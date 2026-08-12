Pamela López aparece molesta con Franco Portales, su saliente, durante tenso momento: “Como que le reclama algo”

La esposa de Christian Cueva fue vista visiblemente seria junto a su nuevo saliente, quien habría intentado explicarle el motivo de su demora. Luego, una peculiar compra en un grifo habría cambiado el ánimo de la animadora. Willax/ Amor y Fuego.

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Pamela López y Franco Portales volvieron a estar en el centro de la atención luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera nuevas imágenes de ambos, esta vez mostrando un momento de tensión antes de que terminaran protagonizando un apasionado beso. La animadora de eventos fue captada visiblemente incómoda y seria mientras esperaba a su nuevo saliente, quien llegó a recogerla en una lujosa camioneta. Lo que ocurrió después llamó la atención de las cámaras del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

El ampay permitió conocer un lado diferente de la relación que ambos han comenzado a construir. Si bien Pamela López y Franco Portales ya habían sido relacionados sentimentalmente y posteriormente ella misma confirmó que ambos son salientes exclusivos, las imágenes difundidas por el programa mostraron que no todo habría sido tranquilidad durante aquel encuentro.

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Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.

En las escenas se observa a la expareja de Christian Cueva saliendo de un almuerzo con amigos y desplazándose hacia una calle cercana, donde supuestamente había quedado en encontrarse con Franco. Sin embargo, el hombre habría demorado más de lo esperado, situación que aparentemente generó molestia en la animadora.

El reportero de ‘Amor y Fuego’ describió lo que estaba ocurriendo mientras las cámaras seguían los movimientos de la pareja. “Pamela sube a ese vehículo como si fuera alguna persona de confianza, no es por nada, pero las primeras imágenes apuntan que la López estaba algo molesta, incómoda quizás por esperar tanto”, señaló el periodista durante el informe.

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Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.

Pamela López y Franco Portales protagonizan tensa escena dentro de una camioneta

Todo comenzó cuando un lujoso vehículo llegó hasta el lugar donde Pamela López se encontraba esperando. La animadora subió a la camioneta y las cámaras lograron registrar los primeros minutos del trayecto.

A diferencia de las imágenes que posteriormente mostraron a ambos cariñosos, en esta ocasión Pamela lucía seria y aparentemente incómoda. Según la narración realizada en ‘Amor y Fuego’, la animadora habría estado molesta por la espera.

En el interior del vehículo se produjo entonces una aparente discusión. Las cámaras captaron gestos de incomodidad por parte de Pamela, mientras Franco Portales realizaba movimientos con las manos que fueron interpretados como una posible explicación ante algún reclamo de la animadora. “Uy, uy, uy… como que le reclama algo…”, comentó el reportero mientras observaba la escena.

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Durante buena parte del primer recorrido, Pamela mantuvo una expresión seria y no se quitó los lentes de sol. Las imágenes sugirieron un momento de tensión entre ambos, aunque el programa no mostró una conversación audible que permitiera conocer exactamente qué se dijeron. Por ello, la discusión quedó registrada únicamente a través de los gestos y actitudes que ambos mostraron durante el trayecto. La situación, sin embargo, cambiaría minutos después.

Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.

Franco Portales habría intentado cambiar el ánimo de Pamela López

Durante el recorrido, la camioneta llegó hasta un grifo, donde Franco Portales decidió detenerse. El hombre bajó del vehículo y acudió a una tienda ubicada en el establecimiento para realizar una compra. Según la narración del programa, la adquisición habría servido para cambiar el estado de ánimo de Pamela.

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El detalle que llamó la atención fue que Franco habría regresado con una cerveza, un gesto que, de acuerdo con la descripción realizada por el espacio de espectáculos, habría ayudado a que la situación entre ambos se relajara.

Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.

La escena mostró una transformación en el ambiente que había quedado registrado inicialmente. Lo que comenzó con Pamela visiblemente seria terminó con ambos retomando la cercanía que ya habían mostrado en anteriores oportunidades.

La situación también generó comentarios en el programa debido a la similitud que, según el reportaje, algunos televidentes podrían encontrar entre esta dinámica y la que Pamela López protagonizó anteriormente con Paul Michael. El informe recordó que, durante las primeras apariciones públicas de Pamela junto al cantante, ambos también fueron captados compartiendo momentos de cercanía después de que ella pusiera fin a su relación con Christian Cueva.

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En esta ocasión, sin embargo, el contexto es diferente porque Pamela ya ha reconocido públicamente que Franco Portales es su saliente exclusivo.

Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.

Pamela López y Franco Portales terminan reconciliándose con un apasionado beso

Después del momento de tensión, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron la escena que terminó confirmando el vínculo entre ambos.

Al llegar a los exteriores de la vivienda de Pamela López, la pareja protagonizó un apasionado beso. El momento fue registrado por los reporteros y permitió mostrar que la aparente discusión que habían tenido durante el trayecto finalmente quedó atrás.

Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.

La escena llamó la atención porque ocurrió después de que Pamela se mostrara seria durante buena parte del recorrido. El beso frente a su vivienda evidenció que ambos continuaban juntos y que la relación no parecía haberse visto afectada por el intercambio previo.

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Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.

Pamela López dejó atrás a Paul Michael y se da una nueva oportunidad

La aparición de Franco Portales en la vida de Pamela López se produjo después de su mediático vínculo con Paul Michael. La animadora había señalado que necesitaba un tiempo para procesar y sanar algunas situaciones relacionadas con sus relaciones anteriores. Pese a ello, finalmente decidió abrirse nuevamente al amor y confirmó que ella y Franco mantienen una relación de salientes exclusivos.

Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.

La nueva etapa sentimental de Pamela ocurre también después de su conflictiva separación de Christian Cueva, padre de sus hijos, relación que durante años estuvo marcada por diversas controversias que fueron expuestas públicamente.

En ese contexto, la llegada de Franco Portales representa para Pamela una nueva etapa personal. Aunque inicialmente la relación se mantuvo bajo cierta reserva, las apariciones públicas y los registros captados por los programas de espectáculos terminaron haciendo evidente la cercanía entre ambos.

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Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.

Las imágenes muestran una relación que todavía está en sus primeras etapas

Si bien Pamela López y Franco Portales ya han reconocido que son salientes exclusivos, las imágenes difundidas muestran que su vínculo todavía se encuentra en una etapa relativamente reciente.

La escena registrada por ‘Amor y Fuego’ permitió observar una dinámica distinta a la que habitualmente se muestra cuando las cámaras captan a una pareja en un momento romántico. En este caso, primero apareció una situación de aparente incomodidad y posteriormente un acercamiento que terminó con un beso.

Pamela López y Franco Portales: captan discusión durante su cita y luego terminan a los besos. Captura: Amor y fuego.