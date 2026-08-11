Periodista panameño lanzó ácida indirecta a Alianza Lima tras llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario: “Hundir al segundón”

La indirecta de periodista panameño a Alianza Lima tras llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario.

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Luego de varias semanas de intensas gestiones con varios jugadores, Universitario de Deportes finalmente concretó la incorporación del panameño Jorge Gutiérrez, quien llega procedente de Deportivo La Guaira de Venezuela y participó recientemente en el Mundial 2026. Este fichaje responde a la búsqueda de reforzar el lateral izquierdo que había sido motivo de preocupación durante el arranque del Torneo Clausura 2026 tras la salida de José Carabalí.

El anuncio de la llegada de Gutiérrez no pasó desapercibido en su país natal. El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido por su afinidad con la ‘U’ y sus comentarios críticos hacia Alianza Lima, aprovechó la ocasión para lanzar una indirecta cargada de ironía dirigida al clásico rival. “Qué lindo será volver a tener a un panameño en el más grande de Perú: Universitario de Deportes”, publicó en primera instancia en su cuenta de Twitter.

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El comunicador celebró la contratación del defensor y no dudó en marcar como objetivo el tetracampeonato, además de deslizar un mensaje ácido: “Jorge Gutiérrez es un gran jugador. Seguro se instalará perfectamente en el carril izquierdo de la U. La misión: tetracampeonato y hundir al segundón”.

El periodista panameño celebró la llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario con indirecta a Alianza Lima. - captura: Twitter

Jorge Gutiérrez se convierte en el tercer panameño en vestir la camiseta ‘crema’, tras los pasos de Luis Tejada y Alberto Quintero, quienes dejaron huella en la institución. Su llegada se da en una etapa de alta competencia, pues deberá disputar el puesto con el joven César Inga, quien ha jugado en esa posición con la partida de José Carabalí, aunque su desempeño ha sido irregular.

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Periodista panameño sobre las cualidades de Jorge Gutiérrez

En una serie de declaraciones en su canal de YouTube, José Miguel Domínguez elogió ampliamente las capacidades de Jorge Gutiérrez y su potencial aporte al equipo dirigido por Héctor Cúper. “Un futbolista encomiable, que las va a correr todas, un lateral izquierdo muy inteligente tácticamente que ha crecido bastante a nivel de extranjero jugando en Venezuela, un hombre de selección de Panamá”, destacó el periodista, subrayando el proceso de maduración que ha vivido el jugador fuera de su país.

Para Domínguez, la versatilidad de Gutiérrez es una de sus mayores virtudes. “Es un futbolista polivalente que puede jugar como carrilero, como extremo por izquierda, que tiene muy buena pierna, que físicamente es un superdotado, tiene bastante fondo físico, arriesga bastante”, explicó.

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El periodista también enfatizó la inteligencia táctica y capacidad de adaptación de Gutiérrez: “Si a él le toca enfrentar un extremo derecho que sea zurdo o derecho, él es un tipo muy inteligente y que sabe adaptarse a lo que el técnico pide. Si el técnico pide un equipo más replegado con no muchas subidas del lateral, Gutiérrez se adapta a la perfección a la circunstancia. Y si el técnico necesita un volante, en este caso un carrilero o un lateral con más oficio ofensivo, que se atreva a subir más por la banda izquierda, también tienes a Gutiérrez que trabaja de manera excelente para mí en esta parcela”.

Recopilado de acciones del lateral izquierdo panameño en la selección de Panamá y a nivel de clubes. (Video: GC PLAY)

Los partidos de Universitario en lo que resta de agosto

La llegada de Jorge Gutiérrez se produce en un momento crucial, ya que Universitario afrontará una serie de encuentros decisivos durante el mes de agosto. El primer reto será frente a FC Cajamarca el domingo 16 en el estadio Héroes de San Ramón.

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Luego, el elenco ‘merengue’ recibirá en el estadio Monumental a Los Chankas el domingo 23, en un duelo clave para buscar escalar en la tabla. Finalmente, los dirigidos por Héctor Cúper cerrarán el mes visitando a UTC el sábado 29, en un escenario históricamente complicado para la ‘U’.