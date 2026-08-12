Winston Reátegui arremete contra la CONAR por la mano de Hansell Riojas: “Debió cobrarse penal para Alianza Lima”

Winston Reátegui sostuvo que en el minuto 93 correspondía cobrar penal para Alianza Lima y cuestionó la difusión de audios del VAR porque, según su mirada, agravan la controversia (Sport Boys)

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La polémica por la supuesta mano de Hansell Riojas en el duelo Sport Boys vs Alianza Lima volvió a encenderse tras la difusión de audios y videos del VAR por parte de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), una explicación que recibió una dura crítica del exárbitro Winston Reátegui.

El exjuez sostuvo que, a su criterio, la acción del minuto 93 debió terminar en penal para el cuadro “íntimo” y apuntó contra el análisis arbitral que descartó contacto del balón con la mano o el brazo del defensor “rosado”, una postura que consideró insostenible frente a las imágenes exhibidas en televisión.

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En el marco de esta controversia, CONAR afirmó que el VAR aplicó el “chequeo silencioso”, revisó distintos ángulos, velocidades y solo interviene con “evidencias 100% claras”, y que por eso se ratificó el saque de meta señalado en cancha por Bruno Pérez. Reátegui, en cambio, cuestionó que el organismo se aferrara a audios que, según su lectura, agravaron la percepción pública en lugar de despejarla.

La jugada del minuto 93 y la discusión por el penal

Una mano de Hansell Riojas dentro del área volvió a poner bajo la lupa el arbitraje del Sport Boys vs Alianza Lima. Winston Reátegui consideró que existió infracción y correspondía cobrar penal. (CONAR)

En la transcripción de la discusión arbitral y mediática sobre la acción se expone el foco del desacuerdo: si hubo o no penal, y cómo se interpreta la conducta del defensor. En ese intercambio aparece, además, un segundo eje de debate referido a la naturaleza de la falta en caso de existir infracción, con posiciones que van desde una acción temeraria hasta una de fuerza excesiva.

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Según lo que se puso sobre la mesa, gran parte del análisis gira en torno a un video difundido el domingo en el programa “Al límite”. En esa emisión, de acuerdo con Reátegui, se observa una “mano” con un movimiento “antinatural” que “amplía volumen”, impacta en la pelota y altera su trayectoria, un conjunto de elementos que, en su mirada, debería derivar en sanción.

El exárbitro planteó que, aun si distintas personas sostienen lecturas opuestas sobre la sanción final, el registro audiovisual difundido en televisión deja poco margen para una interpretación que descarte el contacto. A partir de esa premisa, apuntó contra quienes sostienen que el balón “no le toca” la mano.

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La explicación oficial de la CONAR y lo que se escucha en los audios VAR

Los audios difundidos por la CONAR revelaron que el VAR descartó una mano de Hansell Riojas tras revisar la jugada. El organismo sostuvo que no existían evidencias para cambiar el fallo. (CONAR)

En su informe, la CONAR detalló que el árbitro principal tomó una decisión en el campo por estar próximo a la jugada y que el VAR desarrolló el procedimiento habitual para evaluar si correspondía intervenir. El organismo aseguró que el chequeo se realizó en forma silenciosa y que el análisis consideró “distintos ángulos y velocidades”, con el criterio de actuar solo cuando existen pruebas “100% claras”.

“El VAR, siguiendo los procedimientos protocolares, realiza lo que se conoce como chequeo silencioso y utilizando distintos ángulos y velocidades, así como un correcto análisis en base a evidencias 100% claras, descarta cualquier contacto del balón con la mano o brazo del jugador defensor ‘rosado’”, explicó la CONAR.

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En los audios difundidos por el propio organismo se escucha una conclusión que define la resolución: “No lo impacta. El balón pasa de largo, puedes reanudar”. Con esa lectura, el equipo de videoarbitraje no convocó a Bruno Pérez a una revisión en el monitor, debido a que consideró correcta la determinación original tomada en el terreno.

La CONAR también informó la conformación del equipo arbitral en esa revisión: Bruno Pérez como árbitro principal, César García en la función de VAR, Vera Yupanqui como AVAR y Héctor Rojas en el rol de Quality Manager (QM). La postura institucional, según el texto difundido, ratificó que no existió penal en la acción del minuto 93.

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La crítica de Reátegui: cuestionamientos al arbitraje y al uso de audios

Reátegui insistió en que Hansell Riojas tocó el balón con la mano y criticó la explicación de la CONAR. El exárbitro consideró que los audios difundidos dejaron peor al arbitraje. (Hablemos de MAX)

Reátegui sostuvo que la discusión puede existir en torno a la gravedad o la calificación de una eventual infracción, pero insistió en que lo mostrado por el video del domingo deja acreditada la existencia de mano. En ese sentido, enfatizó que el punto de quiebre fue la publicación del material televisivo.

“Donde creo que quedó demostrado fehacientemente para todos de que existe mano. Todos creo que coincidimos de que existe una mano, existe un movimiento antinatural, amplía volumen, le choca el balón en la mano, el, el balón toma otra dirección y eso debió ser sancionado”, afirmó.

El exárbitro profundizó su cuestionamiento al señalar que, a su entender, la lectura que descarta el contacto resulta aislada frente a lo que observa la mayoría. “Ellos dicen de que el balón no le toca en la mano. Son los únicos en el planeta que ven que el balón no les toca en la mano”, sostuvo en el intercambio.

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Reátegui también vinculó su postura con conversaciones que, según relató, mantuvo con árbitros tras la jugada. “Ojo, yo he conversado con muchos árbitros que me han llamado el día de ayer y me dicen: profe, la sacó de la galera, no la teníamos nosotros, es penal. Muchos árbitros”, expresó.

Finalmente, apuntó contra la estrategia comunicacional de difundir audios para respaldar la decisión, al considerar que esa vía no contribuyó a aclarar la polémica. “No sé por qué ahora el departamento de arbitraje responsable del VAR, eh, saca un audio donde de verdad creo que está quedando peor. Es mejor decir ‘nos equivocamos’, existe un apresuramiento, no fueron con-consecuentes en sus consideraciones, como ha sucedido en muchos audios VAR y bueno, y se tomarán las medidas rectificatorias. Y punto”.

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