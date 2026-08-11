Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Periodista panameño lanzó ácida indirecta a Alianza Lima tras llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario: “Hundir al segundón”

José Miguel Domínguez aplaudió el arribo del lateral izquierdo a la ‘U’ y le dejó un mensaje al club ‘blanquiazul’. También hizo una descripción de su juego

La indirecta de periodista panameño a Alianza Lima tras llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario.
La indirecta de periodista panameño a Alianza Lima tras llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario.
Guardar

Luego de varias semanas de intensas gestiones con varios jugadores, Universitario de Deportes finalmente concretó la incorporación del panameño Jorge Gutiérrez, quien llega procedente de Deportivo La Guaira de Venezuela y participó recientemente en el Mundial 2026. Este fichaje responde a la búsqueda de reforzar el lateral izquierdo que había sido motivo de preocupación durante el arranque del Torneo Clausura 2026 tras la salida de José Carabalí.

El anuncio de la llegada de Gutiérrez no pasó desapercibido en su país natal. El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido por su afinidad con la ‘U’ y sus comentarios críticos hacia Alianza Lima, aprovechó la ocasión para lanzar una indirecta cargada de ironía dirigida al clásico rival. “Qué lindo será volver a tener a un panameño en el más grande de Perú: Universitario de Deportes”, publicó en primera instancia en su cuenta de Twitter.

PUBLICIDAD

El comunicador celebró la contratación del defensor y no dudó en marcar como objetivo el tetracampeonato, además de deslizar un mensaje ácido: “Jorge Gutiérrez es un gran jugador. Seguro se instalará perfectamente en el carril izquierdo de la U. La misión: tetracampeonato y hundir al segundón”.

El periodista panameño celebró la llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario con indirecta a Alianza Lima. - captura: Twitter
El periodista panameño celebró la llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario con indirecta a Alianza Lima. - captura: Twitter

Jorge Gutiérrez se convierte en el tercer panameño en vestir la camiseta ‘crema’, tras los pasos de Luis Tejada y Alberto Quintero, quienes dejaron huella en la institución. Su llegada se da en una etapa de alta competencia, pues deberá disputar el puesto con el joven César Inga, quien ha jugado en esa posición con la partida de José Carabalí, aunque su desempeño ha sido irregular.

PUBLICIDAD

Periodista panameño sobre las cualidades de Jorge Gutiérrez

En una serie de declaraciones en su canal de YouTube, José Miguel Domínguez elogió ampliamente las capacidades de Jorge Gutiérrez y su potencial aporte al equipo dirigido por Héctor Cúper. “Un futbolista encomiable, que las va a correr todas, un lateral izquierdo muy inteligente tácticamente que ha crecido bastante a nivel de extranjero jugando en Venezuela, un hombre de selección de Panamá”, destacó el periodista, subrayando el proceso de maduración que ha vivido el jugador fuera de su país.

Para Domínguez, la versatilidad de Gutiérrez es una de sus mayores virtudes. “Es un futbolista polivalente que puede jugar como carrilero, como extremo por izquierda, que tiene muy buena pierna, que físicamente es un superdotado, tiene bastante fondo físico, arriesga bastante”, explicó.

El periodista también enfatizó la inteligencia táctica y capacidad de adaptación de Gutiérrez: “Si a él le toca enfrentar un extremo derecho que sea zurdo o derecho, él es un tipo muy inteligente y que sabe adaptarse a lo que el técnico pide. Si el técnico pide un equipo más replegado con no muchas subidas del lateral, Gutiérrez se adapta a la perfección a la circunstancia. Y si el técnico necesita un volante, en este caso un carrilero o un lateral con más oficio ofensivo, que se atreva a subir más por la banda izquierda, también tienes a Gutiérrez que trabaja de manera excelente para mí en esta parcela”.

Recopilado de acciones del lateral izquierdo panameño en la selección de Panamá y a nivel de clubes. (Video: GC PLAY)

Los partidos de Universitario en lo que resta de agosto

La llegada de Jorge Gutiérrez se produce en un momento crucial, ya que Universitario afrontará una serie de encuentros decisivos durante el mes de agosto. El primer reto será frente a FC Cajamarca el domingo 16 en el estadio Héroes de San Ramón.

Luego, el elenco ‘merengue’ recibirá en el estadio Monumental a Los Chankas el domingo 23, en un duelo clave para buscar escalar en la tabla. Finalmente, los dirigidos por Héctor Cúper cerrarán el mes visitando a UTC el sábado 29, en un escenario históricamente complicado para la ‘U’.

Temas Relacionados

Jorge GutiérrezUniversitario de DeportesAlianza LimaLiga 1Selección de Panamáperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

La disposición adoptada por la Federación Peruana de Fútbol ha encontrado a su primer opositor: el último ‘10′ por excelencia del balompié nacional. “Déjenlo en el Nacional, donde les regalamos chocolate y lo seguiremos haciendo”, dijo

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

La ‘bicolor’ ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda y cerrará la fase de grupos ante China. Conoce qué adversario tendrá al frente en la próxima etapa

Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Se jugará la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú se medirá con China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria del torneo. Revisa qué escuadras ya tienen su boleto asegurado mientras se define la última jornada

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Con pocos minutos en los últimos meses y fuera de las convocatorias recientes, el atacante atraviesa un momento de incertidumbre mientras en el entorno se menciona una posible “novedad” vinculada a su futuro

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Korina Rivadeneira le responde a Leslie Shaw y respalda a Mario Hart: “Es lo que ella cree, no es una realidad”

La reacción de Óscar Custodio y su esposa Pilar Torres al ser consultados sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios: “Paren ya”

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?

DEPORTES

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?