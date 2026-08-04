Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Jean Ferrari confía en Puno como sede para que Perú aplaste a Argentina por Eliminatorias 2030: “Espero que gane 3-0″

El Director General de Fútbol explicó el criterio con el que se arma la agenda de la ‘Bicolor’ y describió qué busca la FPF con cada prueba antes del arranque del próximo ciclo

Jean Ferrari – Selección Peruana – Perú – deportes – 4 agosto
La FPF sostiene una hoja de ruta enfocada en elevar el nivel competitivo: rivales de peso, más futbolistas en observación y una aceleración del trabajo a partir de marzo, según detalló Jean Ferrari. (Selección Peruana)
Guardar

Sueña alto. Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), planteó en una entrevista un escenario optimista para la selección peruana en un eventual partido frente a Argentina en Puno. El mismo que terminaba con 3 a 0 a favor.

En el programa “Fútbol como Cancha”, el dirigente también explicó el criterio con el que se vienen programando amistosos, habló de la falta de definiciones oficiales sobre el formato de las próximas Eliminatorias y enumeró los estadios que, según la información que maneja la FPF, serían sedes durante el proceso.

En el mismo diálogo, Ferrari describió una hoja de ruta que apunta a ampliar el universo de futbolistas convocables y a sostener un nivel de competencia que permita llegar con mejores condiciones al inicio del torneo clasificatorio.

PUBLICIDAD

Amistosos exigentes y ampliación del plantel disponible

Jean Ferrari – Selección Peruana – Perú – deportes – 4 agosto
El director general de Fútbol de la FPF aseguró que los amistosos internacionales buscan acelerar el crecimiento del plantel y generar más alternativas antes de las próximas Eliminatorias. (Selección Peruana)

Ferrari sostuvo que el plan de preparación se apoya en partidos amistosos ante selecciones de nivel para obtener parámetros reales de rendimiento y acelerar el crecimiento del grupo. “Hacemos los partidos amistosos con rivales de jerarquía para medir el rendimiento y exponer a nuestros deportistas a que mejoren, maduren e intenten llegar en las mejores condiciones a las Eliminatorias”, afirmó en el programa.

El directivo remarcó que el objetivo no se limita a evaluar a los habituales convocados, sino a ensanchar la base de jugadores que puedan competir por un lugar. “La idea es seguir ampliando el universo de futbolistas y lograr jugar un fútbol competitivo”, señaló.

PUBLICIDAD

En ese marco, indicó que el trabajo se intensificaría desde marzo. “A partir de marzo se pondría el pie en el acelerador”, expresó, al referirse a una etapa de mayor exigencia y seguimiento, orientada a robustecer alternativas en el plantel y a sostener un estándar competitivo en la previa del ciclo clasificatorio.

Eliminatorias: incertidumbre sobre el formato y una fecha en el horizonte

Jean Ferrari – Selección Peruana – Perú – deportes – 4 agosto
Mientras espera definiciones de la Conmebol y la FIFA, la FPF mantiene su planificación. Jean Ferrari indicó que las Eliminatorias comenzarían en septiembre, según la información disponible. (Selección Peruana)

Ferrari dijo que, por el momento, no existen precisiones oficiales sobre cómo se disputará el proceso clasificatorio. “No tenemos información sobre cómo serán las Eliminatorias, hay especulaciones, pero no hay nada concreto”, manifestó durante la entrevista.

Aun con esa falta de confirmaciones, el dirigente aseguró que la FPF cuenta con una referencia temporal sobre el inicio del torneo. “La información que tenemos es que a partir de septiembre del próximo año comienzan las Eliminatorias”, declaró.

El planteo del directivo se enfocó en sostener la preparación mientras llegan definiciones formales, con énfasis en consolidar variantes y en sostener un funcionamiento competitivo. En su intervención, volvió sobre la necesidad de que el plantel se exponga a contextos exigentes para acelerar procesos individuales y colectivos, en línea con la planificación de amistosos que, según explicó, busca elevar el nivel de los futbolistas en un escenario previo al inicio del certamen.

Sedes y un pronóstico ante Argentina en Puno

Jean Ferrari – Selección Peruana – Perú – deportes – 4 agosto
Además de proyectar las sedes de la Bicolor en las Eliminatorias, Jean Ferrari lanzó un pronóstico que llamó la atención: visualiza una victoria peruana por 3-0 sobre Argentina en Puno. (Selección Peruana)

Sobre la localía, Ferrari enumeró los escenarios que, de acuerdo con la información que maneja la federación, se utilizarían en el proceso. “Las sedes para las Eliminatorias serán el estadio Nacional, el estadio Monumental, el estadio de Cusco y el de Puno”, indicó.

En ese punto, el dirigente vinculó la elección de sedes con la proyección de partidos en distintas plazas del país, una decisión que se enmarca en la preparación y en la estrategia para competir durante el calendario clasificatorio. También se refirió a un eventual encuentro frente a Argentina en la altura de Puno y expuso una expectativa de resultado. “Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que la Bicolor gana 3-0”, aseguró.

