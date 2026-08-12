“Diesel llegó a S/24 por galón”: Continúan los bloqueos y paros de transporte en Ucayali, Arequipa y Tacna

Este reportaje periodístico cubre el paro indefinido de transportistas en Pucallpa. El video inicia con un mapa satelital de la región, seguido de gráficos de noticias y una presentadora en estudio. Las imágenes de campo, grabadas de noche en Pucallpa, muestran un reportero junto a un grupo de manifestantes, así como camiones de carga de color amarillo y rojo bloqueando una vía. El paro responde al alza de precios en los combustibles.

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La medida de fuerza de los transportistas contra el incremento del precio de los combustibles comenzó el lunes 10 de agosto y desde entonces se ha extendido a distintas regiones del Perú, con bloqueos de carreteras, paralización del transporte urbano y reclamos del sector de carga. Los conductores sostienen que el alza del diésel ha elevado sus costos de operación hasta niveles que dificultan mantener sus servicios. Ante esta situación, demandan la respuesta del gobierno central.

En Ucayali, los transportistas mantienen un paro indefinido y bloqueos en la carretera Federico Basadre y otros puntos estratégicos, situación que también dificulta la distribución de combustible y el ingreso de productos a Pucallpa. En Arequipa, la paralización del transporte urbano dejó a miles de pasajeros sin servicio y afectó las clases presenciales, al igual que en Tacna donde las calles lucen sin servicio de transporte público.

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Los transportistas de Puno y Huánuco también se sumarían a la medida de fuerza en rechazo al alza de los combustibles, aunque hasta el momento no se ha precisado el alcance de las acciones que adoptarían en ambas regiones.

El escenario tampoco es uniforme en Loreto. Aunque el Sindicato de Choferes Transportistas Profesionales de Loreto desmintió una convocatoria a paro para este miércoles 12 y jueves 13 de agosto y aseguró que el transporte urbano de Iquitos opera con normalidad, en otros puntos de la región sí se han registrado medidas de protesta. En Nauta, por ejemplo, los motocarristas acataron el martes 11 de agosto un paro contra el incremento del precio del combustible y, durante la jornada, se reportó la quema de llantas como parte de la protesta.

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Ucayali: dificultades para abastecer combustible

Uno de los escenarios más críticos se encuentra en Ucayali. En Pucallpa, los manifestantes bloquearon distintos puntos de la carretera Federico Basadre, una de las principales vías de conexión entre la ciudad y el resto del país. Durante la protesta se reportó la quema de llantas y la instalación de piquetes que impiden el paso de la mayoría de vehículos.

Efectivos de la Policía Nacional se posicionan con escudos durante la paralización de transportistas en Iquitos, que reclaman medidas por el incremento del precio del combustible.

Los transportistas cuestionan el precio del combustible. Según uno de los dirigentes, el diésel pasó de costar alrededor de S/11,50 o S/12 por galón en marzo a entre S/23 y S/24 actualmente.

La protesta también está afectando el abastecimiento. Los grifos de Pucallpa permanecen cerrados durante buena parte del día debido a las dificultades para recibir combustible. Algunos consiguen atender durante las primeras horas de la mañana, cuando determinados vehículos logran abastecerse.

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Petroperú sostiene que existe combustible disponible en Ucayali y que el abastecimiento está garantizado. Sin embargo, el bloqueo de las vías dificulta que las cisternas puedan distribuirlo con normalidad desde las plantas hasta los grifos.

La carretera Federico Basadre es especialmente importante para la región porque conecta Pucallpa con Huánuco, Tingo María, Huancayo y Lima. Por esta vía también ingresan alimentos y otros productos de primera necesidad.

En los puntos bloqueados, los manifestantes permiten el paso de ambulancias y de personas que requieren atención médica urgente hacia los principales hospitales de la zona.

Tras una mesa de trabajo entre el Ejecutivo, Osinergmin, Petroperú, autoridades regionales y representantes del Congreso, se anunció un subsidio de corto plazo para aliviar el impacto del precio de los combustibles en la selva. Sin embargo, aún no se precisan el monto, la fecha de aplicación ni los beneficiarios. Los transportistas exigen compromisos concretos y mantienen la paralización.

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Arequipa: clases afectadas

En Arequipa, el aumento del precio del combustible provocó una paralización del transporte urbano que dejó a numerosos pasajeros sin servicio.

