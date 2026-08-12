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Villa María del Triunfo: joven es arrastrada por delincuente durante violento intento de robo

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, cuya reacción habría provocado que los atacantes escaparan

Dos sujetos armados llegaron en una motocicleta y atacaron a la mujer para quitarle sus pertenencias (Créditos: Latina)
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Un caso más de inseguridad ciudadana. Una joven fue atacada por dos sujetos armados durante un intento de robo registrado en la calle Los Nogales, en Villa María del Triunfo. El episodio ocurrió alrededor de las 8:35 p. m., cuando la víctima se encontraba junto a su pareja en los exteriores de una vivienda. La agresión quedó registrada por cámaras de seguridad y generó gritos de auxilio entre los habitantes del sector.

Según las imágenes difundidas por Latina, ambos individuos llegaron a bordo de una motocicleta azul con blanco y descendieron rápidamente. Uno de ellos se aproximó hacia la mujer, quien intentó resistirse al asalto. Durante el forcejeo, el atacante tiró de su mochila, la hizo caer y la arrastró por el suelo. Incluso habría intentado llevarla hacia el vehículo utilizado para desplazarse.

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El acompañante de la agraviada permaneció cerca del inmueble mientras se desarrollaba el incidente. Una testigo contó que la pareja había llegado en un scooter y se disponía a entrar a su domicilio. En ese momento, el vehículo de los presuntos delincuentes se detuvo frente al lugar. Poco después comenzaron los pedidos de auxilio, situación que alertó a quienes permanecían en los alrededores.

El asalto quedó registrado por cámaras de seguridad y mostró cómo uno de los agresores arrastró a la víctima durante el forcejeo - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El asalto quedó registrado por cámaras de seguridad y mostró cómo uno de los agresores arrastró a la víctima durante el forcejeo - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los residentes reaccionaron ante los alaridos y salieron para observar lo ocurrido. Esta respuesta habría provocado que los responsables desistieran de continuar con el ataque y escaparan de la zona. Una vecina señaló que, además de la mochila, el teléfono celular de la agraviada también fue objeto del arrebato durante la confrontación.

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El incidente volvió a generar preocupación entre los habitantes de Los Nogales, quienes aseguran que afrontan una creciente sensación de inseguridad. Los moradores sostienen que existe una presencia policial insuficiente, pese a que sus viviendas se encuentran a pocas cuadras de las instalaciones del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional.

Ante esta situación, los pobladores solicitaron que se incremente la vigilancia preventiva, especialmente durante las noches. Para quienes viven en esta zona, la cercanía de una dependencia policial no se refleja en una presencia constante de agentes ni en recorridos capaces de disuadir a quienes pretenden cometer ilícitos.

Los vecinos también recordaron que anteriormente colocaron rejas en los accesos de la vía como una medida para proteger sus viviendas. No obstante, dichas estructuras tuvieron que ser retiradas luego de un pedido de la municipalidad. Una residente reconoció que no habían gestionado la autorización correspondiente para mantenerlas instaladas.

Los residentes piden reforzar las rondas nocturnas y establecer mayor vigilancia preventiva en los puntos considerados vulnerables - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Los residentes piden reforzar las rondas nocturnas y establecer mayor vigilancia preventiva en los puntos considerados vulnerables - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La habitante explicó que esa medida buscaba brindar mayor protección a las familias, debido a que el tramo presenta poco tránsito y, según su versión, las barreras no ocasionaban inconvenientes a los residentes. El retiro dejó nuevamente expuestos los accesos, de acuerdo con la percepción de quienes viven en el entorno.

El ataque registrado por las cámaras reavivó así el reclamo de los moradores por acciones concretas frente a la delincuencia. Los habitantes esperan que las autoridades dispongan rondas frecuentes, refuercen la presencia de efectivos y adopten estrategias preventivas en los puntos considerados más vulnerables.

Mientras continúa la preocupación por este tipo de episodios, la población de Villa María del Triunfo pide una respuesta que permita recuperar la tranquilidad en sus calles. La agresión contra la joven evidencia, para los residentes, la necesidad de fortalecer la vigilancia y mejorar las condiciones de seguridad en el distrito.

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