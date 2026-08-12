¿Cómo se jugarán los octavos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026? Perú y todos los detalles de la ronda eliminatoria

Perú competirá en los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Sergio Moreno

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Concluida la fase de grupos, el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 entra en su etapa decisiva con las 16 selecciones que continúan en carrera por el título. A partir de ahora, cada partido tendrá una importancia especial, pues los equipos se enfrentarán en una ronda de eliminación directa que comenzará a definir a los protagonistas de la pelea por el campeonato.

Sin embargo, avanzar o quedar eliminado de la lucha por el trofeo no significa necesariamente poner punto final a la participación en el torneo. El formato contempla dos caminos diferentes a partir de los octavos de final: los ocho ganadores avanzarán a los cuartos de final y pelearán por terminar entre los ocho mejores, mientras que las selecciones que pierdan continuarán compitiendo para establecer las posiciones del 9.º al 16.º lugar.

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¿Cómo funciona el formato de los octavos de final?

Los 16 equipos clasificados disputarán los ocho cruces de los octavos de final, una instancia de eliminación directa a partido único. En cada enfrentamiento, el ganador avanzará a los cuartos de final y asegurará su presencia entre las ocho mejores selecciones del Mundial Sub 17.

Para los ganadores, el objetivo será continuar avanzando en el cuadro hasta alcanzar las semifinales y, posteriormente, luchar por el título mundial. En cambio, las selecciones derrotadas dejarán de tener posibilidades de conquistar el campeonato, aunque no abandonarán la competencia, ya que disputarán una fase adicional para definir su ubicación final entre los puestos 9 y 16.

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De esta manera, el torneo mantiene en actividad a las 16 selecciones que superaron la fase de grupos. La diferencia estará en el objetivo que perseguirá cada una: los vencedores continuarán en carrera por el campeonato, mientras que los perdedores buscarán cerrar su participación en la mejor posición posible.

Los 16 equipos que competirán en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Cruces de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley

Con la fase de grupos ya finalizada, quedaron establecidos los ocho enfrentamientos que darán inicio a la ronda eliminatoria en Chile:

Croacia vs. República Checa

Perú vs. Italia

Estados Unidos vs. Argentina

China vs. República Dominicana

Turquía vs. Japón

Venezuela vs. China Taipéi

Polonia vs. Tailandia

Corea del Sur vs. Filipinas

Entre estos encuentros destaca el duelo que tendrá como protagonista a la selección peruana, que culminó tercera del Grupo B y deberá enfrentarse a Italia, segunda del Grupo D.

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¿Qué necesita Perú para avanzar?

La ‘bicolor’ afrontará ante Italia un partido determinante. Después de caer 3-0 ante China en la última jornada de la fase de grupos, el conjunto dirigido por Marcello Bencardino terminó tercero de su serie y quedó emparejado con el combinado europeo.

Italia, por su parte, llega después de una campaña de cuatro victorias y una derrota en el Grupo D. Su único tropiezo fue ante Corea del Sur, selección que terminó liderando esa serie. En su última presentación, el conjunto italiano se impuso 3-2 a China Taipéi y aseguró el segundo lugar.

La selección nacional cayó 25-20 ante las chinas, que derrotaron 3 sets a 0 - Crédito: Latina.

El ganador del enfrentamiento entre Perú e Italia avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Croacia y República Checa. Por lo tanto, si la ‘bicolor’ consigue superar esta instancia, tendrá inmediatamente un nuevo desafío en su camino hacia las semifinales.

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Para Perú, el objetivo será recuperar la versión que le permitió conseguir tres triunfos durante la fase de grupos y sobreponerse a la derrota ante Venezuela. Ahora comienza una etapa completamente diferente, donde cada partido será decisivo para determinar hasta dónde puede llegar la selección nacional en el Mundial Sub 17.