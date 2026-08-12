Mr Peet aconsejó a Paolo Guerrero tras publicación contra críticos: “No te rebajes al nivel de tipos que nunca ganaron nada”

El comentarista deportivo respaldó al 'Depredador' después de su respuesta a los cuestionamientos por falta de gol en Alianza Lima. (A Presión)

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El empate entre Alianza Lima y Sport Boys en la cuarta fecha del Torneo Clausura reavivó las críticas hacia Paolo Guerrero, quien fue cuestionado por su rendimiento y su adaptación al ritmo que exige el técnico Pablo Guede. Muchas opiniones sostenían que el delantero no está preparado para afrontar partidos de alta intensidad, quedando expuesto en el campo.

Frente a estas críticas, el ‘Depredador’ no tardó en responder. El atacante utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje contundente dirigido a sus detractores. En su publicación, el goleador aseguró que existen personajes que opinan sin autoridad, ya que “nunca jugaron” y, según sus palabras, no aportan nada al fútbol peruano con sus comentarios.

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¿Qué dijo Mr Peet tras respuesta de Paolo Guerrero en redes?

Peter Arévalo se pronunció sobre la publicación que realizó Paolo Guerrero contra los críticos y no dudó en respaldarlo. El periodista deportivo mencionó todos los logros del ‘Depredador’ para resaltar su exitosa carrera tras duros cuestionamientos por presente futbolístico en Alianza Lima.

“Paolo, escúchame, tú clasificaste con Perú a un Mundial. Has sido campeón del mundo con el Corinthians con goles tuyos. Tienes un mural en Corinthians. Has jugado Champions, has hecho goles en Champions, has jugado en el Bayern de Múnich, Flamengo, en clubes tops. Has jugado en el Inter de Porto Alegre. Has jugado Copa América, has llegado a una final de Copa América. Silenciaste el Maracaná cuando empataste el partido. Eliminaste a Boca en la Bombonera jugando por Alianza, fuiste campeón de la Sudamericana”, apuntó el comentarista en su programa ‘A presión’.

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El comentarista deportivo apoyó al 'Depredador' tras duras críticas por falta de gol en Alianza Lima. (A Presión)

Además, Mr Peet lanzó certero consejo al delantero de 42 años, y pidió que no haga caso a los malos comentarios porque solo lo quieren provocar.

“Al tú ponerte a responder a gente que no ganó nada en su vida, ellos están logrando su objetivo, están haciendo que tú bajes a su nivel. Una cosa es criticar el juego. Sí, tuviste un mal partido contra Boys. Muchos, no solamente tú. Pero otra cosa es centrarte a la mala. Eso ya es irrespetuoso. Pero tú no tienes por qué perder el tiempo y rebajarte a su nivel. De tipos que no ganaron nunca nada y quieren verte en su nivel, te están llevando a su nivel”, añadió.

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Paolo Guerrero no pudo generar peligro a la defensa de Sport Boys. - créditos: Liga 1

“Quieren distraerte del objetivo”

Peter Arévalo aseguró que Paolo Guerrero no debe hacer caso a las críticas porque solo buscan desastibilizarlo del objetivo de Alianza Lima: salir campeón de la Liga 1 2026.

“Tú estás cayendo al nivel de aquellos que te critican a la mala, porque quieren eso, quieren sacarte del objetivo, quieren distraerte del objetivo. Y tu verdad, Paolo, no está en las redes, está en la cancha. Y cuando tú empieces a notar y salgas campeón, si Dios quiere, le vas a tapar la boca sin decirle nada, porque tú eres demasiado grande para dedicarle tu tiempo a gente que te quiere hacer mierda. Yo no sé si te lo han dicho, yo no sé si la gente que está a tu alrededor te lo dice o no sé si te dejas aconsejar. Si quieres que te aconsejen y te hablen así, con contundencia, aquí estoy, viejo”, comentó Mr Peet.

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