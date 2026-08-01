Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Horarios del Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura

El partido se jugará el sábado 1 de agosto a las 20:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria. Este horario será la referencia principal para la programación internacional: en México el encuentro comenzará a las 19:30 horas; en Colombia y Ecuador, la acción también iniciará a las 20:30 horas; en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, el balón rodará a las 21:30 horas; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el partido empezará a las 22:30 horas. De esta manera, la hora peruana marca el pulso del inicio para los seguidores en toda la región.