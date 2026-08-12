¿Por qué Kevin Quevedo no es considerado por Pablo Guede?: la contundente razón de su ausencia en Alianza Lima

El atacante estuvo ausente en los últimos partidos de Alianza Lima. (Fútbol Satélite)

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Alianza Lima viene luchando por llevarse el trofeo del Torneo Clausura, pero lo está haciendo sin una de sus figuras. Cada vez sorprende más la ausencia de Kevin Quevedo en la lista de convocados en los últimos partidos, y las especulaciones crecen mucho más al conocerse que no está lesionado.

El hincha se pregunta qué pasa con el atacante, por qué Pablo Guede no lo considera en los encuentros. Y se pudo conocer la contundente razón por la que el jugador fue apartado del equipo ‘blanquiazul’. Según Kevin Pacheco, el tema no es por una indisciplina sino por actitudes de Quevedo que terminan sacándolo de la lista.

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“Mira, pregunté y más que una indisciplina que Quevedo llegue tarde a un entrenamiento, que haya faltado a un entrenamiento no ha sucedido. Pero hay actitudes que no han gustado dentro de lo que es el área deportiva y a Quevedo le han hablado hace rato”, informó el periodista deportivo en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Kevin Quevedo apareció como una posibilidad de salida de Alianza Lima hacia el extranjero, luego de que José Varela deslizara que podría surgir una novedad con un futbolista peruano. (Alianza Lima)

Las actitudes de Kevin Quevedo que disgustan en Alianza Lima

Si bien se pudo conocer que la ausencia de Kevin Quevedo no es por indisciplina, sus actitudes terminan sacándolo de la lista de convocados. El periodista deportivo señaló algunas conductas del atacante que disgustan a Pablo Guede y directiva de Alianza Lima.

“El área deportiva habló con Quevedo y nada cambió. Me pusieron un par de ejemplos. Previo al inicio de esta segunda pretemporada, una semana antes tenían que cada futbolista entregar como una especie de entrenamiento virtual o los trabajos que hacían previo a la semana que vayan ya directamente a EGB. Todos los futbolistas tenían que subir al sistema la información de lo que habían hecho, y el único que no lo subió fue Quevedo”, apuntó Kevin Pacheco.

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Sin goles ni asistencias en el Torneo Apertura, el extremo peruano deberá esperar hasta el final del campeonato para saber si la dirigencia decide renovar su contrato o apostar por otros nombres en el plantel profesional (YouTube / Modo Fútbol)

El futbolista también desobedece las indicaciones del comando técnico y por ello no es considerado para los encuentros del Torneo Clausura. Una actitud que no ha cambiado pese a las constantes reuniones con la directiva ‘blanquiazul’.

“Luego hay otro tema, por lo que tengo como información, y esto habla ya desde el juego: en los entrenamientos hay situaciones tácticas que el comando técnico le solicita y que Quevedo no ha terminado de completarlas. Entonces, se juntan estos dos factores donde finalmente considera el comando técnico y el área deportiva que hay futbolistas que sí hacen lo que Quevedo finalmente no hace y terminan considerándolos. Lo primero que se piensa es que el tipo llegó tarde o faltó a un entrenamiento. No hizo esas cosas, pero hizo situaciones que caen mal dentro de la institución”, finalizó.

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Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

El próximo compromiso de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 se presenta como una oportunidad crucial para recuperar terreno tras el empate frente a Sport Boys. El equipo ‘blanquiazul’ recibirá a UTC en el estadio Alejandro Villanueva, escenario donde buscará sumar tres puntos vitales para no perder contacto con los puestos de vanguardia en la tabla.

La programación oficial confirma que el duelo entre Alianza Lima y UTC está previsto para este sábado 15 de agosto, en el marco de la quinta jornada del certamen. El pitazo inicial está pautado para las 19:30 horas de Perú, momento en que el elenco dirigido por Pablo Guede intentará hacer valer su localía y reencontrarse con la victoria ante su público.

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