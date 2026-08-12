Acribillan a joven extranjero en persecución en el Rímac: PNP halló al menos ocho casquillos de bala

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Un hombre de 24 años fue asesinado a balazos tras una persecución en el distrito de Rímac, Lima. El ataque ocurrió durante la noche en la cuadra cuatro de la calle Mariano Necochea, donde la víctima, identificada como José Daniel Olivares Silva, de nacionalidad venezolana, perdió la vida en medio de la vía.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la persecución inició en el cruce del jirón General Vidal. Durante el trayecto, Olivares Silva fue seguido por dos individuos que circulaban en un automóvil y dispararon múltiples veces hasta que el joven cayó sin vida. En el lugar del crimen, los peritos hallaron más de ocho casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque.

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Un ciudadano extranjero murió por disparos luego de ser seguido por dos sujetos en auto, quienes escaparon tras el ataque, según revelaron agentes policiales y testigos en la zona de Mariano Necochea|Foto: Exitosa Noticias

Testigos relataron que los atacantes huyeron en el vehículo tras concretar el ataque. La zona permanece acordonada mientras especialistas de la PNP recaban pruebas y realizan las diligencias correspondientes. El caso quedó bajo la jurisdicción de la comisaría del Rímac, que encabeza la investigación para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del homicidio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este suceso ni se conocen mayores detalles sobre el trasfondo del crimen.

Asesinato en SMP

En los últimos días, los crímenes en el territorio nacional continúan sin cesar. Otro hecho ocurrió en San Martín de Porres por una deuda de S/7. La víctima fue atacada con un arma blanca tras una disputa por el impago de ese monto. Las imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento del ataque.

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Los casos de homicidios por motivos menores y robos con extrema violencia se han vuelto frecuentes en distintos distritos de la capital. Quienes viven en zonas afectadas por la delincuencia expresan temor ante el riesgo de perder la vida por objetos de poco valor.

Estadísticas oficiales reportan más de 1.200 homicidios a nivel nacional en lo que va del año, según el Ministerio de Salud. Los especialistas observan que la violencia y la percepción de impunidad se han instalado en la rutina diaria, mientras la ciudadanía demanda respuestas frente al avance del crimen y la pérdida de valor por la vida humana.

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Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) La Policía Nacional del Perú interviene en situaciones de emergencia, delitos en curso y hechos que pongan en riesgo la seguridad de las personas. El número de emergencia para contactar a la PNP es el 105 , disponible las 24 horas para reportar incidentes, robos o situaciones sospechosas.

Bomberos El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes. Para solicitar auxilio inmediato, se debe llamar al número 116 , operativo a nivel nacional en cualquier momento del día.

Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) El SAMU brinda atención médica prehospitalaria en casos de accidentes, enfermedades graves o situaciones que requieran traslado urgente a un centro de salud. El número para solicitar este servicio es el 106 .

La Fiscalía de la Nación recibe denuncias sobre delitos y situaciones que requieran investigación penal.