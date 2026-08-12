Cachorros rescatados de la venta ilegal de mascotas buscan una familia en Lima: requisitos para la adopción

Un gato atigrado y tres cachorros se encuentran en un ambiente de atención profesional, junto a una persona con uniforme azul que sostiene al felino. (MML)

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Doce cachorros que fueron rescatados de la venta ilegal de mascotas en Lima ahora esperan una segunda oportunidad: encontrar un hogar donde puedan recibir cuidado, protección y una vida digna.

Los perros fueron recuperados durante una intervención de fiscalización realizada en el jirón Ayacucho y posteriormente trasladados al Centro de Adopciones del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), ubicado en el Club Metropolitano Huáscar, en Villa El Salvador.

Según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), antes de quedar a disposición del proceso de adopción, los cachorros pasaron por una evaluación integral, que incluyó exámenes médicos y un periodo de cuarentena para comprobar su estado de salud y garantizar su recuperación.

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Actualmente, permanecen bajo protección y reciben alimentación, atención veterinaria y los cuidados necesarios mientras esperan encontrar una familia responsable.

¿Cómo adoptar a uno de los cachorros rescatados?

Un cachorro de pelaje gris oscuro y rizado descansa sobre una mesa de madera con un fondo colorido, ilustrando el tema de la adopción de animales. (MML)

Las personas interesadas en brindarles un hogar deben cumplir con una serie de requisitos:

Ser mayor de edad y presentar una copia del DNI.

Presentar una copia de un recibo de luz o agua.

Firmar un acta de responsabilidad en la que se comprometan a garantizar un ambiente adecuado para la mascota.

Presentar antecedentes penales y policiales.

Mostrar las tres últimas boletas de pago que acrediten solvencia económica.

La adopción implica un compromiso permanente con la alimentación, salud, seguridad y bienestar del animal.

¿Qué ocurre después de la adopción?

El acompañamiento no termina cuando los cachorros encuentran una familia. SERPAR realiza seguimiento a las mascotas adoptadas para conocer su evolución y adaptación a sus nuevos hogares.

Algunos tutores llevan a sus animales a las veterinarias solidarias, donde pueden acceder a controles, vacunas y atención veterinaria a costos sociales.

Según información de SERPAR, cerca de 250 perros y gatos rescatados de la venta ilegal ya encontraron un hogar definitivo. La cifra corresponde a adopciones realizadas anteriormente y sirve como antecedente del proceso de recuperación y adopción de animales rescatados.

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La historia de estos 12 cachorros comienza ahora una nueva etapa: después de ser recuperados del comercio ilegal, esperan que una familia les dé la oportunidad de tener un hogar definitivo.

¿Dónde denunciar la venta ilegal de mascotas en Lima?

Si una persona observa la venta clandestina de perros, gatos u otros animales de compañía en Lima, puede reportar el hecho ante la municipalidad correspondiente. La normativa municipal contempla acciones de fiscalización para prevenir y combatir el comercio ilegal de animales. La Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo, ha realizado operativos contra la comercialización clandestina de mascotas en zonas como el Mercado Central y el jirón Ayacucho.

También es posible presentar una denuncia por maltrato animal ante la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior, plataforma que permite registrar el caso de manera virtual. El denunciante puede identificarse o presentar la denuncia sin revelar su identidad; en ambos casos, el sistema mantiene la información en reserva y entrega un código para consultar el estado del reporte.

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Al momento de realizar la denuncia, es recomendable proporcionar la ubicación exacta, fecha y descripción de lo ocurrido, además de fotografías, videos u otros elementos que puedan ayudar a las autoridades a verificar el caso.

La Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, establece disposiciones para proteger a los animales y asigna competencias a las autoridades para prevenir y sancionar situaciones que vulneren su bienestar.

Ojo para la nota: no pondría un número telefónico específico de la Municipalidad de Lima para denunciar venta ilegal de mascotas, porque no encontré un canal vigente y específico para este caso. Es más seguro enlazar directamente a la CUD del Mininter y mencionar la municipalidad distrital correspondiente.

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