Perú vs China EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

¡Día de partido! Perú afronta hoy, martes 11 de agosto, su último compromiso de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Vóley. La ‘bicolor’ tendrá como rival a China, vigente campeón de la categoría, en un exigente encuentro que marcará el cierre de su participación en el Grupo B del certamen que se disputa en Chile.
Así llega Perú al partido
La selección peruana ha mostrado un rendimiento positivo a lo largo de esta fase de grupos, aunque también ha atravesado algunos pasajes de irregularidad. La ‘bicolor’ consiguió victorias frente a Túnez y México, pero tropezó ante Venezuela. Ahora, el equipo dirigido por Marcello Bencardino buscará cerrar esta primera etapa con una actuación que le permita llegar con confianza a la siguiente ronda.
Así llega China al partido
La selección de China se presenta como uno de los principales candidatos a quedarse con el título. El conjunto asiático, vigente campeón mundial de la categoría, llega a la última fecha como líder absoluto del Grupo B, con una campaña perfecta: ganó todos sus partidos y, hasta el momento, no ha cedido un solo set. El poderío chino convierte este encuentro en el reto más exigente para Perú en esta etapa del campeonato.
El plantel de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026
El equipo peruano está integrado por 14 voleibolistas, seleccionadas por el técnico Marcello Bencardino luego de varios meses de trabajo, seguimiento y preparación de cara al Mundial. Este es el plantel que representa a la ‘bicolor’ en el certamen:
- Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Susana García.
- Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva.
- Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe.
- Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin.
- Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen.
Perú vs China: canal TV del partido
La transmisión oficial del partido entre Perú y China, correspondiente a la última fecha del Grupo B, estará a cargo de Latina Televisión, que cuenta con los derechos para emitir los encuentros de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de Vóley en territorio nacional. El compromiso podrá verse a través de su señal abierta, así como mediante el aplicativo y la página web del canal.
Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro a través del canal oficial de Volleyball World en YouTube y mediante VBTV, plataforma que ofrece la transmisión de todos los partidos del campeonato bajo una modalidad de suscripción.
En Infobae Perú también podrás seguir todos los detalles del encuentro que marcará el cierre de la fase de grupos para la selección nacional. En nuestra web encontrarás la previa, las incidencias en directo, los mejores puntos, el resultado, el resumen y la tabla de posiciones actualizada del torneo que se disputa en Chile.
Perú vs China: horario del partido
De acuerdo a la programación oficial de la FIVB, el enfrentamiento entre Perú y China se desarrollará este martes 11 de agosto, a partir de las 19:00 horas de Perú (20:00 horas de Chile). El encuentro tendrá lugar en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, donde la ‘bicolor’ saldrá con todo para jugar de igual a igual ante el poderoso combinado asiático.
Culmina la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Vóley
El Mundial Sub 17 de Vóley entra en su recta decisiva con el cierre de la fase de grupos. La última jornada definirá a las selecciones que avanzarán a la ronda eliminatoria, y Perú tendrá un desafío de máxima exigencia en el Grupo B: enfrentará a China, líder de la serie y vigente campeón mundial de la categoría. Las ‘matadorcitas’ pondrán fin a su participación en esta primera etapa ante uno de los principales candidatos al título.