Oliver Sonne, protagonista del eclipse solar total en la Chance Liga: campeonato de Serbia anunció el evento con una vinculación con el peruano

Oliver Sonne disputó una experiencia agradable en Sparta Praga. - Crédito: Chance Liga

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El eclipse solar total, que ha oscurecido el cielo del hemisferio norte del mundo, ha dado pie para que la Chance Liga haga un anuncio curioso de su llegada. Al momento que la oscuridad se apoderó de la zona mencionada, el campeonato serbio avisó el inicio con un inesperado post asociado a Oliver Sonne.

“POV: Sonne es el centro de atención hoy”, destacó el certamen de la máxima categoría de Serbia en sus plataformas sociales (Facebook, Instagram, X) al tiempo que acompañó el mensaje con una imagen en la que se aprecia al peruano en el centro del sol, en medio de un bosque, mientras es visualizado con gafas homologadas.

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Oliver Sonne, protagonista del eclipse total solar. - Crédito: Chance Liga

Está de más decir que la particular reacción de la Chance Liga tenía un origen especial: realizar un juego con el apellido del seleccionado peruano. Sonne significa “sol”, la estrella gigante que acaba de ser cubierta por algunos minutos en el eclipse que congregó la atención de millones de habitantes, sobre todo en Europa.

El fenómeno astronómico ha sido divisado, en su totalidad, en Groenlandia y sobre todo en España, que no vivía algo así desde 1905. Algunos otros países pudieron avistar el evento en lugares determinados como París, Agárd, Estocolmo y Salzburgo.

El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

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