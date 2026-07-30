Alejandro Hohberg revela su próximo objetivo tras meter a Cienciano a octavos de Copa Sudamericana 2026: “No pierdo la ilusión”

El jugador sostuvo que el factor geográfico suma, pero destacó la propuesta y el orden defensivo tras el 4-0 sobre Lanús que los mete en octavos de la Copa Sudamericana 2026 en una racha positiva (Instagram)

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La racha de Alejandro Hohberg volvió a poner su nombre en el radar de la selección peruana. El mediocampista ofensivo llega impulsado por un doblete que resultó decisivo para la clasificación de Cienciano a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, un envión que también alimenta una aspiración personal: recuperar un lugar en la “bicolor” luego de un tiempo sin convocatorias.

En diálogo con el programa Fútbol como cancha, el jugador remarcó que su prioridad sigue siendo el rendimiento sostenido en su club, aunque admitió que mantiene intacta la expectativa de una nueva oportunidad. En paralelo, dejó su mirada sobre una idea que circula alrededor del nuevo comando técnico: recibir a rivales de peso en ciudades de altura.

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La expectativa de volver a la bicolor

Alejandro Hohberg aseguró que mantiene intacto el sueño de regresar a la selección peruana. El volante de Cienciano afirmó que su prioridad es sostener el nivel en su club para volver a ser considerado. (Instagram)

Hohberg recordó que ya tuvo un paso por la selección peruana y que, pese al tiempo transcurrido, la motivación permanece. “Estaría lindo. Obvio que uno siempre busca eso y lo pretende, trabaja día a día para rendir. Después, lo que llegue será bienvenido. Hace tiempo que no estoy y no pierdo la ilusión. No más que eso. Me enfoco en seguir en una buena temporada”, afirmó.

En otra declaración, el futbolista insistió en esa misma línea de trabajo y enfoque cotidiano: “No pierdo la ilusión de estar en la selección. Uno trabaja día a día en su club para cumplir los objetivos y estoy enfocado en dar lo mejor de mí en Cienciano”.

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Consultado por la reciente visita del entrenador Mano Menezes a la sede del club, Hohberg aclaró que no hubo un contacto personal con el técnico. “Estuvo acá, como lo hizo en otros clubes, pero no he hablado con él. No lo hizo personalmente con ninguno. Ese día hicimos poca cosa porque estábamos en día de recuperación. Uno sabe que todos los domingos rinde un examen. Con ilusión de tener una nueva oportunidad”, señaló.

El jugador, además, explicó que prefiere no sobredimensionar el tema y que, al menos por ahora, se concentra en sostener el nivel que mostró en el plano internacional. En ese escenario, su discurso evitó plantear reclamos o exigencias y se enfocó en la continuidad, con la idea de que el desempeño semanal es el argumento principal para cualquier llamado.

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Altura, rivales fuertes y una postura cauta

Consultado sobre recibir a selecciones como Argentina o Uruguay en la altura, Hohberg prefirió la prudencia y sostuvo que la federación evaluará lo que más favorezca a la Bicolor. (Instagram)

En la conversación también apareció un tema que genera debate en torno a la selección: la posibilidad de disputar partidos en ciudades de altura como Puno o Cusco, especialmente frente a oponentes como Argentina o Uruguay. Ante esa hipótesis, Hohberg eligió una respuesta medida y evitó marcar una postura tajante, aunque reconoció que el fútbol actual obliga a atender los detalles.

“Mirá, sinceramente, creo que sería un poco atrevido de mi parte decirte qué estaría bien o qué estaría mal. Creo que si la federación, eh, ha tomado esa decisión, eh, la deben haber estudiado bien, deben haber pensado, eh, qué es lo mejor para, para la selección, para, para los jugadores que pretenden, eh, convocarme en su momento. Así que, que creo que todo lo que sea beneficioso para la selección y, y más en un fútbol hoy que está siendo muy competitivo, donde por ahí todos los detalles que puedan jugarte a favor hay que sacarle provecho. Así que, que nada, mi opinión es un poco eso”, sostuvo.

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El intercambio incluyó la mención a su adaptación a esas condiciones y a su incidencia en ese contexto. Ante el comentario de que, si la selección jugara en altura, su presencia podría ser una opción, Hohberg respondió con una mezcla de humor y prudencia: “Y estaría lindo, ¿no? [risas] No sé. No, obviamente que uno-- queda, queda un poco trillada la, la frase, pero siempre uno, eh, busca eso, pretende eso y, y trabaja día a día en su club para, para primero rendir todos los domingos y después, eh, todas las cosas positivas y buenas que puedan llegar como un extra sean bienvenidos. Yo soy un jugador que, que si bien ya me tocó estar hace tiempo, no, no he vuelto a estar y uno no pierde la ilusión, pero bueno, no más que eso. Simplemente me, me enfoco a tratar de seguir haciendo una, una buena temporada y ayudar a mi equipo”.

En esa misma línea, vinculó el interés por una convocatoria con la regularidad en el torneo local y con el rendimiento en competencias continentales. “Sí, sí, lógico, lógico. Uno siempre trata de en el torneo, que es lo que uno frecuentemente juega, ser importante y ser por ahí un jugador regular. Y lógicamente nosotros que nos está tocando competir a nivel internacional contra equipos de jerarquía, siempre es bueno también dar la talla y estar a nivel. Así que como te digo, contento por el momento que estamos pasando como equipo”.

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Sudamericana y torneo local: el doble objetivo de Cienciano

Luego de eliminar a Lanús con un doblete, Hohberg afirmó que Cienciano quiere mantener el protagonismo internacional sin perder terreno en el Clausura, donde también busca pelear arriba. (Instagram)

El presente de Hohberg quedó marcado por el impacto directo de sus goles en la clasificación continental y por una actuación que se dio en un partido que terminó 4-0 ante Lanús, con un doblete suyo y otros dos tantos del ecuatoriano Carlos Garcés. Tras ese resultado, el futbolista analizó el rendimiento colectivo y se refirió al papel de la altura, sin reducir la explicación solo a ese factor.

“Si bien la altura puede ser un factor que te da un plus, también depende de lo que uno proponga. Con estos equipos se tiene que dar algo más, más sabiendo que es argentino. Hicimos nuestro partido. Lo jugamos bien e hicimos fuertes en lo defensivo. Cortamos rápido las transiciones”, explicó.

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Hohberg también remarcó que el calendario exige equilibrio entre la copa y el certamen doméstico, con el objetivo de no resignar competitividad en ninguno de los dos frentes. “Tenemos mucha ilusión en la Copa Sudamericana, pero no queremos descuidar el torneo local. Quedamos terceros en el Apertura y la idea es seguir en los puestos de arriba”, expresó.