Ferrari, además, habló de una aspiración de largo alcance para la selección, aunque con un diagnóstico crítico sobre las condiciones actuales del sistema. “Cómo nos gustaría ver a Perú en algún momento levantando la Copa del Mundo. Estamos bastante lejos, el sistema no nos lo permite, la inversión de los clubes es poca y la selección es la consecuencia de la problemática en cada equipo”, dijo en “Fútbol como Cancha”.

Temas Relacionados

Jean FerrariSelección peruanaSelección argentinaEliminatorias 2030peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Leslie Leyva seguirá en Portugal: fichó por un nuevo club y disputará su cuarta temporada consecutiva

Tras dos temporadas en el Sporting CP, la opuesta peruana cambiará de camiseta para afrontar un nuevo desafío en la liga lusa, donde permanecerá al menos hasta el 2027

Leslie Leyva seguirá en Portugal: fichó por un nuevo club y disputará su cuarta temporada consecutiva

Jean Ferrari comparte su máximo sueño como directivo en FPF: “Cómo nos gustaría ver a Perú en algún momento levantando la Copa del Mundo”

El Director de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol se atreve a soñar en grande, aunque la realidad dicta que la disciplina nacional no está en las mejores condiciones futbolísticas a comparación de estructuras con carteles ganadores

Jean Ferrari comparte su máximo sueño como directivo en FPF: “Cómo nos gustaría ver a Perú en algún momento levantando la Copa del Mundo”

Universitario aparta a La Bella Luz de su evento por aniversario ‘U Fest’ tras imágenes de acoso protagonizadas por su director musical

A través de un comunicado oficial, el club anunció el retiro de la agrupación de cumbia de su programación, en la que figuraba como la presentación estelar para la celebración de su 102° aniversario

Universitario aparta a La Bella Luz de su evento por aniversario ‘U Fest’ tras imágenes de acoso protagonizadas por su director musical

Taylor Fricano reconoce la exigencia de fichar por Alianza Lima tras el tricampeonato: “Siento cierta presión”

La nueva opuesta estadounidense aseguró que llegar al vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley representa un gran desafío por los recientes éxitos del club

Taylor Fricano reconoce la exigencia de fichar por Alianza Lima tras el tricampeonato: “Siento cierta presión”

Cristian Souza reveló que lo llamaron de Alianza Lima y Universitario antes de llegar a Cienciano: “Mi representante es peruano”

Con el mercado peruano atento a los rendimientos en provincia, el mediocampista del ‘Papá’ habló de su presente en Cusco y de cómo gestiona las versiones sobre posibles cambios de club

Cristian Souza reveló que lo llamaron de Alianza Lima y Universitario antes de llegar a Cienciano: “Mi representante es peruano”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kenji sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Tendríamos que ser mentecatos para desear que la situación vaya adversa”

Kenji sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Tendríamos que ser mentecatos para desear que la situación vaya adversa”

Rafael López Aliaga evita explicar motivos de la renuncia de Luis Rubio y lo despide: “No tengo más que decir”

Renuncia de Luis Rubio a un día del cierre de listas es una “trampa” que busca reelección “ilegal” de Rafael López Aliaga

Pancho de Piérola tras recibir fondos del Estado por libro sobre López Aliaga: “US$3.200 no me hacen millonario, imbécil”

Jaime Quito denuncia un “cargamontón”y “campaña psicosocial” contra Juntos por el Perú tras denuncia contra Julián Pérez

ENTRETENIMIENTO

Mackeily, Ariana y Anely, cantantes de ‘La Bella Luz’, aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

Mackeily, Ariana y Anely, cantantes de ‘La Bella Luz’, aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

El hostigamiento sexual a Naldy Saldaña y las consecuencias legales que enfrenta el exdirector de La Bella Luz tras denuncia

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Heydi Amado rechaza tener hijos con Melcochita y revela el inesperado motivo: “Sabemos la edad que él tiene”

DEPORTES

Leslie Leyva seguirá en Portugal: fichó por un nuevo club y disputará su cuarta temporada consecutiva

Leslie Leyva seguirá en Portugal: fichó por un nuevo club y disputará su cuarta temporada consecutiva

Jean Ferrari comparte su máximo sueño como directivo en FPF: “Cómo nos gustaría ver a Perú en algún momento levantando la Copa del Mundo”

Universitario aparta a La Bella Luz de su evento por aniversario ‘U Fest’ tras imágenes de acoso protagonizadas por su director musical

Taylor Fricano reconoce la exigencia de fichar por Alianza Lima tras el tricampeonato: “Siento cierta presión”

Cristian Souza reveló que lo llamaron de Alianza Lima y Universitario antes de llegar a Cienciano: “Mi representante es peruano”