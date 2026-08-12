Corte de agua para este 14 de agosto por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El corte de agua afectará a vecinos de dos distritos de Lima Metropolitana - Créditos: Andina.

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Sedapal comunicó que este viernes 14 de agosto se registrarán interrupciones temporales del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento programados en la red de distribución. La suspensión afectará a hogares y establecimientos comerciales, mientras que la duración dependerá del área incluida en el cronograma establecido por la empresa.

De acuerdo con la entidad, estas labores forman parte de las acciones destinadas a conservar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y garantizar condiciones óptimas para el abastecimiento. Las intervenciones se desarrollarán de manera programada con el propósito de reducir las molestias para la población y permitir la posterior recuperación del suministro.

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La empresa precisó que los usuarios de las zonas comprendidas deberán afrontar una restricción que podría extenderse por varias horas. Para ejecutar las labores técnicas resulta necesario interrumpir temporalmente el flujo del recurso en determinados puntos de la red. Ante esta situación, Sedapal aconsejó a las familias y negocios afectados guardar una cantidad suficiente de agua antes del inicio de las operaciones.

Sedapal ha programado un corte de agua para este 14 de agosto - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

Asoc. Las Praderas de Pariachi I, II, III y IV etapa

Asoc. Los Portales de Pariachi

Asoc. El Manantial

Asoc. Los Ficus de Pariachi

A.H. San Francisco de Pariachi

Asoc. Los Portales de Gloria

Asoc. Unión de Pariachi

Asoc. 14 de Abril - Esquema Pariachi

Junta Prop. Nuevo Amanecer

Asoc. Los Olivos I, II, III y IV etapa

Asoc. Las Mercedes de Ate I, II y III etapa

Asoc. Filadelfia II y IV etapa

Asoc. Civil Pariachi III etapa

A. H. El Mirador de Pariachi

A. H. Alto Los Ángeles de Pariachi

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

A. H. Alto Los Ángeles de Pariachi

A. H. El Mirador de Pariachi

A. H. San Francisco de Pariachi

C.P. Buena Vista

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los vecinos deberán tomar sus precuaciones ante el corte de agua - Créditos: Andina.

San Juan de Lurigancho

Urb. Canto Nuevo

Urb. Canto Sol

A. H. Ampliación Las Terrazas

Casuarinas

Urb. Canto Bello

A. H. Unión y Progreso - Sector Lomas de Canto Bello

A. H. San Fernando I

A. H. San Fernando II zona

A. H. Las Colinas de San Fernando

A. H. Alberto Fujimori III

AF Portada del Sol

A. H. Los Robles

A. H. Unión y Progreso - Sector San Fernando III

A. H. Óvalo de San Fernando

A. H. Valle Hermoso

Agrup. Santa Cruz de Muruhuay

AF La Quebrada

A. H. San Fernando Ampliación

Agrup. Los Sauces

AF Mirador

AF Santa Rosa de San Fernando

A.H. Unión y Progreso - Sector San Fernando

Agrup. Hijos del Sol

Agrup. Los Jardines de Canto Bello

Agrup. Monte de los Olivos

Agrup. El Mirador de la Esperanza

AF 8 de Abril

Sector Virgen de la Merced

Agrup. Asoc. de Vivienda Apurímac

AF 20 de Setiembre

AF 2 de Noviembre

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

¿Cómo ahorrar agua en casa?

Cierra el caño: evita dejarlo abierto mientras te cepillas los dientes, te afeitas o lavas los platos.

Reduce el tiempo de ducha: procura que tus baños sean cortos y cierra la llave mientras te aplicas jabón o champú.

Repara las fugas: revisa caños, tuberías y sanitarios para detectar filtraciones que pueden desperdiciar grandes cantidades de líquido.

Reutiliza el agua: aprovecha el recurso utilizado para lavar frutas o verduras para regar plantas o limpiar pisos.

Usa la lavadora con carga completa: espera a reunir suficiente ropa antes de iniciar un ciclo de lavado.

Evita lavar con manguera: utiliza un balde para limpiar vehículos, patios o superficies exteriores y controlar mejor el consumo.

Riega temprano: realiza esta tarea durante las primeras horas del día para disminuir la evaporación y aprovechar mejor cada litro.