Callao: asesinan de más de 20 balazos a alias ‘Careca’, peligroso criminal y fugitivo de la justicia

Un nuevo hecho de sangre tiñe las calles del Callao. La tarde de hoy, sábado 8 de agosto, el peligroso criminal Giancarlo Zegarra Cuadros, alias ‘Careca’, fue asesinado a balazos en la avenida José Gálvez, en el distrito de La Perla. El hecho ocurrió cuando se desplazaba a bordo de un vehículo y fue interceptado por dos sujetos que iban en una motocicleta y de inmediato abrieron fuego contra la unidad, según informó Exitosa.
De acuerdo con las primeras investigaciones policiales difundidas, el atacante realizó más de 20 disparos contra el automóvil que conducía ‘Careca’. En el vehículo también se encontraba una mujer que sería pareja de Zegarra Cuadros, quien resultó ilesa tras el ataque.
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Balacera a plena luz del día en La Perla
El crimen se registró alrededor de las 3:00 p. m., en el cruce de la avenida José Gálvez con Alfonso Ugarte. El intercambio de disparos entre ‘Careca’ y sus atacantes se produjo en una zona transitada y muy cerca del Óvalo Canadá, donde se encuentra la Región Policial Callao, según informó el citado medio.
La violenta escena generó pánico entre conductores y transeúntes de la zona, ante el temor de ser alcanzados por una bala perdida. Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.
Presunto ajuste de cuentas
De acuerdo con Exitosa, durante el ataque también resultó herido un adolescente de 17 años que se encontraba a bordo de la motocicleta desde la que habrían disparado contra ‘Careca’. Según información preliminar, el joven sería conocido con el alias de ‘Dominic’ y estaría vinculado a la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla.
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Asimismo, ‘Dominic’ sería señalado como presunto líder de esta banda y estaría encargado de brindar o repartir armas de fuego. Además, estaría involucrado con el asalto a un vehículo que transportaba lingotes de oro, registrado en el distrito de San Miguel, en la Costa Verde.
La PNP investiga las circunstancias del asesinato y el móvil del crimen. Entre las primeras hipótesis se encuentra un presunto ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato. Peritos de Criminalística acudieron al lugar para recoger evidencias, mientras que el cuerpo de Zegarra Cuadros y el vehículo en el que se desplazaba fueron retirados para continuar con las diligencias.
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‘Careca’ era buscado por la Policía Nacional
Giancarlo Zegarra Cuadros ‘Careca’ era considerado por la Policía Nacional como un peligroso delincuente y se encontraba en condición de fugitivo de la justicia. Según Exitosa, el hombre fue implicado en el asesinato del fotoperiodista Luis Choy, ocurrido en 2013, crimen en el que se descartó inicialmente que el móvil haya sido el robo.
Tras permanecer varios años en la clandestinidad, Zegarra Cuadros fue capturado por la Policía en 2015 y trasladado a un establecimiento penitenciario. Sin embargo, posteriormente logró escapar del penal junto con otro interno y volvió a ser buscado por las autoridades.
Fingido su muerte para evadir a la justicia
Uno de los aspectos que llamó la atención dentro de los antecedentes de ‘Careca’ es que fingió su muerte ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) durante el periodo en que permanecía prófugo.
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Según la información difundida por Exitosa, una partida de defunción fechada el 12 de octubre de 2015 señalaba que Zegarra Cuadros había muerto a consecuencia de una bronconeumonía pulmonar. Sin embargo, posteriormente se descubrió que dicho documento era falso, por lo que su supuesto fallecimiento habría sido utilizado para intentar evadir a las autoridades.
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