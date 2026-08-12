Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

CONAR revela audios VAR del Sport Boys vs Alianza Lima y descarta mano de Hansell Riojas: “El balón pasa de largo”

El organismo arbitral difundió el análisis y los audios del VAR sobre la polémica jugada del minuto 93 y explicó que “en base a evidencias 100% claras” se descartó cualquier contacto con la mano o brazo del defensor

CONAR revela audios VAR del Sport Boys vs Alianza Lima y descarta mano de Hansell Riojas.
CONAR revela audios VAR del Sport Boys vs Alianza Lima y descarta mano de Hansell Riojas. Crédito: Captura
Guardar

La polémica jugada protagonizada por Hansell Riojas durante el Sport Boys vs Alianza Lima quedó nuevamente bajo análisis luego de que la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) difundiera los audios y videos del VAR correspondientes a la acción. El organismo arbitral explicó las razones por las que se determinó que no existió contacto del balón con la mano o el brazo del defensor ‘rosado’.

La acción ocurrió en el minuto 93, cuando un atacante del cuadro ‘íntimo’ ingresó al área y remató buscando el arco. El balón terminó saliendo por la línea de fondo y el árbitro Bruno Pérez, quien se encontraba cerca de la jugada, señaló saque de meta. La decisión generó reclamos desde el conjunto blanquiazul ante la posibilidad de que Riojas hubiera tocado la pelota con la mano.

PUBLICIDAD

A través de su análisis, CONAR señaló que el árbitro principal se encontraba próximo a la acción y tomó la decisión de conceder saque de meta. Posteriormente, el equipo del VAR realizó el procedimiento correspondiente para determinar si existía algún elemento que justificara modificar la decisión tomada en el campo.

“El VAR, siguiendo los procedimientos protocolares, realiza lo que se conoce como chequeo silencioso y utilizando distintos ángulos y velocidades, así como un correcto análisis en base a evidencias 100% claras, descarta cualquier contacto del balón con la mano o brazo del jugador defensor ‘rosado’”, explicó el organismo.

La Comisión Nacional de Árbitros explicó por qué se confirmó la decisión de Bruno Pérez de cobrar saque de meta. (Video: CONAR)

De acuerdo con CONAR, después de revisar las imágenes disponibles se confirmó que no existió contacto entre la pelota y Riojas. Por ello, el equipo arbitral consideró que la decisión inicial de saque de meta fue correcta y no existían argumentos para intervenir sobre la determinación tomada por Pérez.¿Qué dijeron los audios del VAR sobre la jugada de Riojas?

PUBLICIDAD

Los audios difundidos por CONAR permiten conocer cómo fue el análisis realizado desde la cabina del VAR. Los árbitros revisaron la acción desde diferentes cámaras, ángulos y velocidades para determinar si el balón había impactado en la mano o el brazo del defensor de Sport Boys dentro del área.

Después de analizar las imágenes, desde la cabina se escucha una conclusión contundente: “No lo impacta. El balón pasa de largo, puedes reanudar”. Con ese consenso, los responsables del VAR determinaron que no existía una evidencia clara de una infracción.

Por esa razón, Bruno Pérez no fue llamado a revisar personalmente la acción en el monitor. Al tratarse de una jugada en la que el VAR consideró que la decisión de campo era correcta, el procedimiento concluyó con la confirmación del saque de meta.

Alianza Lima y Sport Boys empataron 1-1 en el Estadio Nacional por el Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima y Sport Boys empataron 1-1 en el Estadio Nacional por el Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

¿Quiénes estuvieron a cargo del VAR?

El equipo arbitral que estuvo involucrado en la revisión de esta polémica acción estuvo conformado por Bruno Pérez como árbitro principal, mientras que César García cumplió la función de VAR y Vera Yupanqui fue la AVAR. Héctor Rojas estuvo a cargo como Quality Manager (QM).

Con la publicación de los audios y las imágenes, CONAR buscó explicar el procedimiento seguido durante una de las acciones más comentadas del partido. La conclusión oficial del organismo coincide, además, con la versión que había entregado previamente Carlos Desio, entrenador de Sport Boys, quien aseguró que había conversado con Riojas y que el defensor le manifestó que el balón no había tocado su mano.

De esta manera, la CONAR sostiene que no hubo penal a favor de Alianza Lima en la acción del minuto 93 y que la decisión de Bruno Pérez de conceder saque de meta fue correctamente ratificada después del chequeo realizado desde la cabina del VAR.

Temas Relacionados

CONARSport BoysAlianza LimaHansell Riojasperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oliver Sonne, protagonista del eclipse solar total en la Chance Liga: campeonato de Serbia anunció el evento con una vinculación con el peruano

El fenómeno astronómico ha hecho acto de presencia en distintas partes de Europa. Aprovechando las circunstancias, el campeonato serbio avisó la llegada del acontecimiento con una publicación del ‘Vikingo’

Oliver Sonne, protagonista del eclipse solar total en la Chance Liga: campeonato de Serbia anunció el evento con una vinculación con el peruano

Perú 0-3 Italia: resumen de la derrota ‘bicolor’ en octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

La ‘bicolor’ no pudo ante la contundencia del combinado europeo y cayó en sets corridos, resultado que la deja sin opciones de luchar por el campeonato

Perú 0-3 Italia: resumen de la derrota ‘bicolor’ en octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Programación de octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

La selección peruana iniciará su camino en la etapa decisiva y se enfrentará a Italia con la misión de seguir en competencia. Conoce todos los detalles de los vibrantes encuentros

Programación de octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargado con varios compromisos en el ámbito europeo y también americano con presencia de jugadores peruanos

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro García sorprendido por las ausencias de Kevin Quevedo y Piero Cari en Alianza Lima: “No sobran jugadores así en la selección peruana”

El periodista deportivo se mostró asombrado por las no presencias de ambos futbolistas en el cuadro ‘blanquiazul’, situación que afectaría a la ‘bicolor’

Pedro García sorprendido por las ausencias de Kevin Quevedo y Piero Cari en Alianza Lima: “No sobran jugadores así en la selección peruana”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

Juntos por el Perú presidirá Comisiones de Constitución y Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados

Presidente del TC: Leyes de gratificación CAS, pensiones y homologación CAFAE “tienen presunción de constitucionalidad”

Ministro anuncia que pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso

JNJ insiste en que consejeros no pueden ser suspendidos de sus cargos por faltas éticas como abogados

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina desenmascara al supuesto “galán millonario” de Pamela López: “Ese carro ni siquiera es suyo”

Magaly Medina desenmascara al supuesto “galán millonario” de Pamela López: “Ese carro ni siquiera es suyo”

Gonzalo Genek abrirá el concierto de Paulo Londra en el Estadio Nacional

“Quieren satanizar a una persona por un error”: La impensada defensa del abogado de César Sánchez, tras denuncia de Naldy Saldaña

Fernando Armas cumple 36 años de carrera y prepara una celebración en Barranco: “Creo que la risa es un bálsamo”

María Pía Copello interrumpe su programa tras enterarse en vivo de un accidente escolar de su hija

DEPORTES

Perú 0-2 Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Perú 0-2 Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Programación de octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro García sorprendido por las ausencias de Kevin Quevedo y Piero Cari en Alianza Lima: “No sobran jugadores así en la selección peruana”

Se reveló si el fuerte descargo de Paolo Guerrero fue directo a Reimond Manco: “Está curtido de la crítica futbolística”