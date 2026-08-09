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“Somos una nueva generación”: la valoración de seleccionada de vóley Sub 17 sobre el plantel que compite en el Mundial en Chile

Dara Herrada, central de Rebaza Acosta, tuvo un destacado ingreso en la victoria frente a México y dejó un importante mensaje a la hinchada nacional

La delegación peruana celebra la victoria nacional por 3 sets a 1 sobre México en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley.
La delegación peruana celebra la victoria nacional por 3 sets a 1 sobre México en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Volleyball World.
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La selección peruana Sub 17 consiguió una importante victoria frente a México en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Uno de los nombres que destacó durante el encuentro fue el de Dara Herrada, quien tuvo un ingreso importante para el equipo dirigido por Marcello Bencardino y aportó en diferentes facetas del juego, especialmente desde el servicio y la defensa.

Tras el triunfo, la central de Rebaza Acosta conversó con ‘Centralvoley.pe’ y explicó cómo afrontó su ingreso a la cancha. Herrada aseguró que recibió la confianza del comando técnico y decidió asumir riesgos desde el saque para intentar darle soluciones al combinado nacional.

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“Yo entré con todo el tiempo que me metió el profe Marcelo. Yo entré, saqué, no aseguré porque tengo que arriesgar, tengo que demostrar el saque que tengo. Yo considero que tengo buen saque y confío bastante en mí”, señaló entre risas.

La voleibolista también destacó el esfuerzo colectivo que realizó Perú durante los rallies más extensos del partido. Herrada reconoció que fueron momentos de enorme desgaste, pero resaltó que el equipo consiguió mantener la concentración hasta alcanzar el resultado esperado.

Dara Herrada, voleibolista de la selección peruana de vóley Sub 17, destacó el grupo que comanda Marcello Bencardino en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Crédito: Instagram Centralvoley.pe

“Esos rallies largos creo que han sido de muerte, que ambos equipos defendían y daban todo. En ese punto del quinto set a mí también me dolió porque estábamos todas ahí defendiendo, pero se logró el objetivo y logramos ganar”, comentó.

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“Somos una nueva generación”

Herrada aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a los aficionados peruanos y pidió que continúen acompañando al equipo durante su participación en el Mundial Sub 17.

“Que nos apoyen, que nos sigan viendo, siguiendo nuestros partidos. Somos una nueva generación, como dicen, no todas somos iguales y creo que eso también es bueno, ya que ves a un Perú diferente de todas las maneras”, manifestó.

Revive el punto final que le dio la victoria a la selección peruana de voleibol femenino sobre México. La celebración del equipo es un momento de pura alegría y compañerismo. - Youtube Volleyball World

Finalmente, Herrada dejó claro que el plantel afrontará lo que resta del campeonato con la intención de competir al máximo en cada presentación. “Apóyennos y vamos a ir con todo partido a partido”, concluyó la central de 15 años.

¿Qué necesita para clasificar a octavos de final del Mundial Sub 17?

Con cinco puntos y dos partidos todavía por disputar, Perú se encuentra en una situación favorable, aunque todavía no puede celebrar matemáticamente su clasificación. El siguiente objetivo será superar a Filipinas, rival directo en la pelea por los primeros lugares del Grupo B.

Una nueva victoria acercaría considerablemente al combinado nacional al objetivo de terminar entre los cuatro primeros y avanzar a la siguiente ronda. El escenario ideal sería imponerse a Filipinas y llegar al último encuentro ante China con un margen importante en la clasificación.

Si Perú consigue una victoria por 3-0 o 3-1 ante las filipinas, sumará tres puntos y alcanzará las ocho unidades. Ese resultado dejaría a las dirigidas por Bencardino muy bien posicionadas para conseguir el boleto a los octavos de final.

Perú derrotó 3-2 a México en un emocionante partido por el Mundial Sub 17 de Vóley y celebró su segundo triunfo.
Perú derrotó 3-2 a México en un emocionante partido por el Mundial Sub 17 de Vóley y celebró su segundo triunfo. Crédito: Volleyball World

Incluso un triunfo por 3-2 sería valioso, pues permitiría a la selección llegar a siete puntos antes de afrontar su último partido de la fase de grupos. Desde entonces, los resultados que consigan los demás integrantes de la serie también serán determinantes para conocer la posición definitiva de la ‘bicolor’.

Próximo partido de Perú en el Mundial Sub 17

Perú se midió este sábado 8 de agosto ante México por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026. El equipo dirigido por Marcello Bencardino consiguió una valiosa victoria por 3-1 frente a las mexicanas y dio un importante paso hacia la siguiente ronda del campeonato.

Ahora, la selección peruana enfrentará a Filipinas por la cuarta jornada de la fase de grupos. El encuentro se disputará el lunes 10 de agosto desde las 16:00 horas de Perú, en la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile.

Perú se enfrentará a Filipinas por la fecha 4 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Perú se enfrentará a Filipinas por la fecha 4 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026.

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