Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce envió una carta notarial a Rafael López Aliaga para exigirle una rectificación por las acusaciones que considera falsas y difamatorias

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El alcalde de Surco y aspirante a la comuna capitalina, Carlos Bruce, anunció este martes que envió una carta notarial al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, para exigirle que se rectifique por las acusaciones que considera falsas y difamatorias en su contra.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, Bruce cuestionó el contenido de las publicaciones del excandidato presidencial y advirtió que recurrirá a la vía judicial si no obtiene una rectificación.

“No todo vale en política. He enviado una carta notarial a López Aliaga para que se rectifique de las graves acusaciones falsas que ha hecho en mi contra. La política debe ser una confrontación de ideas y propuestas, no una competencia por ver quién difama más”, escribió.

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Agregó que no permitirá la difusión de afirmaciones que, según sostiene, afectan su reputación. “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial. Que quede claro: no voy a permitir que se mienta sobre mi persona ni mi trayectoria profesional”, afirmó.

Bruce atribuye a López Aliaga unas nueve publicaciones con “calificativos, delitos y hechos falsos”, entre ellas referencias a Odebrecht y cuestionamientos sobre su eventual gestión en Lima

El documento, presentado el último 11 de agosto ante una notaría del distrito limeño de San Isidro, exige una “rectificación pública de publicaciones difamatorias realizadas en su cuenta personal de la plataforma X y el cese de la difusión de las mismas”.

Bruce sostiene además que López Aliaga realizó aproximadamente nueve publicaciones en diferentes fechas desde su cuenta oficial, en las que le habría atribuido “calificativos, delitos y hechos falsos”.

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“Las mismas publicaciones denotan su voluntad de afectar mi honor configurando con ello graves delitos”, se lee en el documento.

Infobae verificó que el exalcalde de Lima ha reposteado imágenes en las que se señala que Bruce es la carta de la empresa brasileña Odebrecht, protagonista de la red de corrupción transnacional más grande en la historia de América Latina.

También escribió que, de llegar a la Alcaldía de Lima, el exministro buscaría “despedir a los exitosos abogados de la Municipalidad que están llevando los procesos contra los peajes corruptos por Rutas de Lima”, ya que quiere “retomar los peajes en detrimento de limeños”.

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El alcalde de Surco advirtió que acudirá al Poder Judicial si el líder de Renovación Popular no se retracta y reiteró que defenderá su reputación

De igual modo, compartió el comentario de un cibernauta que señaló que Bruce “genera repulsión”.

Anteriormente, López Aliaga señaló al alcalde de Magdalena, Francis Allison, por presuntos vínculos con intereses relacionados con Odebrecht y sostuvo que él y Bruce están “aceitados” por esa firma.

Más adelante, pidió revisar lo que ocurre en la comuna de Surco. “Cómo será esta municipalidad (...) ¿qué habrá? Debe ser Las mil y una noches. Habría que ver lo que pasa ahí, hay que ver qué pasa ahí de día y de noche", dijo entre risas.

El dirigente, quien renunció el año pasado a la Alcaldía de Lima para postular a la Presidencia, quedó virtualmente al frente de la lista de Renovación Popular para la comuna capitalina, tras la renuncia de su candidato Luis Rubio, un hecho envuelto en polémica, ya que la ley prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.

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Un día antes de que venza el plazo para la admisión de las listas de candidatos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los comicios municipales y regionales del 4 de octubre, Rubio anunció que tomó la decisión de retirarse como candidato “por razones estrictamente personales”.