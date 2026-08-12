Magaly Medina desenmascara al supuesto “galán millonario” de Pamela López: “Ese carro ni siquiera es suyo”

El “millonario” de Pamela López bajo la lupa de Magaly Medina

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Magaly Medina cuestionó públicamente la autenticidad del supuesto “galán millonario” que acompaña estos días a Pamela López. La conductora de Magaly TV, la firme presentó un informe con detalles sobre la identidad y el perfil real del nuevo saliente de la influencer trujillana, dejando en claro que muchos de los atributos que se le adjudicaron serían, según su investigación, exagerados o incluso falsos.

Durante la última emisión de su programa, Medina reveló que el hombre con el que Pamela López fue captada besándose se llama Franco Portales Aliaga, conocido en redes sociales como Mr Deal 13. Portales es un productor musical de trap y género urbano, con una empresa en Florida, Estados Unidos, que se dedica a la producción de videoclips para artistas del circuito underground. Sin embargo, el informe presentado por la producción de Magaly TV, la firme puso en duda tanto el nivel de éxito profesional como la supuesta solvencia económica del personaje.

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Magaly Medina fue especialmente crítica al analizar la imagen proyectada por el músico. “Pero aquí yo creo que igual que el Paul Michael también quiere sacar lo suyo y hacerse conocido de repente acá o que lo metan en algún programa o algún reality porque encima ese carro ni siquiera es suyo. Carro prestado eso”, señaló la conductora en referencia al vehículo de alta gama en el que fue visto el productor. Medina enfatizó que el auto no pertenece a Portales, sugiriendo que se trataría de una estrategia para potenciar su perfil mediático.

El informe de Magaly TV, la firme también reparó en la escasa notoriedad de Franco Portales en el ámbito musical. Según los datos expuestos por Medina, el productor cuenta con apenas 2.450 seguidores en redes sociales, cifra que la conductora consideró insuficiente para alguien que se describe como exitoso en la industria.

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“¿Cuántos seguidores tiene? 2,450 seguidores. Creo que Paul Michael tiene más seguidores que él, o sea, no es que se los busca Pamela, de verdad que te los buscas, pero bien especiales (…) te ha hecho el cuento, pues, porque un productor exitoso no tiene 2,450 seguidores”, ironizó Medina.

Pamela López asegura que tiene una relación especial con Franco Portales . (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Vínculo por interés?

El tono inquisitivo de la periodista no solo apuntó a las credenciales profesionales de Portales, sino también a su verdadero interés en vincularse con Pamela López. “Más tiene pinta de guerrerito que de otra cosa”, añadió Medina, sugiriendo que el productor buscaría exposición mediática en el entorno del espectáculo nacional, más que una relación genuina.

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Por su parte, Pamela López no tardó en responder ante la creciente atención mediática sobre su nueva pareja. En declaraciones a diversos medios, la influencer reconoció que su relación con Portales se encuentra en una etapa inicial y la definió como una amistad especial. “Hoy en día ya somos pues amigos especiales, amigos con derecho, estamos conociéndonos, estamos pasando bien, somos personas solteras que estamos interactuando mucho”, explicó López, quien se mostró abierta a la posibilidad de que el vínculo evolucione con el tiempo.

La esposa de Christian Cueva fue vista visiblemente seria junto a su nuevo saliente, quien habría intentado explicarle el motivo de su demora. Luego, una peculiar compra en un grifo habría cambiado el ánimo de la animadora. Willax/ Amor y Fuego.

La popular “KittyPam” también dedicó palabras elogiosas a su nuevo galán. “Parece un chico lindo, guapísimo, inteligente”, comentó, descartando cualquier tipo de relación formal por el momento y aclarando que ambos comparten la misma visión sobre la etapa que atraviesan.

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Por el momento, ambos optan por mantener discreción sobre el rumbo de su vínculo, pese a que la atención mediática en torno a su cercanía continúa en aumento. Magaly Medina dedicó un segmento de Magaly TV, la firme a analizar el caso e indagar en el perfil del nuevo acompañante de Pamela López, dejando en evidencia que la vida de la influencer se ha convertido en un foco permanente para la opinión pública y los medios de espectáculos.

Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.