María Pía Copello interrumpe su programa tras enterarse en vivo de un accidente escolar de su hija

Un accidente escolar pone a prueba a María Pía Copello en plena transmisión. Q+

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Durante una transmisión en vivo de su programa en YouTube, María Pía Copello recibió una llamada inesperada del colegio de su hija menor, Catalina. Frente a las cámaras, la presentadora y empresaria peruana se enteró de que su hija había sufrido un accidente en la institución educativa, lo que generó un evidente momento de tensión. La reacción de Copello fue inmediata.

María Pía Copello se encontraba grabando junto a sus compañeros cuando el teléfono sonó y, a pedido de ellos, decidió responder en altavoz. La llamada provenía del colegio de su hija Catalina, donde informaron a la conductora que la adolescente había caído por las escaleras y se había torcido el tobillo izquierdo. “Está un poco inflamado, pero ya le hemos puesto hielo, crema y vendaje. Al caminar le duele”, explicó la persona del otro lado de la línea, generando preocupación inmediata en el set.

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Frente a la noticia, Copello manifestó su inquietud y anunció su determinación: “Ya, voy a mandarla a recoger ahorita”. La situación se desarrolló en vivo, mientras la audiencia de ‘Sin + que decir’ observaba la reacción de la influencer, quien, minutos después, logró comunicarse directamente con Catalina Dyer Copello.

La adolescente, en un gesto que tranquilizó a su madre y al público, minimizó el incidente al asegurar: “Mami, me caí de las escaleras… no me duele tanto, pero está hinchado. No, mamá (no me recojas). Ya me pusieron vendaje”. Finalmente, la joven fue sometida a exámenes médicos para descartar lesiones mayores.

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Agradecida con sus fans

La situación no pasó a mayores y María Pía Copello logró la tranquilidad que necesitaba, sabiendo que su hija estaba mejor de lo que suponía. Por su parte, sus seguidores vivieron el momento con preocupación, y resaltando la reacción de la conductora como madre.

Horas más tarde y a través de su cuenta de Instagram, la empresaria expresó su agradecimiento por la preocupación y constantes preguntas sobre su hija. En la imagen se puede ver a la pequeña Catalina en una máquina para rayos x. “En la mañana Cata se cayó en el cole. La están evaluando porque está con dolor en el pie. Gracias a todos los que me han escrito preocupados. Ya les cuento. Ella está bien”, se puede leer en su historia..

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Al finalizar la visita en el centro médico, María Pía Copello informó a sus seguidores que, tras el accidente en el colegio, su hija Catalina Dyer Copello fue diagnosticada con un esguince. “Gracias a todos por la preocupación y todos los mensajes enviados. Cata tiene un esguince y tiene que estar con férula y muletas todo esta semana”, dijo más adelante.

De acuerdo con los reportes difundidos por la familia, la menor permanecerá bajo supervisión médica para asegurar su recuperación y evitar complicaciones, mientras continúa recibiendo muestras de solidaridad por parte de la comunidad digital.

María Pía Copello tiene tres hijos, fruto de su relación con el empresario Samuel Dyer.