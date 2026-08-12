Dos candidatos a alcaldías de La Libertad denuncian extorsiones y les exigen S/ 20 mil y S/ 50 mil para no atentar contra sus familias

Dos candidatos a alcaldías distritales de La Libertad denunciaron amenazas de extorsión durante el actual proceso electoral. Los postulantes señalaron que las comunicaciones incluyeron exigencias económicas y advertencias contra sus familiares. Composición: Infobae

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Dos candidatos a alcaldías distritales de La Libertad denunciaron amenazas de extorsión durante el actual proceso electoral. Los casos corresponden a Jorge Bautista Acevedo, aspirante a la Municipalidad Distrital de La Esperanza por Somos Perú, y Danilo Polo Román, candidato a la Alcaldía de Alto Trujillo por Podemos Perú.

Ambos señalaron que recibieron mensajes y llamadas con exigencias económicas bajo amenazas contra ellos y sus familiares. Los montos solicitados en cada caso ascienden a S/ 20 mil y S/ 50 mil, según las declaraciones proporcionadas por los postulantes al Diario Correo.

Bautista Acevedo sostuvo que los primeros contactos comenzaron el 30 de junio. Según su relato, las comunicaciones incluyeron videos y mensajes con referencias a sus familiares. El candidato afirmó que los responsables dijeron pertenecer a la banda criminal ‘La Nueva Generación de Los Pulpos’.

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El segundo caso corresponde a Polo Román, quien indicó que las amenazas comenzaron el lunes 3 de agosto. El postulante afirmó que los mensajes continuaron pese al bloqueo de varios números telefónicos y a la denuncia presentada ante un área especializada de la Policía Nacional.

Jorge Bautista denuncia amenazas contra su familia

Los postulantes a las alcaldías de La Esperanza y Alto Trujillo reportaron comunicaciones intimidatorias y solicitaron protección ante la Policía Nacional.

Jorge Bautista Acevedo, abogado y candidato de Somos Perú en La Esperanza, declaró al Diario Correo que las primeras comunicaciones ocurrieron el 30 de junio. En un inicio decidió no prestar atención a los mensajes, pero las amenazas continuaron y después incluyeron referencias directas a integrantes de su familia.

El candidato afirmó que los responsables le exigieron un pago mensual de S/ 20 mil. También sostuvo que quienes lo contactaron aseguraron pertenecer a ‘La Nueva Generación de Los Pulpos’ y expresaron disposición para atentar contra él y sus familiares.

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Bautista señaló además que los responsables conocen los nombres de sus parientes. Según su declaración, los mensajes incluyeron menciones a su madre y a su hija. Frente a esta situación, presentó una denuncia ante la Policía Nacional y solicitó garantías y protección para sus familiares.

Uno de los mensajes recibidos contiene una exigencia económica acompañada de una amenaza directa. En el texto, los extorsionadores le escribieron: “Mira, Jorge, quien habla es una banda criminal seria que está dispuesta a todo, así que queremos la colaboración de S/ 20 mil o tu o toda tu familia mueren. Esa camioneta blanca la verás volar”.

Danilo Polo recibe exigencia de S/ 50 mil

Jorge Bautista y Danilo Polo señalaron que recibieron llamadas y mensajes con exigencias de S/ 20 mil y S/ 50 mil, respectivamente. Captura de video

El segundo caso corresponde a Danilo Polo Román, candidato a la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo por Podemos Perú. El postulante declaró que desde el lunes 3 de agosto recibió mensajes con amenazas contra sus familiares.

Según Polo, los responsables exigieron S/ 50 mil a cambio de no atentar contra su familia. El candidato sostuvo que no aceptará el pedido y calificó las comunicaciones como actos de manipulación y amedrentamiento.

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“Me piden S/ 50 mil para que no atenten contra mi familia, pero desde ya les digo no voy a ceder a estos actos de manipulación y de amedrentamiento, porque estamos en contra de este tipo de hechos delictivos”, enfatizó.

Polo informó que presentó una denuncia ante el área especializada de la Policía Nacional. También bloqueó varios números telefónicos desde los cuales recibió las comunicaciones. Pese a esa medida, según su declaración, las llamadas y mensajes continuaron.

El candidato afirmó que una de las amenazas menciona el vehículo en el cual se moviliza junto con sus familiares. “Me dicen que en el carro que me movilizo con mi familia me van a matar”, reveló.

Polo evalúa un posible trasfondo político

Polo Román también señaló que no descarta una motivación política detrás de las amenazas. El candidato recordó que su equipo de campaña recibió amenazas con anterioridad, a raíz de la colocación de propaganda electoral en un local que pertenecía a otro partido político.

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Ese antecedente forma parte de los elementos que el postulante considera al evaluar el origen de las nuevas comunicaciones. El caso permanece bajo conocimiento del área especializada de la Policía Nacional, según lo informado por el candidato.

Los dos casos involucran a postulantes de distritos de La Libertad y presentan exigencias económicas dirigidas contra sus familias. Bautista reportó una solicitud de S/ 20 mil, mientras que Polo señaló una exigencia de S/ 50 mil. Ambos candidatos indicaron que acudieron a la Policía Nacional para denunciar las amenazas recibidas.