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Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

La mandataria adelantó que recorrerá regiones del sur del país para acercar su gestión a la ciudadanía y mostrar los resultados de su administración

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori anunció que llevará obras, resultados y mayor presencia estatal al sur para recuperar la confianza ciudadana
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La presidenta Keiko Fujimori afirmó este martes que su Gobierno buscará recuperar la confianza de la población del sur mediante obras, resultados y una mayor presencia del Estado, en un contexto en el que el respaldo a su gestión en esa zona es menor al registrado a nivel nacional.

Durante una rueda de prensa, la mandataria fue consultada por una encuesta de Datum Internacional que registra un 60% de aprobación a nivel nacional, mientras que el sur concentra el mayor rechazo a su gestión, con 39%.

“La población en general, a nivel nacional, lo que está esperando es que el Estado vuelva a funcionar, que vuelva a tener eficiencia y lo que vamos a llevar a nivel nacional es eso”, dijo a los periodistas.

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“Son obras, son resultados, es presencia del Estado y nos va a tocar también, por supuesto, ir a la zona del sur y hablarles con mucha claridad, con los brazos abiertos y que las personas vuelvan a retormar la confianza, que es lo que ha faltado en estos últimos años”, añadió.

Keiko Fujimori en la ceremonia por el Día del Juez y de la Jueza, donde se comprometió a respetar la independencia judicial.
La mandataria registra 60% de aprobación nacional, pero el sur es la región donde enfrenta su mayor nivel de desaprobación, con 39%

El reciente sondeo también señala que Fujimori es la segunda mandataria con menor respaldo entre los últimos seis jefes de Estado electos evaluados en el mismo periodo, pues solo supera a Pedro Castillo (2021-2022), quien inició su Gobierno en agosto de 2021 con 39% de aprobación y 41% de desaprobación.

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Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple dos condenas por sobornos y lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht, obtuvo 74% de aprobación en agosto de 2001, al arrancar su administración.

Le siguieron Alan García (1985-1990 y 2006-2011), con 64% en agosto de 2006; Ollanta Humala (2011-2016), con 62% en agosto de 2011; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), con 61% en agosto de 2016.

Con 60%, la lideresa de Fuerza Popular se ubica por debajo de esos cuatro exgobernantes y solo supera a Castillo, quien la derrotó en las urnas en su tercer intento consecutivo por llegar a Palacio de Gobierno.

Su respaldo varía según la región: Lima y Callao registran una aprobación de 64%, seguidos por el norte, con 66%; mientras que en el centro alcanza el 62% y en Oriente desciende al 54%.

Keiko Fujimori
Fujimori tiene la segunda menor aprobación entre los últimos seis presidentes electos, solo por encima de Pedro Castillo, quien inició su Gobierno con 39%

Desglose

El sur es la zona con menor respaldo para la mandataria: 44% aprueba su gestión y 39% la desaprueba. Por sexo, el 67% de las mujeres consultadas aprueba el desempeño presidencial, frente al 53% de los hombres. La desaprobación alcanza el 20% entre las mujeres y el 28% entre los hombres.

Por grupos de edad, el mayor respaldo corresponde a los jóvenes de entre 18 y 24 años, con 71%. Le siguen los ciudadanos de 45 a 54 años, con 60%; aquellos de 35 a 44 años, con 58%; los de 25 a 34 años, con 57%; y el grupo de 55 a 70 años, con 56%.

La encuesta, con un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales, incluyó 1.205 entrevistas presenciales en hogares a personas de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos, en zonas urbanas y rurales.

La lideresa de Fuerza Popular, quien ganó la elección en su cuarto intento, encabeza el retorno del fujimorismo al Gobierno casi 26 años después de que su padre renunciara por fax desde Japón, en medio del mayor escándalo de corrupción de su régimen y de los vínculos con su entonces asesor Vladimiro Montesinos.

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