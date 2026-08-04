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El analítico comentario de Diego Penny sobre el nuevo rol de Paolo Guerrero en Alianza Lima: “Está en otra etapa de su vida”

El exarquero se pronunció por el cambio de funciones del ‘Depredador’ en el cuadro ‘blanquiazul’ y del gran nivel de Eryc Castillo en el arranque del Torneo Clausura 2026

El exarquero habló del nuevo rol del 'Depredador' en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Movistar Deportes / Después de Todo)
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Alianza Lima se afianza en la cima del Torneo Clausura 2026 tras la victoria conseguida en Matute sobre Alianza Atlético. El resultado no solo le permitió alcanzar los siete puntos, sino que también alimentó la ilusión de los hinchas por lograr el ansiado título nacional a fin de año. El equipo ‘blanquiazul’ fue protagonista de un partido en el que Eryc Castillo tuvo una actuación determinante.

El atacante ecuatoriano se convirtió en la figura del encuentro al marcar un gol y forzar un autogol rival, lo que sumada a otras grandes actuaciones, le convierte en el jugador más determinante de los ‘íntimos’. Para Diego Penny, la actuación de la ‘Culebra’ refleja el excelente momento que vive y el provecho que el club debe sacar de su estado de gracia en el área.

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Castillo está como en ‘modo ‘Checho’ Ibarra’, en ese modo en que está en el área y le queda la pelota, donde Vélez pelea la pelota, le choca en la canilla y le queda mano a mano a Castillo, Castillo pone el pie y choca de taco... La verdad es que está en un momento sublime y creo que Alianza lo tiene que aprovechar”, opinó en el programa Después de Todo.

Asimismo, el exarquero entendió la nueva función de Paolo Guerrero ante la irrupción de Castillo en la zona ofensiva. “Sobre el tema de los delanteros, se molestó un poco Guede cuando le preguntaron la falta de gol. A veces hay delanteros que sí viven del gol, pero Paolo Guerrero hoy está en otra etapa de su vida. Quiere hacer goles, seguramente, pero también quiere que el equipo gane”, precisó.

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El analítico comentario de Diego Penny sobre el nuevo rol de Paolo Guerrero en Alianza Lima.
El analítico comentario de Diego Penny sobre el nuevo rol de Paolo Guerrero en Alianza Lima.

El análisis de Diego Penny fue más allá del simple oportunismo ofensivo. “Hoy, jalando las marcas hacia adentro y regresando mucho más, generó el espacio en la segunda línea de presión de Alianza. Llegaron por los costados, que eran Castillo y Vélez, y Alianza aprovechó los espacios que dejaba la defensa rival gracias a esos movimientos de los delanteros”, detalló.

Pablo Guede sobre el nuevo rol de Paolo Guerrero y Federico Girotti en Alianza Lima

Las modificaciones en el planteamiento ofensivo han generado debate en torno al rol de Paolo Guerrero y Federico Girotti, especialmente por la baja cuota goleadora que ambos atraviesan en el Torneo Clausura. Pablo Guede abordó el tema con claridad y cierta ironía, dejando en claro que la prioridad es el colectivo.

“El equipo está por encima de las individualidades. Si Eryc mete los goles es gracias a todos los compañeros. ¿El tema anímico de Guerrero y Girotti? Ganamos 3-1, tenemos siete puntos. ¿Qué los voy a levantar anímicamente? Son cosas que no vienen a contexto”, afirmó en conferencia de prensa.

El DT argentino reforzó su postura al explicar que los movimientos de sus atacantes responden a una decisión táctica deliberada al sacarlos del área para que Eryc Castillo y Jairo Vélez aprovechen esos espacios.

Eso no fue todo, ya que la reacción de Guede ante las preguntas sobre el estado anímico de Guerrero y Girotti fue categórica y con tono humorístico: “Están deprimidos, los voy a llevar al psicólogo”, ironizó, dejando en claro que el vestuario asume la rotación de protagonismo y que no hay motivos para dramatizar la falta de goles de sus delanteros principales.

El técnico argentino explicó su propuesta en ataque con Eryc Castillo en punta y Paolo Guerrero y Federico Girotti más retrasados. (Video: Jax Latin Media)

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá su siguiente desafío en el Estadio Nacional, donde enfrentará a Sport Boys el sábado 8 de agosto a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la cuarta fecha del Torneo Clausura y se perfila como uno de los duelos más atractivos de la jornada.

El equipo dirigido por Pablo Guede llega a este compromiso tras una racha positiva, con un triunfo reciente que confirmó su regularidad en el arranque del torneo. La ‘misilera’, por su parte, buscará dar un golpe en casa y mantener sus aspiraciones de clasificación internacional.

La transmisión del partido estará a cargo del canal L1 Max y la aplicación oficial Liga 1 Play, ofreciendo opciones para seguir el duelo desde dispositivos móviles o computadoras en tiempo real.

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