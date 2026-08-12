CONAR revela audios VAR del Sport Boys vs Alianza Lima y descarta mano de Hansell Riojas: “El balón pasa de largo”

CONAR revela audios VAR del Sport Boys vs Alianza Lima y descarta mano de Hansell Riojas. Crédito: Captura

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La polémica jugada protagonizada por Hansell Riojas durante el Sport Boys vs Alianza Lima quedó nuevamente bajo análisis luego de que la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) difundiera los audios y videos del VAR correspondientes a la acción. El organismo arbitral explicó las razones por las que se determinó que no existió contacto del balón con la mano o el brazo del defensor ‘rosado’.

La acción ocurrió en el minuto 93, cuando un atacante del cuadro ‘íntimo’ ingresó al área y remató buscando el arco. El balón terminó saliendo por la línea de fondo y el árbitro Bruno Pérez, quien se encontraba cerca de la jugada, señaló saque de meta. La decisión generó reclamos desde el conjunto blanquiazul ante la posibilidad de que Riojas hubiera tocado la pelota con la mano.

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A través de su análisis, CONAR señaló que el árbitro principal se encontraba próximo a la acción y tomó la decisión de conceder saque de meta. Posteriormente, el equipo del VAR realizó el procedimiento correspondiente para determinar si existía algún elemento que justificara modificar la decisión tomada en el campo.

“El VAR, siguiendo los procedimientos protocolares, realiza lo que se conoce como chequeo silencioso y utilizando distintos ángulos y velocidades, así como un correcto análisis en base a evidencias 100% claras, descarta cualquier contacto del balón con la mano o brazo del jugador defensor ‘rosado’”, explicó el organismo.

La Comisión Nacional de Árbitros explicó por qué se confirmó la decisión de Bruno Pérez de cobrar saque de meta. (Video: CONAR)

De acuerdo con CONAR, después de revisar las imágenes disponibles se confirmó que no existió contacto entre la pelota y Riojas. Por ello, el equipo arbitral consideró que la decisión inicial de saque de meta fue correcta y no existían argumentos para intervenir sobre la determinación tomada por Pérez.¿Qué dijeron los audios del VAR sobre la jugada de Riojas?

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Los audios difundidos por CONAR permiten conocer cómo fue el análisis realizado desde la cabina del VAR. Los árbitros revisaron la acción desde diferentes cámaras, ángulos y velocidades para determinar si el balón había impactado en la mano o el brazo del defensor de Sport Boys dentro del área.

Después de analizar las imágenes, desde la cabina se escucha una conclusión contundente: “No lo impacta. El balón pasa de largo, puedes reanudar”. Con ese consenso, los responsables del VAR determinaron que no existía una evidencia clara de una infracción.

Por esa razón, Bruno Pérez no fue llamado a revisar personalmente la acción en el monitor. Al tratarse de una jugada en la que el VAR consideró que la decisión de campo era correcta, el procedimiento concluyó con la confirmación del saque de meta.

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Alianza Lima y Sport Boys empataron 1-1 en el Estadio Nacional por el Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

¿Quiénes estuvieron a cargo del VAR?

El equipo arbitral que estuvo involucrado en la revisión de esta polémica acción estuvo conformado por Bruno Pérez como árbitro principal, mientras que César García cumplió la función de VAR y Vera Yupanqui fue la AVAR. Héctor Rojas estuvo a cargo como Quality Manager (QM).

Con la publicación de los audios y las imágenes, CONAR buscó explicar el procedimiento seguido durante una de las acciones más comentadas del partido. La conclusión oficial del organismo coincide, además, con la versión que había entregado previamente Carlos Desio, entrenador de Sport Boys, quien aseguró que había conversado con Riojas y que el defensor le manifestó que el balón no había tocado su mano.

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De esta manera, la CONAR sostiene que no hubo penal a favor de Alianza Lima en la acción del minuto 93 y que la decisión de Bruno Pérez de conceder saque de meta fue correctamente ratificada después del chequeo realizado desde la cabina del VAR.