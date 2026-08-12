Fernando Armas cumple 36 años de carrera y prepara una celebración en Barranco: “Creo que la risa es un bálsamo”

Fernando Armas presenta en Barranco un show repasando a sus famosas imitaciones

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El comediante peruano Fernando Armas cumple 36 años de carrera artística y comparte sus vivencias, desafíos y aprendizajes, consolidado como uno de los referentes del humor nacional. Su aniversario será celebrado el viernes 4 de septiembre en Bianca de Barranco, con entradas disponibles en Teleticket y contacto directo.

De acuerdo con lo declarado por Armas a Infobae, el humorista considera que la risa actúa como un mecanismo de alivio ante las dificultades del país, en especial frente a las tensiones políticas. “Creo que la risa es un bálsamo, si no tuviésemos el sentido del humor, perderíamos mucho en nuestro organismo. No podemos cambiar la realidad política, pero sí podemos darle mejores emociones a nuestra vida, reír es mejor que llorar”, expresó el comediante.

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Un inicio marcado por el sacrificio y la perseverancia

Al recordar sus primeros años, Fernando Armas identifica el traslado desde Chiclayo a Lima como uno de los mayores retos personales y profesionales. “El llegar de Chiclayo a Lima fue el reto más difícil, porque tuve que dejar familia. Solo una familia numerosa y fui el único de los hermanos que decidió dejar su tierra por cumplir un sueño”, relató el humorista. Añadió que, posteriormente, enfrentó obstáculos en su carrera televisiva y radial, pero la fe en sí mismo, la perseverancia y la disciplina permitieron que continúe avanzando.

Fernando Armas al cumplir 36 años de carrera y preparar una celebración en Barranco

Según el artista, cada etapa profesional le exigió superar barreras. Sin embargo, su actitud positiva y el enfoque en sus metas resultaron determinantes: “Siempre me tuve fe y fui muy perseverante y disciplinado”, resaltó.

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El papel más exigente: la paternidad y el crecimiento personal

Para Armas, el rol que más preparación ha demandado no pertenece al escenario, sino a la vida familiar. “El de padre a la vez es lo más real y complicado, pero te da las mayores alegrías”, sostuvo. Al referirse a sus personajes humorísticos, indicó que disfruta cada papel y no los percibe como desafíos insuperables. “Siempre disfruto de lo que hago y no eran mayores problemas”, puntualizó.

En cuanto a posibles arrepentimientos, el comediante afirma que repetiría su trayectoria, aunque con mayor mesura. “Lo volvería hacer todo y creo que con más mesura, porque en algún momento me creí súper poderoso y mi salud resquebrajó”, admitió.

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Fernando Armas al cumplir 36 años de carrera y preparar una celebración en Barranco

Equilibrio emocional, gratitud y valores familiares

Bajo el subtítulo de la estabilidad emocional, Fernando Armas enfatiza la importancia de la gratitud y el sostén de la familia. “Soy una persona y un artista que cree en la familia y en Dios y si se agradece siempre y se valora todo lo que tienes con humildad, hay vida, hay luz y buen humor”, afirmó. El artista resalta que la conexión con sus raíces y su círculo cercano le han permitido mantener los pies en la tierra pese al reconocimiento público.

El vínculo con su público y el recuerdo de etapas significativas también forman parte de su balance. Armas compartió su emoción por regresar como invitado a “Los Chistosos”, programa radial que marcó su carrera. “Sí, me emocioné. Fue una gran etapa de mi carrera, RPP es un poder en la radio y aún siendo un ex RPP de más de 15 años, la gente siempre me recuerda de Los Chistosos”, comentó.

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Transformaciones del humor: del sketch noventero a la era digital

La comicidad peruana ha experimentado cambios sustanciales. Para Armas, el acceso a la fama en los años 90 requería un esfuerzo considerable y la consolidación de una identidad propia en el arte humorístico. “La fama costaba más esfuerzo llegar para hacerse un nombre dentro del arte de la comicidad”, explicó. Actualmente, observa que los estándares en televisión y radio son más estrictos, mientras que en plataformas como podcast y YouTube existe mayor libertad creativa. “En vivo es otra cosa, todo está permitido, el público elige lo que quiere consumir”, precisó.

Fernando Armas presenta en Barranco un show repasando a sus famosas imitaciones

El humorista subraya que la clave para conectar con el público radica en el respeto y el criterio al momento de provocar sonrisas. “Debe primar el respeto y el criterio para sacar sonrisas”, concluyó.

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Sentimientos y gratitud en un aniversario especial

Frente a la celebración de sus 36 años de carrera, Fernando Armas señala que este aniversario implica un cúmulo de emociones y recuerdos. “Pura risa en 36 años es volcar muchos sentimientos y evocar grandes recuerdos, pero sobre todo decirle a un público asistente gracias por haberme dado la oportunidad de arrancarle sonrisas y carcajadas”, reflexionó el artista.

El humorista sostiene que su misión es seguir llevando alegría: “Fuimos felices estos 36 y si Dios quiere, unos años más para seguir cumpliendo esa misión de llevar alegría a los corazones con risas y más risas”.

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El espectáculo de aniversario está programado para el viernes 4 de septiembre en Bianca de Barranco. Las entradas están disponibles en Teleticket y en el número 998186864.

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