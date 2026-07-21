Perú eligió sus tres sedes para jugar de local las Eliminatorias 2030: la estrategia de la FPF para volver al Mundial

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) definió las sedes y los estadios que pondrá a disposición de la selección peruana para disputar las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.
El anuncio fue realizado por el presidente de la FPF, Agustín Lozano, en declaraciones difundidas en el canal Bicolor+, donde precisó que la Bicolor tendrá un esquema de localías distribuido en tres ciudades: Lima, Cusco y Puno.
La determinación, explicó, fue acordada con el comando técnico encabezado por el entrenador brasileño Mano Menezes, dentro de una planificación para encarar el nuevo ciclo clasificatorio. La Conmebol, por el momento, no comunicó el calendario exacto del inicio del torneo.
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Las tres sedes y los recintos que alojarán la localía de Perú
En su intervención, Lozano confirmó que el equipo nacional contará con escenarios en la capital y en dos regiones del sur del país. De acuerdo con lo expuesto, la sede de Lima incluirá dos alternativas: el Estadio Nacional y el Estadio Monumental.
En el caso de Cusco, el escenario designado para albergar encuentros del proceso eliminatorio será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La inclusión de esa plaza se enmarca en la elección de sedes andinas dentro de la planificación para las Clasificatorias Sudamericanas.
Para la región de Puno, Lozano indicó que se considerará el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano y, de manera adicional, el Estadio de Juliaca. En su mensaje, el titular de la FPF mencionó estos recintos como parte del paquete de estadios disponibles para el combinado nacional.
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“Nuestras próximas Clasificatorias al Mundial 2030 tendrán tres sedes. Lima con nuestro Estadio Nacional y el Estadio Monumental, Cusco con el Inca Garcilaso y en Puno con el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano y por supuesto también, contando adicionalmente con el Estadio de Juliaca. Son los escenarios, son nuestras regiones, nuestras sedes con las que podremos ponernos a disposición de la Conmebol y de la FIFA y poder luchar para lograr estar en el próximo Mundial 2030”, dijo.
Una decisión trabajada con el comando técnico de Mano Menezes
Lozano señaló que la definición de sedes se tomó junto con el comando técnico liderado por Menezes y los dirigentes de la federación. En ese marco, remarcó que la selección peruana afrontará el camino clasificatorio con una estructura de localías repartida.
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“Nuestras próximas clasificatorias al Mundial 2030 tendrán tres sedes”, afirmó, antes de detallar los estadios asignados en Lima, Cusco y Puno.
Dentro de esa preparación, el entrenador había adelantado en abril que la selección planeaba jugar en Lima y en otra sede de altura, aunque en ese momento sostuvo que faltaba cerrar los escenarios. En el mismo contexto, se informó que Menezes visitó el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, acompañado por el gerente general de la FPF, Jean Ferrari, con el objetivo de inspeccionar las instalaciones.
Además, se sabe que Puno es una región fronteriza con Bolivia. Cusco y Puno, según la información difundida, se ubican en el sur del país y superan los 3.300 metros sobre el nivel del mar, con Puno por encima de los 3.800 metros de altitud.
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“Son nuestras regiones, nuestras sedes, con las que podremos ponernos a disposición de la Conmebol y de la FIFA, y poder luchar para poder estar en el próximo Mundial 2030”, remarcó Lozano.
Televisión abierta y el panorama del inicio de las Eliminatorias 2030
En paralelo al anuncio de sedes, Lozano comunicó que la FPF alcanzó un acuerdo con América Televisión para la transmisión en señal abierta de los partidos de la selección peruana durante las próximas Clasificatorias.
Según precisó, el convenio de exclusividad también abarca los derechos de emisión de la selección femenina y de las categorías juveniles, tanto masculinas como femeninas.
Con el Mundial 2026 ya concluido, la atención del fútbol sudamericano se trasladó al siguiente proceso eliminatorio. La Conmebol aún no confirmó una fecha exacta para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2030, aunque se indicó que podrían comenzar entre marzo y septiembre del 2027, con el formato tradicional de todos contra todos.
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De esta manera, Perú afrontará el nuevo ciclo con un recambio generacional bajo la conducción de Menezes y con el objetivo de volver a una Copa del Mundo, tras su última participación en Rusia 2018 y luego de no clasificar a los dos mundiales más recientes.
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