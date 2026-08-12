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Juntos por el Perú presidirá Comisiones de Constitución y Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados

Junta de Portavoces de la cámara baja también acordó darla las presidencias de las comisiones de Justicia y Energía a la bancada izquierdista

Un hombre de traje habla en un micrófono en un podio. Detrás, varias personas. Al fondo, pared roja con el texto "Congreso Perú" y un dibujo
Diputados de Juntos por el Perú realizan una declaración ante la prensa en las instalaciones del Congreso peruano.
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La bancada de Juntos por el Perú se hará con la presidencia de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en el periodo 2026-2027. Así lo acordó la Junta de Portavoces de la referida cámara en su sesión de hoy miércoles 12 de agosto.

La vicepresidencia del referido grupo de trabajo recaerá en la bancada del Partido del Buen Gobierno, mientras que la secretaría en el Partido Cívico Obras.

La Comisión de Constitución se encarga de estudiar, debatir y emitir dictámenes sobre los proyectos de ley relacionados con reformas constitucionales, la interpretación de la carta magna, y los cambios al reglamento interno del Congreso. También pasan por este grupo de trabajo las iniciativas en material electoral y penal.

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De acuerdo con el acuerdo de la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, Juntos por el Perú, para el periodo 2026-2027, tendrá las presidencias de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos; y de Energía y Minas.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media accompanied Ernesto Zunini, secretary general of the Juntos por el Peru party, ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media accompanied Ernesto Zunini, secretary general of the Juntos por el Peru party, ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La bancada izquierdista, finalmente, liderará la Comisión de Acusaciones Constitucionales, donde se tramitarán en primera instancia las denuncias constitucionales contra altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio, como expresidentes, ministros, diputados, senadores, excongresistas, magistrados del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, jueces supremos, fiscales supremos, el defensor del Pueblo, y el contralor general de la República.

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JP en el Senado

La Junta de Portavoces del Senado aprobó el último martes 11 de agosto la distribución de presidencias de comisiones para el periodo 2026-2027, y Juntos por el Perú (JP), principal partido de oposición, salió del reparto con tres espacios de poder que le permitirán ejercer una fiscalización directa sobre el funcionamiento del Parlamento y del Estado.

La bancada del partido de Roberto Sánchez presidirá la Comisión de Ética Parlamentaria, instancia encargada de procesar a senadores por presuntas faltas éticas, con facultad para imponer suspensiones de hasta 120 días. Desde esa tribuna, JP quedará en posición de abrir investigaciones contra legisladores de cualquier bancada, incluida la del oficialismo.

Roberto Sánchez con chaqueta roja y sombrero blanco, junto a un grupo de personas, banderas y edificios iluminados de noche
El candidato presidencial Roberto Sánchez participa en la marcha "En defensa del voto" junto a simpatizantes en el Centro de Lima el 27 de junio, en un contexto de denuncias electorales. (Foto: X/ @lalineape)

A eso se suma la presidencia de la Comisión de Gestión del Estado y Contraloría, que otorga al partido herramientas de supervisión sobre la administración pública, y la de Procedimientos Especiales, una de las más gravitantes del Senado. Esta última tiene atribución sobre los procesos de elección, designación o ratificación de los altos funcionarios del Estado: el defensor del pueblo, el contralor general de la República, los magistrados del Tribunal Constitucional, los directores del Banco Central de Reserva y el superintendente de banca, seguros y AFP.

JP también obtuvo la vicepresidencia de la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital, y la secretaría de las comisiones de Inteligencia y de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.

Del lado del oficialismo, Fuerza Popular se quedó con la presidencia de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, desde donde controlará el análisis y dictamen de las propuestas legislativas enviadas por la Cámara de Diputados. El fujimorismo también presidirá las comisiones de Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, y la Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

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