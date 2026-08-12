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Campaña veterinaria gratis para este 15 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La campaña ofrecerá desparasitación oral gratuita, una medida preventiva para proteger a los animales frente a parásitos internos

Los vecinos podrán acceder a una consulta veterinaria sin costo, donde sus perros recibirán una evaluación básica de salud - Créditos: Magnific.
Los vecinos podrán acceder a una consulta veterinaria sin costo, donde sus perros recibirán una evaluación básica de salud - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad del Rímac anunció una nueva jornada de atención veterinaria gratuita dirigida a perros, como parte de la campaña “Cuidando Patitas”. La actividad se desarrollará el sábado 15 de agosto, entre las cuadras 5 y 6 del mercado Mariscal Castilla, donde los vecinos podrán acceder a distintos servicios orientados al cuidado y bienestar de sus mascotas.

La iniciativa busca facilitar el acceso de los propietarios a prestaciones básicas para la prevención de enfermedades y el mantenimiento de la salud de los animales de compañía. La atención estará disponible desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m., por lo que se recomienda acudir dentro del horario establecido.

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Estos son los servicios gratuitos de la campaña

  • Consulta veterinaria: evaluación general de la mascota para identificar posibles problemas de salud y brindar recomendaciones sobre sus cuidados.
  • Desparasitación oral: administración de un tratamiento destinado a prevenir o controlar parásitos internos que pueden afectar a los perros.
  • Limpieza de oídos: atención básica para retirar suciedad acumulada y contribuir a mantener una adecuada higiene del conducto auditivo.
  • Empadronamiento canino: registro de los perros atendidos para facilitar su identificación y fortalecer el control de las mascotas dentro de la jurisdicción.
La campaña veterinaria se llevará a cabo este sábado 15 de agosto - Créditos: Municipalidad del Rímac.
La campaña veterinaria se llevará a cabo este sábado 15 de agosto - Créditos: Municipalidad del Rímac.

La jornada representa una oportunidad para que los habitantes del distrito puedan acceder a prestaciones esenciales sin costo. Además, estas acciones contribuyen a promover una tenencia responsable y a generar mayor conciencia sobre la importancia de realizar controles periódicos a los animales domésticos.

Durante ese periodo, los propietarios podrán llevar a sus perros para recibir las atenciones contempladas en la campaña. La propuesta municipal concentra en un mismo espacio diferentes prestaciones preventivas, lo que permite atender necesidades relacionadas con la salud e higiene de los animales.

Las autoridades locales buscan que este tipo de iniciativas acerque los servicios municipales a la población y facilite el cuidado adecuado de las mascotas. La prevención cumple un papel importante, ya que permite detectar señales de alerta, reducir riesgos asociados con parásitos y mantener condiciones apropiadas de higiene.

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Asimismo, el empadronamiento canino puede contribuir a contar con información sobre los animales que viven en el distrito. Esta medida forma parte de las acciones vinculadas con la tenencia responsable y el cuidado de los compañeros de cuatro patas.

campaña veterinaria gratis-Perú-04 de marzo
La Municipalidad del Rímac realizará una campaña veterinaria gratuita este sábado 15 de agosto para promover el cuidado responsable de las mascotas - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la desparasitación?

  • Mantener un programa adecuado ayuda a reducir la carga parasitaria y permite que el animal conserve mejores condiciones de salud.
  • La desparasitación es importante para proteger la salud de las mascotas y prevenir la presencia de organismos que pueden afectar su bienestar.
  • La frecuencia depende de factores como la edad, especie, estilo de vida, alimentación y exposición a otros animales.
  • Los cachorros y gatitos requieren especial atención, debido a que pueden ser más vulnerables a determinadas infestaciones.
  • La desparasitación también contribuye a disminuir el riesgo de transmisión de algunos parásitos a las personas.
  • Antes de administrar cualquier producto, es recomendable consultar con un médico veterinario, quien podrá determinar el tratamiento y la frecuencia adecuados.
  • Además, resulta fundamental mantener limpios los espacios donde permanece la mascota, recoger sus heces y cumplir con los controles veterinarios periódicos.

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