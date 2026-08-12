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¿El 28 de agosto es día no laborable y creará fin de semana largo? Sí, pero solo en una región

El domingo 30 de agosto es feriado por el Día de Santa Rosa de Lima, pero dado que cae en fin de semana, varios trabajadores no lo percibirán. Pero la situación cambia en una región

Celebración del 26 de mayo en Tacna
Tacna celebrará su aniversario de reincorporación al Perú con día libre para los trabajadores públicos. - Crédito Gobierno Regional de Tacna
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Los peruanos están más que nunca atentos a los feriados a nivel nacional, dado que el Gobierno ha confirmado que para el 2027 estas fechas se pasarán a los lunes, en tanto caigan en otro día dentro de la semana, y con algunas excepciones.

Así, si bien este domingo 30 de agosto es feriado por el Día de Santa Rosa de Lima, al caer en fin de semana, no se aprovechará por varios trabajadores. ¿Pero sabías que el 28 de agosto es día no laborable y sí creará un fin de semana largo?

La Ley 23849, promulgada en mayo de 1984, hace 42 años, aprobó declarar esta fecha como día cívico no laborable cada año en el departamento de Tacna. Así, esta aplicaría para los trabajadores públicos en esa región y los servicios públicos no atenderían (como el Banco de la Nación, oficina de la ONP, etc.).

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Así se celebró a Santa Rosa de Lima en 1940: solemnidad, procesiones y devoción en el corazón de la capital

¿Por qué es día no laborable?

La promulgación de la Ley que dio el día no laborable a Tacna viene porque en esa fecha se conmemora el aniversario del departamento, así como su reincorporación al Perú.

“Declaran día cívico no laborable el día 28 de agosto de cada año en el departamento de Tacna en conmemoración del aniversario de su reincorporación al seno de la patria; y día cívico laborable en el resto de la República”, señala la Ley N°23849.

Así, como se apunta, esta Ley también aprueba que se declare esta fecha como día cívico laborable en todo el ámbito nacional, lo que no significa que sea fecha libre para el sector público y solo funciona como fecha conmemorativa.

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Trabajadores que laboren en su día descanso y que coincida con feriado tienen derecho a un pago triple. (Foto: Infobae Perú)
Feriados pasarán al lunes. Para 2027, esto significará que siete fechas de moverían. - Crédito Composición Infobae

Quienes sí descansan obligatoriamente son los que cumplan con las dos condiciones siguientes:

  • Trabajadores públicos (los privados pueden beneficiarse de la Ley si lo pactan con sus empleadores)
  • Que laboren en el ámbito de la región de Tacna.
Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
Lima no cuenta con feriados regionales, según reporta el Gobierno. - Crédito Andina

Los feriados en 2026

Recuerda que estos son los feriados vigentes del Perú, tal como aplicaron y se disfrutarán (los faltantes) este 2026:

  1. Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó
  2. Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  3. Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  4. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó
  5. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Ya pasó
  6. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio. Ya pasó
  7. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Ya pasó
  8. Lunes 27 de julio: Día no laborable y puente festivo para dar fin de semana largo solo al sector público. Ya pasó
  9. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias. Ya pasó
  10. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias. Ya pasó
  11. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín. Ya pasó
  12. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima. Este es el siguiente
  13. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  14. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  15. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  16. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  17. Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con el único fin de semana largo restante, que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.

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