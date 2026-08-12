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Gonzalo Genek abrirá el concierto de Paulo Londra en el Estadio Nacional

El artista urbano peruano será el encargado de acompañar al argentino en su paso por nuestro país

Composición dividida: hombre con gorra y camiseta a rayas blanco y azul a la izquierda; hombre con cabello claro y camiseta negra de malla a la derecha
Gonzalo Genek (izquierda) y Paulo Londra (derecha) en una composición que anticipa la presentación de los artistas en un concierto en Lima, Perú.
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El artista urbano peruano Gonzalo Genek será el encargado de abrir el concierto de Paulo Londra el 29 de agosto en el Estadio Nacional de Lima. Su participación se anuncia como uno de los puntos fuertes de la jornada, con la expectativa de reunir a miles de fanáticos de la música urbana en el principal recinto de la capital peruana. Las entradas para el evento ya están disponibles a través de Teleticket.

La designación de Gonzalo Genek como artista soporte de Paulo Londra representa un avance en la carrera del intérprete nacional, quien en los últimos años ha conseguido posicionarse como uno de los exponentes más escuchados de la escena urbana local. Con 1,2 millones de oyentes en plataformas digitales, Genek se sitúa entre los músicos peruanos de mayor proyección dentro del género.

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Este anuncio llega en un momento de especial actividad para Genek, marcado por el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “Todas son iguales”. Esta producción implica un regreso a sus raíces y un giro hacia un sonido más próximo al rap, un estilo que ha caracterizado la trayectoria del músico desde sus inicios.

Póster de concierto de Paulo Londra con su foto en blanco y negro, nombres de Gonzalo Genek, fecha, lugar y logos de patrocinadores
El cartel promociona el concierto de Paulo Londra en el Estadio Nacional de Lima el 29 de agosto, con Gonzalo Genek como artista soporte.

El concepto del álbum parte de una observación común entre sus seguidores, quienes solían señalar la similitud entre sus canciones. Genek decidió transformar esa percepción en una propuesta artística, unificando métricas y estructuras rítmicas a lo largo de todo el disco.

El primer sencillo de este trabajo, “Me tiene enamorao”, cuenta con la colaboración de Movimiento Original, reconocido grupo chileno de rap. El tema superó el millón de reproducciones en YouTube y alcanzó el millón de streams en plataformas digitales, reflejando la buena acogida de esta nueva etapa musical.

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El crecimiento de Gonzalo Genek no se limita a su producción discográfica. El año pasado, el artista realizó un show conmemorativo por los 11 años de su disco “Licor, amor y jazz”, convocando a cerca de 4.000 personas en dos presentaciones. También encabezó un concierto en el anfiteatro de la ciudad ante una audiencia de dimensiones similares.

Dos fotografías de un hombre barbudo con gorra roja y camiseta negra. En la imagen de la derecha, el hombre apunta hacia adelante
El músico Gonzalo Genek posa para la cámara en dos tomas, una de ellas con el dedo índice señalando, previo a su concierto en Lima.

Proyectos, giras y la expansión internacional de Genek

La agenda de Genek se reparte actualmente entre Lima y Bogotá, ciudades donde continúa trabajando en nueva música y preparando colaboraciones junto a artistas internacionales. Tras su presentación en el Estadio Nacional junto a Paulo Londra, el artista peruano anunciará una gira nacional que incluirá siete ciudades del país.

Para 2027, Gonzalo Genek proyecta una etapa internacional con una gira que lo llevará por diferentes escenarios de Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Esta estrategia busca consolidar su presencia más allá del mercado local y ampliar el alcance de su propuesta musical.

Gonzalo Genek anuncia show en el Parque de la Exposición.
Gonzalo Genek será telonero de Paulo Londra

Con una comunidad de seguidores en crecimiento, nuevos lanzamientos y una agenda cada vez más dinámica, Genek se afianza como uno de los nombres de referencia en la música urbana peruana. El concierto del 29 de agosto junto a Paulo Londra representa el próximo gran desafío de su carrera y una oportunidad para que la escena urbana nacional alcance mayor visibilidad ante un público masivo.

Las entradas para esta fecha ya se encuentran a la venta en Teleticket. El evento promete una noche de alto impacto para los seguidores de ambos artistas y refuerza la apuesta por la música urbana en el circuito de grandes conciertos en Lima.

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