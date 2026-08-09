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Jesús Castillo se despide con afecto de Universitario de Deportes: “Me voy agradecido, orgulloso de lo vivido y con grandes recuerdos”

El mediocentro nacional, de 25 años, ha publicado una emotiva carta en su cuenta de Instagram, en la que ha repasado su experiencia en Ate y ha agradecido el fiel acompañamiento de la afición durante su etapa en Ate

Jesús Castillo completó 36 presencias con Universitario antes de enrumbar con destino al Espérance Sportive. - Crédito: Difusión
Jesús Castillo completó 36 presencias con Universitario antes de enrumbar con destino al Espérance Sportive. - Crédito: Difusión
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Jesús Castillo ha puesto punto final a su periplo por Universitario de Deportes para dar inicio a una historia distinta con el Espérance Sportive. Anunciada su contratación con el club de Túnez, el futbolista se dirigió a la ‘U’ a través de una emotiva carta propalada en su cuenta de Instagram.

Hoy me toca cerrar una etapa muy especial de mi carrera. Llegué a Universitario con la ilusión y la responsabilidad de defender una camiseta enorme, y me voy agradecido por todo lo que viví durante este tiempo”, partió expresando en su post.

Jesús Castillo, dispuesto a abandonar Universitario. - Crédito: Difusión
Jesús Castillo dejó Universitario de Deportes tras un año y medio en la institución. - Crédito: Difusión

Gracias a todas las personas que forman parte del club y que estuvieron conmigo en el día a día. A mis compañeros, por el gran grupo que me acogió desde el primer día, por hacerme sentir parte de él y por los grandes líderes que encontré dentro del vestuario”, continuó Castillo Molina.

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Me llevo el orgullo de haber sido parte de la historia de Universitario, de haber sido campeón con esta camiseta y de haber compartido momentos que voy a guardar siempre en mi carrera”, remarcó Jesús.

El nuevo futbolista del Espérance Sportive reúne unas características sólidas que contribuirán en los propósitos futbolísticos del club tunecino. | VIDEO: YouTube

Por último, el integrante de la selección peruana se dirigió a la afición ‘crema’ que en todo momento lo hizo sentir querido y apreciado en la institución. Además, valoró el paso que ha dado hacia el Espérance.

“Gracias también a quienes me acompañaron y alentaron desde la tribuna durante este camino. Y gracias a Universitario por haber confiado en mí y por permitirme hoy dar un nuevo paso, seguir creciendo y volver a representar al fútbol peruano en el extranjero. Me voy agradecido, orgulloso de lo vivido y con grandes recuerdos de esta etapa. Y dale U”, cerró Castillo.

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Jesús Castillo se ha vinculado al Espérance Sportive, dando inicio a su recorrido en África. - Crédito: Difusión
Jesús Castillo se ha vinculado al Espérance Sportive, dando inicio a su recorrido en África. - Crédito: Difusión

Espérance Sportive, nuevo desafío

Con la ilusión de rehacer su trayectoria en el extranjero, Jesús Castillo autorizó a su agente a buscarle un nuevo destino mientras perfilaba su adiós de Universitario de Deportes. La propuesta que, finalmente, convenció al futbolista provino del Espérance Sportive, el club más laureado de Túnez.

La institución ‘taraji’ fijó su atención en Castillo Molina para cubrir la primera línea del campo tras la salida de un puntual de calibre como Onuche Ogbelu. Su perfil defensivo, con un ligero matiz ofensivo al momento de asumir el protagonismo para organizar jugadas con pases largos, encajará en los planes del técnico Laurențiu Reghecampf.

El seleccionado peruano, de 25 años, expresa su alegría por incorporarse al club más laureado de Túnez. | VIDEO: Espérance Sportive

Cerrados los últimos flecos de la negociación, el seleccionado peruano tomó un avión rumbo a Túnez, donde conoció a autoridades del Espérance Sportive al tiempo que se sometió a las pruebas médicas de rigor en el área de salud de la entidad para conocer en qué condiciones físicas llega después de allanarse su contratación.

Anunciado el fichaje, Castillo expresó su felicidad por sumarse al elenco tunecino: “Estoy muy contento de estar aquí, de pertenecer al Espérance, el más grande de África. Estoy con muchas ganas de estar en mi primer partido al lado de la hinchada. Vengo a poner todo de mi parte para seguir ganando títulos”.

Jesús Castillo, recibido por todo lo alto en el club 'taraji'. - Crédito: Espérance Sportive
Jesús Castillo, recibido por todo lo alto en el club 'taraji'. - Crédito: Espérance Sportive

Jesús Abdallah ha llegado con lo justo a la pretemporada. Apenas tendrá tiempo para conocer a sus nuevos compañeros y fortalecer su condición física en el área de musculación al igual que trabajar aspectos tácticos en los entrenamientos. Por tal motivo, tal vez su debut en la Championnat de Ligue Profesionelle 1 se haga esperar.

Fundado el 15 de enero de 1919, en el barrio tunecino de Bab Souika, el Espérance Sportive se convirtió en símbolo del fútbol tunecino. El club más antiguo del país construyó una rica historia con títulos locales y éxitos continentales. Sus conquistas africanas, especialmente en 1994, 2011, 2018 y 2019, consolidaron su prestigio internacional.

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