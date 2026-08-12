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Se habría ocultado durante meses por una presunta deuda, volvió al barrio y terminó perseguido y asesinado a balazos en el Rímac

Peritos de Criminalística encontraron más de ocho casquillos de bala en distintos puntos de la zona donde ocurrió la persecución y trabajan para reconstruir el ataque

Diptych nocturno: calle con aglomeración de personas y cables aéreos; y camioneta policial, cinta de seguridad y un cuerpo en la vía
La Policía Nacional acordonó la calle Mariano Necochea en el Rímac tras el asesinato de José Daniel Olivares Silva, un mototaxista de 24 años. (Composición: Infobae Perú)
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Un joven de 24 años murió luego de ser perseguido y atacado a balazos por sujetos desconocidos en el Rímac. La víctima fue identificada como José Daniel Olivares Silva, quien recibió varios disparos durante una persecución que terminó en una calle de la zona de San Juan de Amancaes.

El ataque ocurrió la noche del martes en las inmediaciones de los jirones General Vidal y Mariano Necochea. De acuerdo con las primeras informaciones, dos sujetos siguieron al joven mientras efectuaban disparos. Olivares Silva intentó escapar por las calles del sector, pero finalmente cayó herido en la cuadra cuatro de Mariano Necochea.

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Vecinos señalaron que el ciudadano extranjero vivía en el lugar desde hacía aproximadamente dos años y trabajaba como mototaxista. También indicaron que llevaba varios meses sin ser visto con frecuencia y que, según versiones recogidas en la zona, habría estado ocultándose de personas a quienes presuntamente les debía dinero. La Policía Nacional investiga el caso para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables.

Un joven de nacionalidad venezolana de 24 años fue asesinado a balazos luego de una persecución en el distrito del Rímac. La policía halló más de ocho casquillos de bala en la escena del crimen.|Video: Exitosa Noticias

Joven de 24 años intentó escapar de sus atacantes, pero fue alcanzado en una calle del Rímac

Según información policial citada por medios locales, la persecución de José Daniel Olivares Silva comenzó en el cruce de los jirones General Vidal y Mariano Necochea. El joven intentó ponerse a salvo mientras los atacantes lo seguían y disparaban. Las versiones periodísticas difieren sobre el vehículo utilizado por los agresores: RPP informó que se desplazaban en un auto, mientras Correo señaló que iban en una motocicleta lineal.

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La persecución continuó por las calles cercanas hasta llegar a la cuadra cuatro de Mariano Necochea, cerca del pasaje La Quinta. En ese punto, Olivares Silva recibió varios impactos de bala y cayó sobre el pavimento. Los atacantes escaparon del lugar con rumbo desconocido.

La balacera generó alarma entre los residentes, quienes comunicaron el hecho a las autoridades. El joven fue auxiliado y trasladado al Hospital Cayetano Heredia, donde falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas. Agentes policiales y peritos de Criminalística acudieron posteriormente a la zona para recoger evidencias.

Extranjero habría estado ocultándose tras presunta amenaza

Los vecinos identificaron a Olivares Silva como un mototaxista que residía en la zona desde hacía unos dos años. Según sus testimonios, el joven solía trabajar en las inmediaciones y mantenía contacto con otros conductores del sector.

Un ciudadano extranjero murió por disparos luego de ser seguido por dos sujetos en auto, quienes escaparon tras el ataque, según revelaron agentes policiales y testigos en la zona de Mariano Necochea
Un ciudadano extranjero murió por disparos luego de ser seguido por dos sujetos en auto, quienes escaparon tras el ataque, según revelaron agentes policiales y testigos en la zona de Mariano Necochea|Foto: Exitosa Noticias

Uno de los residentes contó que Olivares Silva había dejado de ser visto durante varios meses. Sin embargo, el día del crimen volvió a aparecer en la zona y permaneció junto a otros mototaxistas en una esquina. Horas después, los vecinos escucharon una serie de disparos y descubrieron que el joven había sido atacado.

Los residentes también mencionaron una posible deuda como una de las circunstancias que podrían ayudar a explicar el crimen. Según esta versión, Olivares Silva habría estado escondiéndose de ciudadanos colombianos a quienes presuntamente debía dinero. Esta información corresponde a testimonios vecinales y todavía no constituye una conclusión de los investigadores.

Policía investiga el asesinato y busca identificar a los responsables

Durante las diligencias realizadas en el lugar, los peritos encontraron más de ocho casquillos de bala en diferentes puntos relacionados con la persecución. Los indicios fueron recogidos para determinar la secuencia del ataque y establecer las circunstancias en las que se produjo el asesinato.

La investigación policial contempla como una de las hipótesis un posible ajuste de cuentas o venganza personal. Sin embargo, el móvil todavía debe ser confirmado a partir de las evidencias obtenidas y los testimonios recopilados durante las diligencias.

El caso quedó bajo investigación de la Comisaría del Rímac, junto con la unidad especializada en investigación de homicidios. Los agentes trabajan en la revisión de cámaras de seguridad y en la identificación de testigos que puedan aportar información sobre los atacantes y la ruta que siguieron después de cometer el crimen.

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