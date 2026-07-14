José Ochoa vuelve al octágono con el Top 15 del peso mosca en el horizonte: desafiará a Charles Johnson en el UFC 330

José Ochoa vuelve a la jaula con un objetivo entre ceja y ceja: el Top 15 de la UFC. Crédito: VisualesIA ScribNews.

José Ochoa está cada vez más cerca de dar el salto definitivo hacia la élite de las artes marciales mixtas. Luego de la victoria más importante de su carrera en el UFC 328, el peleador peruano tendría una oportunidad de oro para meterse entre los mejores del mundo cuando enfrente al estadounidense Charles Johnson en el UFC 330, evento programado para el próximo 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia.

La información fue adelantada por el medio especializado 'Pandemic MMA’ y solo resta la confirmación oficial de la UFC para hacer oficial un combate que podría cambiar el rumbo de la carrera del moyobambino. La pelea se disputaría en la división de peso mosca (125 libras), una categoría donde Johnson ocupa actualmente un lugar entre los 15 mejores del planeta.

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Para Ochoa, el duelo representa mucho más que una nueva presentación en el octágono. Una victoria sobre un rival rankeado lo convertiría en el segundo peruano en ingresar al Top 15 de la UFC, consolidando el enorme crecimiento que ha experimentado desde su llegada a la empresa más importante de las MMA.

José Ochoa se medirá ante Charles Johnson en una de las primeras peleas del UFC 330. Crédito: Instagram peruvianmma.

El peruano llega con la confianza en su punto más alto tras imponerse por decisión unánime a Clayton Carpenter en el UFC 328. Aquella actuación fue considerada por muchos como la más completa de su trayectoria profesional, ya que neutralizó uno de los mayores atributos de su rival y exhibió importantes mejoras en todos los aspectos de su juego.

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En la otra esquina estará Charles Johnson, un peleador con amplia experiencia dentro de la organización. El estadounidense viene de caer frente al kazajo Asu Almabayev en UFC Bakú, derrota que frustró sus aspiraciones de acercarse al Top 10 del peso mosca. Ahora buscará defender su lugar en el ranking frente a un Ochoa que llega en pleno ascenso.

“El cielo es el límite”

Tras su victoria sobre Carpenter, José Ochoa reconoció que el combate marcó un antes y un después en su evolución como peleador. Si bien destacó varias actuaciones a lo largo de su carrera, aseguró que nunca se había sentido tan completo dentro del octágono.

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José Ochoa con Infobae Perú: las metas trazadas en la UFC, la proyección de las MMA en el país y su particular propuesta de matrimonio - Crédito: Ilustración Infobae Perú.

“En esa pelea demostré una evolución notable en mi striking, en mi estrategia antilucha y en mi capacidad para gestionar un combate a tres asaltos, una faceta en la que mucha gente aún no me había visto rendir de esa manera“, declaró a este medio.

Las palabras del peruano reflejan el trabajo realizado durante los últimos meses junto a su equipo de entrenamiento. En UFC 328 no solo mostró mayor precisión en el intercambio de golpes, sino también una mejor lectura táctica para neutralizar los intentos de derribo de Carpenter y mantener el control durante los tres rounds.

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“Apunto a lo más alto; el cielo es el límite. Quiero el cinturón de la UFC, pero más allá del título, aspiro a ser una persona influyente en el deporte. Quiero demostrarles a los jóvenes que con perseverancia, disciplina y dedicación todo se puede lograr, y que no necesitas aparentar ser alguien que no eres para alcanzar tus sueños“, afirmó.

El peruano también reveló que su plan para la temporada contempla disputar tres combates durante este año. Con la pelea ante Charles Johnson prácticamente cerrada, ya tiene asegurada la segunda presentación del calendario y buscará mantener el ritmo de competencia para seguir escalando posiciones en una de las divisiones más exigentes de la UFC.

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José Ochoa rindió de gran manera en la inauguración de la UFC 328 en Nueva Jersey. El artista marcial mixto peruano se despachó con un rendimiento a la altura de las expectativas y derrotó al estadounidense Clayton Carpenter por decisión unánime.

Cartelera de la UFC 330

Cartelera Estelar

Peso wélter (Título): Islam Makhachev (c) vs. Ian Machado Garry

Peso paja femenino (Título): Mackenzie Dern (c) vs. Gillian Robertson

Peso wélter: Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj

Peso ligero: Jalin Turner vs. Kauê Fernandes

Peso wélter: Geoff Neal vs. Chidi Njokuani

Cartelera Preliminar

Peso medio: Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus

Peso wélter: Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai

Peso medio: Vicente Luque vs. Tresean Gore

Peso ligero: Edson Barboza vs. Esteban Ribovics

Peso mosca femenino: Erin Blanchfield vs. Jasmine Jasudavicius

*primeras preliminares aún no han sido confirmadas por la UFC