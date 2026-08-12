Carlos Zambrano vaciló a Christian Cueva tras confesar que no podría jugar en Puno las Eliminatorias 2030: “Yo soy de Frankfurt”

En un segmento del programa 'Nada Que No Sepa', ambos futbolistas compartieron sus perspectivas sobre la posibilidad de que la selección peruana dispute partidos de las Eliminatorias 2030 en ciudades de altura.

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La reciente confirmación de la FPF sobre la decisión de que la selección peruana dispute algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en ciudades de altura ha provocado un intenso debate en el entorno deportivo nacional. La medida, que busca aprovechar la ventaja geográfica frente a rivales de peso como Argentina y Brasil, ha generado opiniones encontradas tanto entre hinchas como dentro del propio plantel, con voces que defienden la estrategia y otras que advierten sobre los riesgos de la adaptación física.

Uno de los protagonistas en esta discusión es Carlos Zambrano, quien, con honestidad y sentido del humor, abordó el desafío de jugar en la altitud. “A mí imposible, la altura me perjudica mucho, no das tu 100%. El cuerpo te da para unos 60 o 70 minutos”, afirmó en el programa de YouTube, Nada Que No Sepa.

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Durante la entrevista, Christian Cueva no perdió la oportunidad para bromear con su compañero: “Tú eres de Puno”, le dijo. El ‘Kaiser’, entre risas, respondió: “No, yo soy de Frankfurt”, recordando su paso por Eintracht Frankfurt.

A pesar de sus reservas, el zaguero de Sport Boys sostuvo una postura abierta respecto a la decisión de la Federación Peruana de Fútbol. “Creo que es una buena opción porque en Lima casi nunca hemos sacado puntos y no perdemos nada yendo para allá con jugadores que estén preparados para la altura”.

Carlos Zambrano vaciló a Christian Cueva tras confesar que no podría jugar en Puno las Eliminatorias 2030.

La postura de Christian Cueva sobre jugar en la altura

Por su parte, Christian Cueva expuso una visión matizada sobre la polémica medida. Si bien no descarta la utilidad táctica de la altura, advierte que no existe garantía de éxito solo por cambiar la sede. “Jugar en la altura puede ser una opción, pero no porque quieras sacar ventaja. No hay seguridad de que ganarás los partidos. La idea es que los jugadores vayan creciendo naturalmente”, sostuvo.

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‘Aladino’ profundizó en el tema de la adaptación fisiológica y recordó su propia experiencia en la sierra peruana: “Yo me crié casi 12 años de mi vida (en la sierra). La persona que crece o nace tiene memoria y una recuperación más rápida que de repente Carlos que nació en Lima”, explicó. Para el volante, la diferencia entre los jugadores peruanos y los de la selección boliviana —mayoritariamente nacidos en La Paz— radica en la capacidad de recuperación natural, un factor clave para rendir en la altitud.

El mediocampista de Sport Boys agregó: “Si te das cuenta, la gran mayoría de los compañeros (de la selección peruana) que están afuera o los que jugamos en Lima, no son nacidos en la sierra”. Para Cueva, el simple hecho de trasladar la localía no garantiza una mejoría automática, ya que la mayoría del plantel no cuenta con “memoria de altura” y requeriría una larga adaptación para competir en igualdad de condiciones.

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Eddie Fleischmann habla sobre la selección peruana y critica al técnico Mano Menezes. Youtube Ovación

No obstante, sobre la posibilidad de enfrentar a equipos grandes como Brasil o Argentina en la altura, Christian Cueva dejó abierta la puerta, sin dejar en claro su postura. “¿Para partidos ante Brasil y Argentina? Es válido. No le quiten la identidad al fútbol peruano. Déjenlo en el Nacional, donde les regalamos ‘chocolate’ y lo seguiremos haciendo", comentó.

El debate sobre la convocatoria de futbolistas de equipos radicados en ciudades de altura también fue abordado por el menudo volante, quien aseguró que no basta con incluir jugadores de clubes como Cienciano, Deportivo Garcilaso o Cusco FC para tener ventaja.

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“Me puedo equivocar, pero pienso que no. Tendrías que tener una adaptación de muchos meses en altura para que digas que vas a jugar con jugadores de Cienciano, Deportivo Garcilaso, Cusco FC y los otros que están en la altura. Pero si vas a llevar a Noriega, por ejemplo, creo que no es lo mismo”, precisó.