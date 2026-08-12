Corte de luz en cinco distritos de Lima este jueves 13 de agosto: ¿qué zonas serán afectadas?

Varios sectores de Lima Metropolitana tendrán una interrupción programada del servicio eléctrico este jueves 13 de agosto, según la programación de Pluz. Los trabajos se desarrollarán durante distintos horarios y podrían afectar las actividades de los usuarios.
La suspensión del suministro alcanzará zonas específicas de San Martín de Porres, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y el Cercado de Lima. Sin embargo, la programación no comprende a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las calles, urbanizaciones y asociaciones detalladas por la empresa.
¿Qué zonas tendrán corte de luz este jueves 13 de agosto?
San Martín de Porres
Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Urb. California: manzanas A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S.
- Asociación de Vivienda Brisas de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D, E, F, H, I y J.
- Asociación de Vivienda Residencial Virgen del Carmen: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O y P.
- Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Rita: manzanas A, B, C y D.
- Asociación de Vivienda Las Casuarinas de Santa Rosa: manzanas C, G, H y J.
- Asociación de Vivienda Los Robles de Santa Rosa: manzanas D y F.
San Miguel
Horario: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Jr. Alfredo Novoa Cava, cuadra 2.
- Av. Rafael Escardo, cuadras 6 y 7.
- Calle Martín de Murúa, cuadra 2.
- Calle Intisuyo, cuadras 1 y 2.
- L. Rokovich, cuadra 1.
- Calle Luis García Ruiz, cuadra 1.
- Calle Carlos Gonzales, cuadra 1.
- Calle César López Rojas, cuadras 2 y 3.
- Calle Juan Hoyle Palacios, cuadra 1.
- Jr. Diego de Almagro, cuadra 6.
San Juan de Lurigancho
Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Jr. San Francisco, cuadras 7 y 8.
- Jr. Las Mercedes, cuadras 9 y 10.
San Martín de Porres / Los Olivos
Horario: 8:30 a. m. – 6:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Asociación Pro. Viv. Residencial Monte Azul: manzana I.
- Urb. Naranjos II etapa: manzana N2.
- Urb. Virgen del Rosario: manzana K1.
Lima Cercado
Horario: 12:00 p. m. – 3:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Av. de la Emancipación, cuadras 3 y 4.
- Av. Tacna, cuadra 4.
- Jr. Cailloma, cuadra 5.
- Jr. Rufino Torrico, cuadra 5.
Recomendaciones ante el corte de electricidad
Antes del inicio de la interrupción, se recomienda desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos para protegerlos ante posibles variaciones de voltaje cuando el servicio sea restablecido. También es conveniente cargar celulares, laptops y baterías portátiles con anticipación.
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Asimismo, se aconseja evitar abrir constantemente la refrigeradora o congeladora para conservar los alimentos durante el corte. Los usuarios deben tener linternas o luces de emergencia disponibles y evitar el uso de ascensores durante el horario de suspensión.
Importante: los horarios señalados corresponden al cronograma de cortes programados y el restablecimiento del servicio puede variar dependiendo de la ejecución de los trabajos.
¿Dónde ver tu recibo de Pluz?
Para consultar tu recibo de luz de Pluz, puedes ingresar a la plataforma digital de la empresa y acceder a tu cuenta. Una vez dentro, podrás revisar la información de tu suministro, consultar tus recibos y verificar el monto que debes pagar, así como la fecha de vencimiento.
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