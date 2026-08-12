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Terremoto en Colombia reactiva alarmas en Lima: advierten colapso de 2.8 millones de viviendas ante sismo de gran magnitud

Expertos alertan que millones de casas desaparecerían en Lima si ocurre un sismo de magnitud superior a 8, lo que podría afectar a más de 14 millones de peruanos y poner en jaque a toda la infraestructura urbana

Expertos señalan que el 70% de casas en Lima serían afectadas ante un posible terremoto. (Foto: Agencia Andina)
Expertos señalan que el 70% de casas en Lima serían afectadas ante un posible terremoto. (Foto: Agencia Andina)
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El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia encendió las alarmas en Perú, un país ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del planeta. La reciente sacudida reavivó la pregunta sobre el nivel de preparación de Lima ante un evento de gran magnitud.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que, en caso de un terremoto de magnitud superior a 8,8, la cantidad de personas en situación de riesgo muy alto superaría los 14 millones en todo el país. 

Lima aparece como la ciudad con el mayor número de habitantes potencialmente afectados, seguida por otras regiones costeras como Piura e Ica.

La costa peruana concentra la mayor parte de la exposición al peligro sísmico debido al proceso de subducción de las placas tectónicas frente al litoral. El informe no constituye un pronóstico sobre la inminencia de un sismo, sino un escenario técnico que permite anticipar los posibles daños y orientar acciones de prevención y respuesta.

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El impacto de un terremoto de gran magnitud no solo recaería en la población. La interrupción de servicios básicos, como agua, electricidad y gas, es otro de los riesgos advertidos por los expertos.

El ingeniero Freddy Morán, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) Lima, detalló que “la posible interrupción de diversos servicios básicos debido al colapso, entre ellos, el sistema de desagüe, las conexiones eléctricas y el abastecimiento de gas”, constituye una amenaza adicional para millones de habitantes.

José Epiquen, especialista de CENEPRED, detalla el estudio nacional que revela un alarmante escenario de riesgo. Más de 14 millones de peruanos, casi la mitad de la población, se encuentran en zonas de muy alto riesgo ante un posible sismo de magnitud superior a 8.8. | TV Perú noticias

Viviendas en Lima: el punto más vulnerable ante un gran sismo

Uno de los datos más alarmantes que arrojó el estudio de Cenepred y que destacó Morán es que hasta 2.8 millones de viviendas podrían colapsar en Lima y Callao si se registra un sismo de magnitud 8.8.

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“En el caso de Lima y Callao, Cenepred y las instituciones científicas ya han ido emitiendo diferentes informes, y en el caso de viviendas se prevee que podrían ser 2.8 millones de viviendas que colapsarían, lo que sería el resultado de un sismo de magnitud de 8.8”, expresó Morán en diálogo con Exitosa Noticias.

La capital, con casi 10 millones de habitantes distribuidos en 56 distritos, concentra la mayor cantidad de personas y viviendas expuestas. Según las cifras presentadas, 9.806.121 habitantes y cerca de 2,98 millones de viviendas quedarían vulnerables ante un sismo de gran magnitud.

La infraestructura crítica, como hospitales, escuelas y vías principales, también se vería severamente afectada, lo que podría dificultar la respuesta en las primeras horas posteriores al evento.

El ingeniero Morán recordó el antecedente del terremoto de Pisco en 2007, de magnitud 7.9, que afectó a la capital, aunque con menor intensidad.

“El último referente que tenemos es el de Pisco, que está muy cerca a Lima, y quienes hemos vivido esa experiencia podemos hacernos una idea. Si bien es cierto, el de Pisco fue de magnitud 7.9, cuando llegó a la capital tuvo otra intensidad. Pero si tuviéramos ese evento de 8, 8.5 o el grado que fuera, terminará siendo mucho más intenso. Recordemos que por cada grado que aumenta es algorítmico el movimiento”, explicó Morán.

El sismólogo César Jiménez Tintaya, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, agregó en diálogo con RPP que “solo se habría liberado alrededor del 20 % de la energía acumulada”.

Según explicó, la región central del Perú mantiene una importante acumulación de energía sísmica desde el megaterremoto ocurrido en 1746. “Eso significa que podría ocurrir un terremoto de magnitud 8,5 a 8,8 en la región central del Perú”, advirtió.

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