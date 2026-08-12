Detienen a tres policías vinculados a presunta banda que alteraba saldos de tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima

Tres policías detenidos en operativo contra fraude en tarjetas del Metro de Lima | Foto: Andina

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Una operación conjunta entre la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro y la Dirección de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú permitió la desarticulación de una organización criminal que habría cometido fraude informático al modificar los saldos de tarjetas para el ingreso a la Línea 1 del Metro de Lima.

Las autoridades ejecutaron una orden de detención preliminar para trece personas investigadas, entre las que se encuentran tres miembros de la Policía Nacional.

Las investigaciones vinculan a los detenidos con el presunto uso de programas informáticos y tecnología NFC para alterar los saldos de las tarjetas, alcanzando montos de hasta S/ 300, S/ 600 y S/ 900. Esta maniobra habría permitido a la red obtener beneficios económicos ilícitos mediante la utilización de las tarjetas adulteradas en diversas estaciones del Tren Eléctrico.

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Policía Nacional bajo investigación por adulteración de tarjetas en la Línea 1 del Metro| Foto: Andina

Esta modalidad permitía a los integrantes de la banda ofrecer tarjetas con saldo adulterado a usuarios en las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima. Muchas personas que no disponían de una tarjeta activa recurrían a estos intermediarios para poder ingresar al sistema de transporte, facilitando así la comercialización irregular de los saldos manipulados.

Policías integraban presunta banda

De acuerdo con el reporte fiscal, la intervención incluyó allanamientos en cinco inmuebles ubicados en los distritos de El Agustino, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos lugares, los equipos de la Fiscalía y de la Dirección de Cibercrimen de la Policía Nacional incautaron laptops, dispositivos electrónicos y más de 1.280 tarjetas con saldos incrementados de manera irregular.

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Entre los trece detenidos figuran Wilson A., Kelvin P. y Dalin N., efectivos de la Policía Nacional del Perú que, según la investigación, habrían cumplido funciones de protección y alerta para advertir a la banda sobre posibles operativos policiales.

Las autoridades sostienen que la organización operaba con roles definidos y habría iniciado sus actividades ilícitas en marzo de 2026.

¿Cómo operaban en la Línea 1 del Metro de Lima?

La tesis fiscal detalla que la red utilizaba programas informáticos y tecnología NFC (Near Field Communication) para manipular los saldos de las tarjetas de acceso al sistema de transporte. El grupo lograba incrementar los montos disponibles en las tarjetas, lo que facilitaba su uso reiterado en distintas estaciones del Metro de Lima.

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Linea 1 - Metro de Lima

Terceras personas ofrecían el saldo a personas que no contaban con las misma para evitar largas colas o diversas situaciones. Esto era aprovechado por la organización para que las hagan pasar con saldo falso.

La Dirección de Cibercrimen de la Policía Nacional colaboró en la recolección de pruebas y en la incautación de los materiales utilizados para la comisión del delito.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con líneas telefónicas y plataformas digitales donde los ciudadanos pueden reportar actividades sospechosas relacionadas con delitos informáticos o fraudes en el transporte público.

La Fiscalía de la Nación dispone de canales de atención al público para recibir denuncias sobre delitos informáticos y fraudes vinculados al sistema de transporte. Los usuarios pueden acudir a las sedes fiscales para informar cualquier hecho irregular detectado en el uso de tarjetas del Metro de Lima.