Los conductores sostienen que el incremento del diésel elevó significativamente sus costos. El precio del diésel, según los testimonios recogidos por la prensa local, pasó de aproximadamente S/16 antes de las Fiestas Patrias a cerca de S/24 por galón. En algunos establecimientos, el precio puede llegar incluso a S/27.

El conflicto también está relacionado con el precio del pasaje. Los transportistas defienden una tarifa de S/1,30, mientras que la autoridad municipal ha planteado reducirla a S/1.

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La falta de transporte provocó largas caminatas y filas de pasajeros en distintos puntos de la ciudad. Además, las clases presenciales fueron suspendidas debido a las dificultades para que los estudiantes pudieran trasladarse.

De acuerdo con la información difundida durante la jornada, alrededor de 220.000 estudiantes resultaron afectados por la falta de transporte urbano.

Tacna sin buses

En Tacna, los transportistas se unieron al paro de 48 horas contra el incremento de los combustibles. Durante la primera jornada, numerosos buses dejaron de circular y los pasajeros tuvieron que caminar o recurrir a motocicletas y bicicletas para desplazarse.

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, expresó su respaldo a la medida y señaló que los elevados costos del combustible dificultan que los conductores puedan mantener sus servicios bajo las condiciones actuales.

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A diferencia de Ucayali, la protesta en Tacna se desarrolló sin grandes marchas ni bloqueos de carreteras, pero la reducción del transporte público afectó la movilidad cotidiana y también provocó la suspensión de las clases presenciales.

Puno y Huánuco se sumarían a la medida

La protesta contra el incremento de los combustibles podría extenderse a otras regiones. Transportistas de Puno y Huánuco se sumarían a la medida de fuerza, aunque hasta el momento no se ha confirmado el alcance de las acciones que adoptarían en ambas regiones.

La eventual incorporación de nuevos gremios elevaría la presión sobre el Ejecutivo, en momentos en que los transportistas de Ucayali mantienen bloqueos y los de Arequipa y Tacna han paralizado parte del servicio.

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Loreto: protesta en Nauta mientras Iquitos mantiene el transporte

El escenario tampoco es uniforme en Loreto. Aunque el Sindicato de Choferes Transportistas Profesionales de Loreto desmintió una convocatoria a paro para este miércoles 12 y jueves 13 de agosto y aseguró que el transporte urbano de Iquitos opera con normalidad, en otros puntos de la región sí se han registrado medidas de protesta.

En Nauta, los motocarristas acataron el martes 11 de agosto un paro contra el incremento del precio del combustible. Durante la jornada se reportó la quema de llantas como parte de la protesta. Los conductores sostienen que el alza afecta directamente sus ingresos diarios y la economía de sus familias.

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De esta manera, el pronunciamiento del gremio de Iquitos no implica que toda la región permanezca ajena a las protestas. Mientras en la capital loretana el transporte urbano continúa funcionando, Nauta ya registró una jornada de paralización.

¿Por qué el precio del diésel genera tanta preocupación?

El alza responde principalmente a la volatilidad internacional de los derivados del petróleo, especialmente del diésel y la gasolina. Según explicó en RPP Diego Díaz, economista de Macroconsult, los ataques de Ucrania contra refinerías rusas y la continuidad del conflicto entre Estados Unidos e Irán han afectado la capacidad mundial de refinación. Se estima que alrededor de 3,6 millones de barriles diarios de capacidad de refinación se han perdido por los conflictos, reduciendo la oferta de combustibles.

Esto explica por qué el precio del diésel puede alcanzar niveles elevados incluso cuando el petróleo está por debajo de los máximos registrados anteriormente. El problema actual no está únicamente en el precio del crudo, sino en el mayor costo y volatilidad de los productos refinados. Perú, al estar expuesto a los mercados internacionales, traslada parte de estas variaciones a los precios internos, lo que eleva los costos del transporte de pasajeros y carga y puede repercutir posteriormente en el precio de alimentos y otras mercancías.

El economista señaló que el Perú evalúa reactivar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles para reducir el impacto de futuras fluctuaciones. A corto plazo, el Gobierno también analiza un subsidio para los transportistas de la selva. Para reducir la vulnerabilidad en el mediano y largo plazo, Díaz planteó impulsar la conversión de vehículos a gas natural, cuyo precio está estabilizado en el mercado peruano, y recuperar la capacidad operativa de Petroperú, cuya refinería de Talara estaría funcionando alrededor del 50% de su capacidad instalada.