Corte de luz en cinco distritos de Lima este jueves 13 de agosto: ¿qué zonas serán afectadas?

Corte de Luz en Lima y Callao. Foto: Andina

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Varios sectores de Lima Metropolitana tendrán una interrupción programada del servicio eléctrico este jueves 13 de agosto, según la programación de Pluz. Los trabajos se desarrollarán durante distintos horarios y podrían afectar las actividades de los usuarios.

La suspensión del suministro alcanzará zonas específicas de San Martín de Porres, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y el Cercado de Lima. Sin embargo, la programación no comprende a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las calles, urbanizaciones y asociaciones detalladas por la empresa.

¿Qué zonas tendrán corte de luz este jueves 13 de agosto?

Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

San Martín de Porres

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

Urb. California: manzanas A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S.

Asociación de Vivienda Brisas de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D, E, F, H, I y J.

Asociación de Vivienda Residencial Virgen del Carmen: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O y P.

Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Rita: manzanas A, B, C y D.

Asociación de Vivienda Las Casuarinas de Santa Rosa: manzanas C, G, H y J.

Asociación de Vivienda Los Robles de Santa Rosa: manzanas D y F.

San Miguel

Horario: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

Zonas afectadas:

Jr. Alfredo Novoa Cava, cuadra 2.

Av. Rafael Escardo, cuadras 6 y 7.

Calle Martín de Murúa, cuadra 2.

Calle Intisuyo, cuadras 1 y 2.

L. Rokovich, cuadra 1.

Calle Luis García Ruiz, cuadra 1.

Calle Carlos Gonzales, cuadra 1.

Calle César López Rojas, cuadras 2 y 3.

Calle Juan Hoyle Palacios, cuadra 1.

Jr. Diego de Almagro, cuadra 6.

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

Jr. San Francisco, cuadras 7 y 8.

Jr. Las Mercedes, cuadras 9 y 10.

San Martín de Porres / Los Olivos

Horario: 8:30 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

Asociación Pro. Viv. Residencial Monte Azul: manzana I.

Urb. Naranjos II etapa: manzana N2.

Urb. Virgen del Rosario: manzana K1.

Lima Cercado

Horario: 12:00 p. m. – 3:00 p. m.

Zonas afectadas:

Av. de la Emancipación, cuadras 3 y 4.

Av. Tacna, cuadra 4.

Jr. Cailloma, cuadra 5.

Jr. Rufino Torrico, cuadra 5.

Recomendaciones ante el corte de electricidad

Antes del inicio de la interrupción, se recomienda desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos para protegerlos ante posibles variaciones de voltaje cuando el servicio sea restablecido. También es conveniente cargar celulares, laptops y baterías portátiles con anticipación.

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Asimismo, se aconseja evitar abrir constantemente la refrigeradora o congeladora para conservar los alimentos durante el corte. Los usuarios deben tener linternas o luces de emergencia disponibles y evitar el uso de ascensores durante el horario de suspensión.

Importante: los horarios señalados corresponden al cronograma de cortes programados y el restablecimiento del servicio puede variar dependiendo de la ejecución de los trabajos.

¿Dónde ver tu recibo de Pluz?

Para consultar tu recibo de luz de Pluz, puedes ingresar a la plataforma digital de la empresa y acceder a tu cuenta. Una vez dentro, podrás revisar la información de tu suministro, consultar tus recibos y verificar el monto que debes pagar, así como la fecha de vencimiento.

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