Rafael Rey, ministro de Transporte, afirmó que los trenes de Caltrain de Lima a Chosica no fueron una donación, “fue una compra”

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La gestión del transporte en Perú atraviesa uno de sus periodos más complejos según el actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey. El ministro afirmó en entrevista con RPP que los trenes de Caltrain, destinados a la ruta Lima – Chosica, fueron adquiridos por compra y no recibidos en calidad de donación. Este anuncio se da en un contexto de proyectos de infraestructura retrasados y una conectividad nacional afectada por trámites burocráticos, arbitrajes y una serie de obstáculos administrativos.

De acuerdo con el propio Rey, uno de los principales retos de su cartera es recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado y garantizar el cumplimiento de los plazos prometidos para las obras públicas. El ministro enfatizó que la única solución estructural para el congestionamiento en Lima es el transporte masivo, considerando que las importaciones de autos en la capital crecen a un ritmo del 20% anual y el sistema actual opera por encima de su capacidad.

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Olaechea y Asplund lideraron la negociación de los trenes, mientras López Aliaga permaneció al margen de los correos clave.

Metro y trenes: prioridades y desafíos

Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación de que la Línea 2 del Metro de Lima debe estar concluida el próximo año, priorizando el destrabe de inversiones y la agilización de trámites para las futuras líneas tres, cuatro, cinco y seis. El ministro informó que en los próximos días recibirá al consorcio constructor de la línea en ejecución.

En relación a los trenes traídos desde California, Rey fue enfático en precisar que la operación se realizó mediante una compra efectuada por la Municipalidad de Lima a la empresa Caltrain, corrigiendo versiones que hablaban de una donación. “No fue una donación; fue una compra”, afirmó el funcionario, aunque admitió que el valor de los trenes podría haber sido superior al monto abonado. La adquisición incluyó 93 vagones y 19 o 20 locomotoras, y el pago habría correspondido al transporte total del material rodante, un punto que deberá ser esclarecido por otras instancias municipales.

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El ministro puntualizó que la viabilidad operativa de estos trenes depende de la infraestructura adecuada y del análisis de subsidios. El costo de la infraestructura necesaria para un servicio seguro y eficiente entre Chosica y Lima alcanzaría los 500 millones de dólares. Además, el concesionario habría planteado una tarifa social condicionada a que el Estado garantice un ingreso anual mínimo, es decir, un subsidio. Proinversión ya comenzó las evaluaciones técnicas para determinar la viabilidad del proyecto.

Tren Lima–Chosica: así se desarrolló el primer desplazamiento técnico de los vagones Caltrain

Proyectos viales y ferroviarios: avances y obstáculos

En cuanto a las obras emblemáticas bajo la supervisión del Ministerio, Rey explicó que la nueva Carretera Central, un proyecto a cargo de un consorcio francés bajo la modalidad de gobierno a gobierno, sigue en marcha pese a las discrepancias existentes respecto al trazo de un segmento de la vía. El funcionario detalló que, aunque la ruta ya está casi definida, persisten debates sobre el ahorro potencial de modificar el trazado en ciertos tramos, lo que todavía será evaluado.

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Los trenes donados por Caltrain tienen dos pisos de alto. (Foto: Agencia Andina)

La Carretera Central, con 180 kilómetros de extensión y múltiples túneles, constituye uno de los desarrollos de infraestructura más complejos del país. Según lo declarado por el ministro el expediente técnico aún no tiene una etapa específica definida. A pesar de ello, la administración actual asegura la continuidad del proyecto.

El ministro también abordó la situación de la concesión de la vía Los Libertadores, de 330 kilómetros. El Estado rescindió el contrato de mantenimiento con la empresa concesionaria debido a deficiencias en el servicio, lo que dio paso a un arbitraje. Actualmente, una medida cautelar dictada por un árbitro impide cualquier intervención estatal o del nuevo concesionario en 120 kilómetros de la vía hasta que se resuelva el caso, situación que podría extenderse por dos años. “Es absurdo que durante ese tiempo no se pueda intervenir en ese tramo”, advirtió Rey.

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Actualmente, el material ferroviario permanece almacenado en el Parque de la Muralla y en un depósito en el Callao. Aunque Renzo Reggiardo retomó las conversaciones con el Ejecutivo, aún no existe una fecha oficial para el inicio del proyecto

Acceso al nuevo Jorge Chávez y otros proyectos pendientes

En cuanto al acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, Rey atribuyó los retrasos a la decisión de dejar en manos del Estado la construcción de la vía de acceso, en lugar de asignarla a la concesionaria Lima Airport Partners. Según explicó para RPP, la empresa privada cumplió con la construcción del terminal, pero el Estado no ejecutó la vía Santa Rosa ni el puente de acceso a tiempo. El ministro defendió la instalación de dos puentes modulares, asegurando que se encuentran en buenas condiciones y que se revisarán sus apoyos ante crecidas del río Rímac. No obstante, aclaró que estas estructuras no serán definitivas, ya que la obra del puente permanente ya inició.

El cartel de obra proyecta la culminación del acceso definitivo para 2028. Rey reconoció que la demora actual genera pérdidas de entre una y dos horas a los usuarios del aeropuerto para ingresar o salir. A la vez, indicó que la autopista Santa Rosa aún no ha comenzado y que el tiempo de viaje hasta la zona del antiguo terminal se ha reducido respecto a años anteriores.

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Una familia peruana llega al aeropuerto internacional Jorge Chávez con sus maletas y cajas, mientras observa el cartel de bienvenida al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas para el transporte ferroviario y conectividad nacional

Respecto a los trenes de cercanías, el ministro informó que los proyectos hacia Barranca e Ica todavía no cuentan con presupuesto, aunque existe la intención de avanzar en estudios técnicos que permitan su desarrollo futuro. Rey mencionó que, durante la transición del sector, se recibió información sobre un interés japonés en construir un tren entre Lima y Tacna durante el gobierno de Alejandro Toledo, versión que todavía no ha sido confirmada.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sugirió que, de concretarse iniciativas relacionadas con conexiones ferroviarias de gran alcance, preferiría que los proyectos se conciban desde las provincias hacia la capital, o que la nueva Carretera Central se inicie desde Junín o Huancayo como señal de prioridad hacia las regiones.

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La entrevista de Rafael Rey subraya la complejidad de la gestión de la infraestructura en el Perú, en un contexto donde las obras públicas enfrentan múltiples desafíos, desde la financiación hasta la tramitación administrativa y la coordinación interinstitucional. El ministro insistió en la necesidad de fortalecer la autoridad del Estado y evitar promesas incumplidas, marcando como objetivo inmediato la conclusión de la Línea 2 del Metro de Lima y el impulso de proyectos que mejoren la conectividad nacional.