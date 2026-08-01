Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¡Duelo crucial! Alianza Lima recibe a Alianza Atlético en Matute por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Con la reaparición de Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ buscarán reencontrarse con el triunfo para mantenerse arriba de la tabla de posiciones.
Así llega Alianza Lima al choque
Alianza Lima sumó un punto en su visita a Comerciantes Unidos en un partido que estuvo marcado por la polémica arbitral. El equipo ‘blanquiazul’ consiguió empatar gracias a dos goles de Eryc Castillo, quien atraviesa un momento destacado al convertir en dos jornadas consecutivas del Torneo Clausura. Por parte del conjunto local, Matías Sen y Josuee Herrera fueron los encargados de marcar.
El desarrollo del encuentro estuvo cargado de tensión, especialmente en los minutos finales. Alianza Lima estuvo a punto de quedarse con la victoria, pero una jugada controvertida cambió el desenlace: el árbitro Augusto Menéndez no sancionó un penal tras un codazo recibido por Jairo Vélez dentro del área rival. Días después, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) admitió públicamente que la infracción debía haberse cobrado como penal, lo que intensificó la discusión y el malestar en el entorno del fútbol peruano.
Así llega Alianza Atlético al choque
Alianza Atlético llega fortalecido al duelo tras lograr una victoria por 3-1 frente a Los Chankas en Sullana, donde el clima exigente no impidió el buen desempeño del equipo. Los goles de Jorge del Castillo, Erick Perleche y Guillermo Larios sentenciaron el partido a favor de los ‘churres’, mientras que Jarlín Quintero anotó el descuento para los ‘guerreros’ en los minutos finales.
El conjunto norteño logró dejar atrás el traspié del debut ante Cusco FC, donde había caído 4-1 en la altitud. La reciente victoria permitió a Alianza Atlético ubicarse en los primeros lugares del Torneo Clausura, lo que refuerza su aspiración de mantenerse entre los equipos protagonistas de la competencia y sumar confianza para los próximos compromisos.
Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
El enfrentamiento entre Alianza Lima y Alianza Atlético, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura 2026, contará con una amplia cobertura para los aficionados en todo el país. La transmisión en vivo estará a cargo de L1 Max, el único canal autorizado, disponible en las principales plataformas de televisión por suscripción como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.
Para quienes prefieren opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles o computadoras, asegurando el acceso al partido desde cualquier lugar. Esta alternativa facilita que los hinchas no se pierdan ningún detalle, aun si no cuentan con acceso a un televisor convencional.
Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial del partido, presentando información previa, actualizaciones minuto a minuto, resumen de goles y jugadas relevantes, así como las declaraciones de los protagonistas tras el pitazo final. De este modo, los seguidores de ambos equipos podrán estar informados y vivir la emoción del encuentro en tiempo real.
Horarios del Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura
El partido se jugará el sábado 1 de agosto a las 20:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria. Este horario será la referencia principal para la programación internacional: en México el encuentro comenzará a las 19:30 horas; en Colombia y Ecuador, la acción también iniciará a las 20:30 horas; en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, el balón rodará a las 21:30 horas; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el partido empezará a las 22:30 horas. De esta manera, la hora peruana marca el pulso del inicio para los seguidores en toda la región.
¿Quedan entradas para Alianza Lima vs Alianza Atlético?
Los hinchas ‘blanquiazules’ todavía tienen chance de adquirir sus boletos para el encuentro en Matute, deberán ingresar al portal de Joinnus para separar sus asientos.
- Oriente Conadis: S/. 39.90 soles
- Oriente: S/. 79.90 soles
- Occidente Lateral (Silla de ruedas): S/. 79.90 soles
- Occidente Lateral: S/. 139.90 soles
- Occidente Central: S/. 179.90 soles