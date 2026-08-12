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Vannia Adrianzén, la mejor líbero en fase de grupos del Mundial Sub 17 de Vóley: sus impresionantes números con Perú

La voleibolista peruana sobresalió en la primera etapa del torneo y terminó al frente de las estadísticas defensivas, gracias a sus destacados registros

Vannia Adrianzén destacó como la mejor líbero en fase de grupos del Mundial Sub 17 de Vóley.
Vannia Adrianzén destacó como la mejor líbero en fase de grupos del Mundial Sub 17 de Vóley. Crédito: Volleyball World
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Vannia Adrianzén está protagonizando una actuación sobresaliente con la selección peruana en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. La líbero nacional cerró la fase de grupos como la Mejor Defensa del campeonato, gracias a los destacados registros que consiguió durante sus cinco presentaciones con la ‘bicolor’.

La jugadora de Deportivo Géminis acumuló 98 salvadas (‘digs’) a lo largo de la primera etapa, cifra que la coloca en el primer lugar de esta estadística y con una diferencia considerable respecto a sus principales perseguidoras. La japonesa Haayu Ono, con 82 salvadas, y la venezolana Ihara Arias, con 72, completan el podio de las mejores defensoras del certamen.

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El registro de Adrianzén cobra mayor valor por el nivel de las selecciones que participan en el campeonato. Con sus intervenciones, la líbero peruana se convirtió en una de las jugadoras más importantes del equipo dirigido por Marcello Bencardino, especialmente en momentos en los que la ‘bicolor’ necesitó sostener los ataques de sus rivales y mantener los puntos en juego.

Vannia Adrianzén también lidera las estadísticas de recepción

El aporte de la voleibolista peruana no se limita a su desempeño en defensa. Adrianzén también terminó la fase de grupos como la mejor receptora del Mundial Sub 17, demostrando que su importancia dentro del esquema nacional va más allá de las salvadas.

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La líbero registró 50 recepciones exitosas durante esta primera etapa, además de nueve faltas, sobre un total de 134 recepciones de servicio. Con estos números, también se ubicó en lo más alto de esta estadística y superó a jugadoras de otras selecciones que continúan en carrera por el título.

Vannia Adrianzén lidera las estadísticas defensivas del Mundial Sub 17 de Vóley.
Vannia Adrianzén lidera las estadísticas defensivas del Mundial Sub 17 de Vóley. Crédito: FIVB

La china Ting-Yi Chen aparece detrás de la peruana con 45 recepciones buenas, mientras que la venezolana Yalesca Colima ocupa el siguiente lugar con 35. La diferencia entre Adrianzén y sus principales perseguidoras vuelve a destacar la regularidad que mostró la jugadora nacional durante los cinco partidos disputados en la fase de grupos.

Estos registros reflejan la importancia que tiene Adrianzén en el funcionamiento de la selección peruana. Su capacidad para responder ante los ataques rivales y, al mismo tiempo, darle estabilidad al equipo en la recepción la convirtió en una pieza fundamental para el conjunto de Bencardino, que ha logrado avanzar a la ronda eliminatoria.

Un pilar de Perú para los octavos de final

El buen desempeño de la líbero llega en un momento importante para la ‘bicolor’, que ya dejó atrás la fase de grupos y se prepara para afrontar la etapa decisiva del campeonato. Perú terminó tercero del Grupo B con tres victorias y dos derrotas, luego de caer 3-0 ante China en su última presentación.

Antes de ese resultado, la selección nacional había conseguido imponerse ante Túnez, México y Filipinas, mientras que su primer tropiezo en el torneo fue frente a Venezuela. Gracias a esos resultados, el equipo peruano aseguró su clasificación a los octavos de final y ahora tendrá una exigente prueba ante Italia.

Vannia Adrianzén es uno de los pilares de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Vannia Adrianzén es uno de los pilares de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

El combinado europeo terminó segundo del Grupo D con cuatro triunfos y una derrota, por lo que llegará al duelo con un balance positivo. Para Perú, será fundamental recuperar su mejor versión y aprovechar las fortalezas que mostró durante la primera etapa.

En ese escenario, Adrianzén aparece como una de las principales referentes del conjunto nacional. Sus 98 salvadas y 50 recepciones exitosas la colocan como líder en ambas estadísticas y respaldan el papel que viene cumpliendo como una de las piezas defensivas más importantes del Mundial.

La ‘bicolor’ buscará avanzar a los cuartos de final y mantenerse en carrera por el título. Para conseguirlo, tendrá que superar a Italia en un partido de eliminación directa, donde el trabajo de Adrianzén volverá a ser determinante para sostener al equipo frente a los ataques de su próximo rival.

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