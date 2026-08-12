Perú no se despide del Mundial Sub 17 de Vóley tras caer ante Italia: próximo rival y cuándo vuelve a jugar la ‘bicolor’

Perú seguirá en competencia por los puestos del 9º al 16º del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

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La selección peruana no pudo avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026, pero su participación en el certamen todavía no termina. La ‘bicolor’ sufrió una contundente derrota por 3-0 a manos de Italia en los octavos de final y quedó fuera de la pelea por el título; sin embargo, continuará en competencia para definir su posición final entre los puestos 9 y 16.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino tendrá poco tiempo para recuperarse de la derrota y volverá a la cancha este viernes 14 de agosto, en una nueva etapa del torneo. El encuentro está programado para las 10:00 a. m. (hora peruana) y será una nueva oportunidad para que el combinado nacional pueda recuperar sensaciones y cerrar de la mejor manera su participación en el campeonato.

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¿Quién será el próximo rival de Perú?

La selección peruana todavía espera conocer a su próximo rival en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. El adversario de la ‘bicolor’ saldrá del duelo entre Argentina y Estados Unidos, que se enfrentarán la noche de este miércoles por los octavos de final del certamen.

El equipo que resulte derrotado en este cruce dejará la pelea por el título y pasará a disputar la fase de clasificación por los puestos 9 al 16, instancia en la que también participará Perú tras su caída ante Italia. De esta manera, el conjunto nacional ya tiene asegurado su siguiente compromiso, aunque deberá esperar el desenlace de este enfrentamiento para conocer a su oponente.

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Estados Unidos o Argentina será el próximo rival de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

En cuanto a sus campañas en la fase de grupos, Argentina terminó cuarta del Grupo C, mientras que Estados Unidos fue líder absoluto del Grupo A con puntaje perfecto. Cualquiera de los dos podría convertirse en el próximo rival de la ‘bicolor’, aunque un eventual cruce con el combinado norteamericano supondría un desafío de mayor exigencia por su rendimiento impecable en la primera etapa.

Perú cambia de objetivo en el Mundial

La derrota ante Italia cambió el panorama de la selección peruana en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. La ‘bicolor’ había llegado a los octavos de final con la ilusión de meterse entre las ocho mejores del certamen, pero el conjunto europeo impuso condiciones y terminó llevándose el partido por 3-0, con parciales de 25-13, 25-11 y 25-13.

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El resultado dejó al equipo dirigido por Marcello Bencardino sin posibilidades de continuar en la pelea por el campeonato. Sin embargo, la caída no significa el final de su participación en el torneo, ya que el formato contempla una instancia adicional para las selecciones que no logren superar los octavos de final.

Revive el emocionante punto final con el que la selección italiana de vóley femenino venció a Perú por 3 sets a 0 en el Campeonato Mundial Sub-19. El equipo europeo celebra una victoria contundente. | Latina

En esta nueva etapa, Perú disputará encuentros que servirán para definir las posiciones del 9º al 16º lugar. La ‘bicolor’ tendrá así la posibilidad de recuperarse del golpe sufrido ante Italia, sumar triunfos y cerrar su participación en el Mundial con una mejor ubicación en la clasificación general.

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El próximo compromiso del combinado nacional será este viernes 14 de agosto, desde las 10:00 a. m. (hora peruana), frente al perdedor del duelo entre Argentina y Estados Unidos. El objetivo será volver a competir con la misma intensidad que mostró durante la fase de grupos y terminar el certamen de la mejor manera posible.

Perú alcanzó los octavos de final después de finalizar tercero del Grupo B, con un balance de tres victorias y dos derrotas. Ahora afrontará un nuevo desafío, esta vez sin la presión de luchar por el título, pero con la posibilidad de seguir sumando experiencia y buscar una posición destacada entre las selecciones que continúan en competencia.

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