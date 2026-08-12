Balacera en Ventanilla: PNP brinda detalles tras frustrar asalto a empresario ganadero que dejó dos delincuentes muertos

Un operativo de la División de Investigación de Robos en Ventanilla culminó en una feroz balacera, resultando en dos delincuentes abatidos. Los criminales habían asaltado y herido a un empresario. Las cámaras de un vehículo policial captaron la intensa persecución y el enfrentamiento armado.| Video: BDP

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Dos integrantes de una banda dedicada al robo agravado murió tras enfrentarse a la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de un asalto a un empresario ganadero en la zona de Ventanilla, según informó la propia institución. El hecho ocurrió en las inmediaciones del parque porcino, un sector considerado de riesgo por su alta incidencia delictiva.

La intervención permitió frustrar el robo y neutralizar a los atacantes.

Policía frustra robo a empresario ganadero en Ventanilla y abate a presunto delincuente| Foto: Honestidad Perú (Facebook)

Operativo policial y enfrentamiento armado

De acuerdo con el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el operativo policial respondió a información previa sobre la presencia de delincuentes que acechaban a compradores de ganado porcino en el área.

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Los equipos de la Dirincri se encontraban apostados en la zona cuando detectaron el accionar de los asaltantes.

“Aproximadamente a mediodía, observamos cómo sujetos encapuchados descendieron de un vehículo plomo e interceptaron una furgoneta blanca”, detalló Cano.

Según lo relatado por el jefe policial, los sujetos lograron reducir y golpear al conductor y su acompañante, apoderándose de 1.950 soles que el empresario portaba para realizar la compra de animales. Los asaltantes no solo emplearon la violencia física, sino que también abrieron fuego contra las víctimas, lo que motivó la intervención inmediata del personal de la PNP.

Un operativo de la Policía Nacional permitió capturar a una banda que interceptó y asaltó a un empresario en Ventanilla, donde dos sospechosos resultaron abatidos y un agente quedó herido durante la persecución|Foto: Honestidad Perú (Facebook)

Enfrentamiento con la PNP

El enfrentamiento se intensificó cuando los criminales intentaron huir utilizando un mototaxi para sortear las dificultades del terreno. Los agentes de la PNP fueron recibidos a disparos, lo que obligó a responder para repeler la agresión.

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De acuerdo con la información policial, dos presuntos delincuentes resultaron abatidos y tres más fueron heridos y trasladados al hospital.

El operativo dejó también un agente policial herido. El propio coronel Cano resaltó la actuación del oficial, quien pese a sufrir una lesión por proyectil de arma de fuego en el abdomen, logró capturar a uno de los delincuentes que intentaba escapar.

“Quiero resaltar la valiente acción del teniente, que continuó el combate aún herido y logró la detención de uno de los implicados”, afirmó.

La zona del parque porcino en Ventanilla había sido considerada prioritaria para la División de Robos ante el aumento de casos de asaltos a empresarios vinculados a la compra de ganado.

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