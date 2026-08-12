Cruces definidos de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Perú y China clasificaron a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

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El Mundial Sub 17 de Vóley 2026 ya tiene definidos los cruces de los octavos de final, instancia en la que las 16 selecciones clasificadas comenzarán su camino en la fase de eliminación directa. A partir de esta ronda, cada partido será decisivo, pues una derrota significará quedar fuera de la lucha por el título en Chile.

Entre las series destaca el duelo que tendrá como protagonista a la selección peruana frente a Italia. La ‘bicolor’ culminó tercera del Grupo B tras perder 3-0 ante China, mientras que el conjunto europeo terminó segundo del Grupo D luego de imponerse 3-2 a China Taipéi. El vencedor de este enfrentamiento avanzará a los cuartos de final y mantendrá vivo su sueño de conquistar el campeonato.

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Cruces de octavos de final del Mundial Sub-17 de Vóley

Con la fase de grupos ya finalizada, quedaron definidos los ocho cruces de octavos de final que marcarán el inicio de la etapa de eliminación directa en Chile:

Croacia vs República Checa Perú vs Italia Estados Unidos vs Argentina China vs República Dominicana Turquía vs Japón Venezuela vs China Taipéi Polonia vs Tailandia Corea del Sur vs Filipinas

Así terminaron los grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Cada serie será a partido único y el equipo que consiga la victoria avanzará directamente a los cuartos de final. En esta instancia ya no habrá margen de error, por lo que cualquier derrota significará el final de la participación en el campeonato.

Uno de los cruces más atractivos será el de Estados Unidos contra Argentina, mientras que China, una de las selecciones que terminó la fase de grupos con mejor rendimiento, se enfrentará a República Dominicana. También destaca el duelo entre Turquía y Japón, además del enfrentamiento entre Polonia y Tailandia.

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Así quedaron las llaves rumbo al título del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Con los octavos de final ya definidos, también quedó establecido el camino que deberán recorrer las selecciones que buscan conquistar el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Los ganadores de cada serie avanzarán a los cuartos de final y se enfrentarán de acuerdo con el siguiente cuadro:

Cuartos de final 1: ganador de Croacia vs República Checa contra el ganador de Perú vs Italia.

Cuartos de final 2: ganador de Estados Unidos vs Argentina contra el ganador de China vs República Dominicana.

Cuartos de final 3: ganador de Turquía vs Japón contra el ganador de Venezuela vs China Taipéi.

Cuartos de final 4: ganador de Polonia vs Tailandia contra el ganador de Corea del Sur vs Filipinas.

Así, si la ‘bicolor’ logra superar a Italia en los octavos de final, su siguiente rival saldrá del duelo entre Croacia y República Checa.

Cuadro rumbo al título del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

El camino de Perú hacia el título

Para la selección peruana, el primer objetivo será superar a Italia en los octavos de final. El conjunto dirigido por Marcello Bencardino tendrá una exigente prueba ante un rival que cerró la fase de grupos con cuatro triunfos y una sola derrota.

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Si la ‘bicolor’ consigue avanzar, su siguiente adversario saldrá del enfrentamiento entre Croacia y República Checa. De esta manera, Perú ya conoce el camino que deberá recorrer para instalarse entre las cuatro mejores selecciones del campeonato.

Los octavos de final marcarán el inicio de una etapa en la que cada partido será determinante. Perú buscará recuperarse de la derrota sufrida ante China y volver a mostrar el nivel que le permitió conseguir tres victorias durante la fase de grupos, con la ilusión de continuar avanzando en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.