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Programación de octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

La selección peruana iniciará su camino en la etapa decisiva y se enfrentará a Italia con la misión de seguir en competencia. Conoce todos los detalles de los vibrantes encuentros

Programación de octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026
Programación de octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026
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Hoy, miércoles 12 de agosto, arrancan los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026, una ronda que dejará fuera de competencia a cualquier selección que no logre la victoria. Desde este punto del torneo, cada juego representa la última oportunidad para seguir en carrera por el título.

El enfrentamiento que más atención genera es el cruce entre Perú e Italia. La ‘bicolor’, tras ocupar el tercer puesto en el Grupo B por una derrota de 3-0 frente a China, buscará recuperarse ante el equipo europeo. Por su parte, los italianos llegan tras adjudicarse el segundo lugar del Grupo D, luego de un ajustado triunfo de 3-2 sobre China Taipéi.

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Programación de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Miércoles 12 de agosto

- Italia vs Perú (13:00 horas / Latina TV, Youtube Volleyball World)

- China vs República Dominicana (16:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Croacia vs República Checa (16:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Turquía vs Japón (16:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Corea del Sur vs Filipinas (19:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Estados Unidos vs Argentina (19:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Polonia vs Tailandia (19:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Venezuela vs China Taipei (19:00 horas / Youtube Volleyball World)

*Horario de Perú

Cruces de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Puro vóley)
Cruces de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Puro vóley)

Lucha por los puestos del 17° al 24°

Las selecciones que quedaron eliminadas del Mundial Sub 17 de vóley 2026 no terminaron participación porque seguirán luchando por definir su puesto en la cita mundialistas. Hoy, miércoles 12 de agosto, también jugarán con sus respectivos rivales.

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Programación por puestos del 17 al 24

- Chile vs Brasil (13:00 horas / Youtube Volleyball World)

- España vs Egipto (13:00 horas / Youtube Volleyball World)

- México vs Algeria (13:00 horas / Youtube Volleyball World)

- Puerto Rico vs Túnez (16:00 horas / Youtube Volleyball World)

Dónde ver los partidos de octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

La transmisión de los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 está garantizada para la afición peruana que busca acompañar a su selección en la fase más desafiante del torneo. Latina Televisión se encargará de emitir en todo el país el encuentro decisivo entre Perú e Italia, al contar con los derechos exclusivos para mostrar los partidos del conjunto nacional en televisión abierta.

Quienes prefieran las plataformas digitales encontrarán opciones para seguir la acción desde cualquier dispositivo. Latina Televisión ha habilitado tanto su página web como su aplicación móvil para que los seguidores puedan acceder a la transmisión en vivo desde teléfonos o computadoras. De este modo, la cobertura del partido alcanza a quienes no tengan acceso a un televisor o se encuentren fuera de casa.

El partido de la selección peruana contra Italia corresponde a una instancia de eliminación directa: la escuadra que resulte derrotada quedará automáticamente fuera de la competencia. Para ver este duelo, los espectadores pueden sintonizar Latina Televisión en sus hogares, o bien ingresar a la web o la app del canal, donde la señal estará disponible en simultáneo.

Para los aficionados interesados en el desarrollo completo del certamen, la opción recomendada es la plataforma internacional Volleyball World. Esta centraliza la transmisión de todos los partidos del campeonato, incluidos aquellos que no involucran a la selección peruana. Así, quienes deseen seguir la totalidad de los cruces y conocer el avance de otras selecciones pueden hacerlo de manera oficial y en tiempo real.

Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Perú vs Italia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: Volleyball World.

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