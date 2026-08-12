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El riesgo sísmico crece con la autoconstrucción en Perú: ¿cómo proteger tu vivienda según un ingeniero?

Un informe advierte que ocho de cada diez edificaciones se levantan sin revisión técnica, una práctica que exige refuerzos, diagnóstico profesional y mejores decisiones de parte de autoridades locales

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó el nuevo Reglamento Operativo del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS).
Más del 75% de las viviendas en Perú están construidas con albañilería tradicional y presentan vulnerabilidad ante sismos de gran magnitud. (Andina)
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Una proporción significativa de viviendas en el Perú presenta vulnerabilidades frente a sismos de gran magnitud, según explicó el ingeniero Carlos Zavala, especialista del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID).

De acuerdo con el reporte de TV Perú, más del 75% de las viviendas en el país están construidas con albañilería tradicional, predominando materiales como ladrillo artesanal, piedra, sillar o tapial, sobre todo fuera de las capitales.

Zavala advirtió que existen materiales, como el ladrillo pandereta, que no resultan aptos para soportar múltiples pisos ni grandes cargas. “Si fuera solamente un nivel podríamos usarlo, pero cuando empieza a crecer la vivienda entonces no debería de usarse”, señaló el especialista en declaraciones recogidas por el canal estatal.

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Primer plano de un trabajador con casco verde y chaleco naranja martillando una malla de refuerzo en una pared de ladrillo. Otros trabajadores en segundo plano
Carlos Zavala advirtió que el ladrillo pandereta no es apto para viviendas de varios pisos ni para grandes cargas en zonas sísmicas. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)

Para enfrentar los riesgos, el vocero del CISMID recomendó utilizar materiales normados y realizar ensayos que permitan identificar la resistencia de los muros. Una de las técnicas propuestas por el equipo de ingenieros consiste en la aplicación de malla electrosoldada, mortero con fibra y adherente, lo que refuerza muros considerados débiles.

“Hemos hecho ensayos como este, que es un ensayo de compresión diagonal [...] De esa manera podríamos reforzar aquellas viviendas como las que podríamos ver en el cerro del Ángel”, detalló Zavala.

El desafío de la autoconstrucción

La informalidad y el fenómeno de la autoconstrucción representan un reto mayor en el contexto peruano. El informe de TV Perú precisó que el 80 % de las construcciones en el país son informales o autoconstrucciones sin evaluación técnica especializada que garantice su capacidad antisísmica. Según el ingeniero del CISMID, estas edificaciones requieren refuerzos estructurales y un diagnóstico profesional para determinar el tipo de suelo y el nivel de resistencia de la vivienda.

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CISMID-UNI lanza innovadora tecnología para analizar daños por sismo en viviendas de ladrillo. Foto: UNI
El 80% de las construcciones en Perú son informales o autoconstrucciones y carecen de evaluación técnica sobre su capacidad antisísmica. (UNI)

El CISMID ha desarrollado estudios de microzonificación y riesgo sísmico con el objetivo de identificar áreas críticas y proveer lineamientos a las autoridades y propietarios. Además, la institución ha presentado la herramienta SEIDAS, diseñada para asistir en la toma de decisiones frente a escenarios sísmicos diversos. “Es ayudar al tomador de decisión a tomar mejores decisiones”, afirmó Carlos Zavala sobre la utilidad de este sistema.

Edificaciones altas y recomendaciones

Otro aspecto abordado en el informe fue la proliferación de edificios altos con muros de poco espesor, en algunos casos inferiores a la normativa, lo que podría comprometer la estabilidad durante un sismo severo. El especialista señaló que existen edificios con muros de apenas diez centímetros, construidos en un contexto de vacío legal, y recomendó investigar más sobre estos casos para fortalecer las futuras regulaciones.

Para quienes residen en pisos elevados, Zavala sugirió permanecer en zonas seguras dentro de la vivienda, como el área alrededor de la caja del ascensor, que forma parte de la estructura rígida del edificio. También aconsejó resguardarse cerca de columnas alejadas de ventanales, ya que los vidrios pueden romperse y causar lesiones. “Lo que tienen que hacer es alejarse de los ventanales e irse a zonas donde haya una columna o donde haya un baño, tal vez, que tiene varios muros juntos y que les va a ayudar a poder resguardarse hasta que termine el sismo”, explicó el vocero del CISSMIT.

Sismógrafo antiguo de madera y metal con un gráfico de ondas sísmicas rojas sobre un mapa geográfico detallado de Ica con un círculo de epicentro.
Un sismógrafo antiguo sobre un mapa detallado de la región de Ica muestra el registro de ondas sísmicas y un epicentro, ilustrando la actividad geológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de las autoridades

El reporte enfatizó la necesidad de que los tomadores de decisiones, como alcaldes o responsables de gestión de riesgos, reciban formación especializada en gestión de riesgos de desastres. “Tiene que ser alguien que sepa, un ingeniero civil, un planificador, un arquitecto”, sostuvo Carlos Zavala al referirse a la responsabilidad de las autoridades en la planificación urbana y la reducción de la vulnerabilidad.

Parte de la información generada por el CISMID y utilizada por organismos como CENEPRED está disponible para que las autoridades locales puedan evaluar el estado de las estructuras en sus jurisdicciones y planificar intervenciones. El especialista subrayó que la ingeniería nacional ha demostrado su eficacia en proyectos normados, pero advirtió que la falta de control y la informalidad exponen a la población a riesgos mayores, especialmente en caso de eventos sísmicos de gran intensidad.

Consejos ante un sismo

El especialista de CISMID recordó a la población la importancia de contar con una mochila de emergencia y participar en simulacros de sismo, como el convocado para este viernes a las tres de la tarde, según informó TV Perú.

Para edificaciones que han sido ampliadas informalmente, recomendó el uso de estructuras de acero con arriostramientos y losas colaborantes, aclarando que materiales como el drywall pueden emplearse solo como cerramiento y nunca como elemento estructural.

Tres rescatistas con uniformes rojos, cascos y mochilas, de rodillas entre escombros. Cinta amarilla de seguridad en el suelo. Edificios y montañas al fondo
Un equipo de rescatistas USAR del Cuerpo de Bomberos del Perú revisa escombros y cinta de seguridad en un área con edificios deteriorados. (Andina)

“El drywall es el cerramiento, no es la estructura”, precisó Zavala, quien también recordó que en sismos recientes en países como Colombia, todo lo no estructural se desprendió, mientras lo estructural resistió. La coordinación entre los elementos estructurales y no estructurales resulta fundamental para salvaguardar la vida de los ocupantes y reducir daños materiales.

TV Perú concluyó su informe reiterando la importancia de atender las recomendaciones técnicas y fortalecer la cultura de prevención frente a los riesgos sísmicos en el país.

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