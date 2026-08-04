Jean Ferrari confía en Puno como sede para que Perú aplaste a Argentina por Eliminatorias 2030: “Espero que gane 3-0″

La FPF sostiene una hoja de ruta enfocada en elevar el nivel competitivo: rivales de peso, más futbolistas en observación y una aceleración del trabajo a partir de marzo, según detalló Jean Ferrari. (Selección Peruana)

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Sueña alto. Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), planteó en una entrevista un escenario optimista para la selección peruana en un eventual partido frente a Argentina en Puno. El mismo que terminaba con 3 a 0 a favor.

En el programa “Fútbol como Cancha”, el dirigente también explicó el criterio con el que se vienen programando amistosos, habló de la falta de definiciones oficiales sobre el formato de las próximas Eliminatorias y enumeró los estadios que, según la información que maneja la FPF, serían sedes durante el proceso.

En el mismo diálogo, Ferrari describió una hoja de ruta que apunta a ampliar el universo de futbolistas convocables y a sostener un nivel de competencia que permita llegar con mejores condiciones al inicio del torneo clasificatorio.

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Amistosos exigentes y ampliación del plantel disponible

El director general de Fútbol de la FPF aseguró que los amistosos internacionales buscan acelerar el crecimiento del plantel y generar más alternativas antes de las próximas Eliminatorias. (Selección Peruana)

Ferrari sostuvo que el plan de preparación se apoya en partidos amistosos ante selecciones de nivel para obtener parámetros reales de rendimiento y acelerar el crecimiento del grupo. “Hacemos los partidos amistosos con rivales de jerarquía para medir el rendimiento y exponer a nuestros deportistas a que mejoren, maduren e intenten llegar en las mejores condiciones a las Eliminatorias”, afirmó en el programa.

El directivo remarcó que el objetivo no se limita a evaluar a los habituales convocados, sino a ensanchar la base de jugadores que puedan competir por un lugar. “La idea es seguir ampliando el universo de futbolistas y lograr jugar un fútbol competitivo”, señaló.

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En ese marco, indicó que el trabajo se intensificaría desde marzo. “A partir de marzo se pondría el pie en el acelerador”, expresó, al referirse a una etapa de mayor exigencia y seguimiento, orientada a robustecer alternativas en el plantel y a sostener un estándar competitivo en la previa del ciclo clasificatorio.

Eliminatorias: incertidumbre sobre el formato y una fecha en el horizonte

Mientras espera definiciones de la Conmebol y la FIFA, la FPF mantiene su planificación. Jean Ferrari indicó que las Eliminatorias comenzarían en septiembre, según la información disponible. (Selección Peruana)

Ferrari dijo que, por el momento, no existen precisiones oficiales sobre cómo se disputará el proceso clasificatorio. “No tenemos información sobre cómo serán las Eliminatorias, hay especulaciones, pero no hay nada concreto”, manifestó durante la entrevista.

Aun con esa falta de confirmaciones, el dirigente aseguró que la FPF cuenta con una referencia temporal sobre el inicio del torneo. “La información que tenemos es que a partir de septiembre del próximo año comienzan las Eliminatorias”, declaró.

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El planteo del directivo se enfocó en sostener la preparación mientras llegan definiciones formales, con énfasis en consolidar variantes y en sostener un funcionamiento competitivo. En su intervención, volvió sobre la necesidad de que el plantel se exponga a contextos exigentes para acelerar procesos individuales y colectivos, en línea con la planificación de amistosos que, según explicó, busca elevar el nivel de los futbolistas en un escenario previo al inicio del certamen.

Sedes y un pronóstico ante Argentina en Puno

Además de proyectar las sedes de la Bicolor en las Eliminatorias, Jean Ferrari lanzó un pronóstico que llamó la atención: visualiza una victoria peruana por 3-0 sobre Argentina en Puno. (Selección Peruana)

Sobre la localía, Ferrari enumeró los escenarios que, de acuerdo con la información que maneja la federación, se utilizarían en el proceso. “Las sedes para las Eliminatorias serán el estadio Nacional, el estadio Monumental, el estadio de Cusco y el de Puno”, indicó.

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En ese punto, el dirigente vinculó la elección de sedes con la proyección de partidos en distintas plazas del país, una decisión que se enmarca en la preparación y en la estrategia para competir durante el calendario clasificatorio. También se refirió a un eventual encuentro frente a Argentina en la altura de Puno y expuso una expectativa de resultado. “Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que la Bicolor gana 3-0”, aseguró.

Ferrari, además, habló de una aspiración de largo alcance para la selección, aunque con un diagnóstico crítico sobre las condiciones actuales del sistema. “Cómo nos gustaría ver a Perú en algún momento levantando la Copa del Mundo. Estamos bastante lejos, el sistema no nos lo permite, la inversión de los clubes es poca y la selección es la consecuencia de la problemática en cada equipo”, dijo en “Fútbol como Cancha”.

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