Callao: asesinan de más de 20 balazos a alias ‘Careca’, peligroso criminal y fugitivo de la justicia

Imágenes de la escena del crimen en el Callao, donde sicarios acabaron con la vida de Giancarlo Zegarra Cuadros, alias 'Careca'. Este delincuente tenía un amplio prontuario, había escapado de prisión e incluso había registrado su propio fallecimiento para evadir a la justicia. (Crédito: Exitosa)

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Un nuevo hecho de sangre tiñe las calles del Callao. La tarde de hoy, sábado 8 de agosto, el peligroso criminal Giancarlo Zegarra Cuadros, alias ‘Careca’, fue asesinado a balazos en la avenida José Gálvez, en el distrito de La Perla. El hecho ocurrió cuando se desplazaba a bordo de un vehículo y fue interceptado por dos sujetos que iban en una motocicleta y de inmediato abrieron fuego contra la unidad, según informó Exitosa.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales difundidas, el atacante realizó más de 20 disparos contra el automóvil que conducía ‘Careca’. En el vehículo también se encontraba una mujer que sería pareja de Zegarra Cuadros, quien resultó ilesa tras el ataque.

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El retrato de Giancarlo Zegarra Cuadros 'Careca' acompaña la escena del crimen en La Perla, Callao, donde fue asesinado a bordo de un vehículo con impactos de bala y con presencia policial. (Foto composición: Infobae Perú)

Balacera a plena luz del día en La Perla

El crimen se registró alrededor de las 3:00 p. m., en el cruce de la avenida José Gálvez con Alfonso Ugarte. El intercambio de disparos entre ‘Careca’ y sus atacantes se produjo en una zona transitada y muy cerca del Óvalo Canadá, donde se encuentra la Región Policial Callao, según informó el citado medio.

La violenta escena generó pánico entre conductores y transeúntes de la zona, ante el temor de ser alcanzados por una bala perdida. Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Policías examinan un vehículo con múltiples impactos de bala, involucrado en el asesinato de Giancarlo Zegarra Cuadros en La Perla, Callao. (Exitosa)

Presunto ajuste de cuentas

De acuerdo con Exitosa, durante el ataque también resultó herido un adolescente de 17 años que se encontraba a bordo de la motocicleta desde la que habrían disparado contra ‘Careca’. Según información preliminar, el joven sería conocido con el alias de ‘Dominic’ y estaría vinculado a la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla.

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Asimismo, ‘Dominic’ sería señalado como presunto líder de esta banda y estaría encargado de brindar o repartir armas de fuego. Además, estaría involucrado con el asalto a un vehículo que transportaba lingotes de oro, registrado en el distrito de San Miguel, en la Costa Verde.

La PNP investiga las circunstancias del asesinato y el móvil del crimen. Entre las primeras hipótesis se encuentra un presunto ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato. Peritos de Criminalística acudieron al lugar para recoger evidencias, mientras que el cuerpo de Zegarra Cuadros y el vehículo en el que se desplazaba fueron retirados para continuar con las diligencias.

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Una motocicleta caída sobre el asfalto ilustra la escena del crimen donde fue asesinado Giancarlo Zegarra Cuadros, alias ‘Careca’, en La Perla, Callao. (Exitosa)

‘Careca’ era buscado por la Policía Nacional

Giancarlo Zegarra Cuadros ‘Careca’ era considerado por la Policía Nacional como un peligroso delincuente y se encontraba en condición de fugitivo de la justicia. Según Exitosa, el hombre fue implicado en el asesinato del fotoperiodista Luis Choy, ocurrido en 2013, crimen en el que se descartó inicialmente que el móvil haya sido el robo.

Tras permanecer varios años en la clandestinidad, Zegarra Cuadros fue capturado por la Policía en 2015 y trasladado a un establecimiento penitenciario. Sin embargo, posteriormente logró escapar del penal junto con otro interno y volvió a ser buscado por las autoridades.

Imágenes impactantes de la escena del crimen en el Callao, donde el delincuente 'Careca' fue acribillado. Su vehículo quedó con múltiples impactos de bala mientras la policía acordona la zona para las investigaciones. (Crédito: Exitosa)

Fingido su muerte para evadir a la justicia

Uno de los aspectos que llamó la atención dentro de los antecedentes de ‘Careca’ es que fingió su muerte ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) durante el periodo en que permanecía prófugo.

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Según la información difundida por Exitosa, una partida de defunción fechada el 12 de octubre de 2015 señalaba que Zegarra Cuadros había muerto a consecuencia de una bronconeumonía pulmonar. Sin embargo, posteriormente se descubrió que dicho documento era falso, por lo que su supuesto fallecimiento habría sido utilizado para intentar evadir a las autoridades.

Un afiche de la Policía Nacional del Perú solicita información sobre Giancarlo Zegarra Cuadros alias ‘Careca’, un prófugo buscado por delitos de alta lesividad. (Difusión)