Perú suma dos triunfos en el Mundial Sub 17 de Vóley: ¿Qué necesita para clasificar a octavos de final?

Perú derrotó 3-2 a México en un emocionante partido por el Mundial Sub 17 de Vóley y celebró su segundo triunfo. Crédito: Volleyball World

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La selección peruana volvió a celebrar en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Luego de imponerse a Túnez en su debut y caer frente a Venezuela, la ‘bicolor’ reaccionó ante México y consiguió una emocionante victoria por 3-2 en la tercera jornada del Grupo B. El triunfo le permitió sumar dos puntos y llegar a cinco unidades en la clasificación.

Con dos victorias y una derrota, el equipo dirigido por Marcello Bencardino ocupa provisionalmente el segundo puesto de su grupo, solo por detrás de China, a falta de disputarse los otros duelos de la serie. A la ‘bicolor’ todavía le quedan dos compromisos para completar esta etapa: se medirá con Filipinas el lunes 10 de agosto y cerrará su participación ante China el martes 11, en partidos que serán determinantes para definir su posición final.

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¿Cuántos equipos clasifican a octavos de final?

El Mundial Sub 17 reúne a 24 selecciones distribuidas en cuatro grupos de seis integrantes. Durante la primera fase, cada equipo disputa cinco partidos y los cuatro mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final. Por ello, Perú todavía necesita sumar en sus dos últimas presentaciones para asegurar su presencia entre las selecciones que continuarán en carrera por el título.

El sistema de puntuación también resulta determinante para entender las cuentas de la ‘bicolor’. Una victoria por 3-0 o 3-1 entrega tres puntos, mientras que un triunfo por 3-2 otorga dos unidades. En ese sentido, Perú consiguió tres puntos frente a Túnez y dos ante México, mientras que la derrota frente a Venezuela no le permitió sumar.

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Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 - Crédito: FIVB

¿Qué necesita Perú para asegurar su clasificación?

Con cinco puntos y dos partidos todavía por jugar, Perú tiene una situación favorable, aunque aún no puede celebrar matemáticamente su clasificación. El siguiente objetivo será superar a Filipinas, un rival directo en la lucha por los primeros puestos del Grupo B. Una nueva victoria acercaría considerablemente a las dirigidas por Bencardino al objetivo de terminar entre las cuatro primeras.

El escenario ideal para la selección peruana sería conseguir un triunfo ante Filipinas y llegar al último partido con margen suficiente para afrontar el duelo ante China, vigente campeón mundial de la categoría. En caso de lograr una victoria por 3-0 o 3-1, la ‘bicolor’ sumaría tres puntos adicionales y alcanzaría ocho unidades, una cantidad que la dejaría muy bien posicionada para avanzar.

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Incluso una victoria por 3-2 ante Filipinas sería un resultado valioso, pues permitiría a Perú llegar a siete puntos antes de enfrentar al cuadro asiático. A partir de ese momento, los resultados de los demás integrantes del grupo también serán importantes para determinar si la clasificación queda sentenciada antes de la última jornada.

Revive el punto final que le dio la victoria a la selección peruana de voleibol femenino sobre México. La celebración del equipo es un momento de pura alegría y compañerismo. - Youtube Volleyball World

Perú todavía tiene dos partidos por delante

La ‘bicolor’ no tiene tiempo para relajarse después de la remontada ante México. El equipo nacional deberá volver a competir el lunes 10 de agosto frente a Filipinas, en un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones. Posteriormente, cerrará la fase de grupos ante China, actual campeón de la categoría y uno de los rivales más exigentes de la serie.

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Perú llega a esta recta final con cinco puntos y dependiendo de sí mismo para seguir avanzando. El triunfo ante México significó un importante impulso después de la caída ante Venezuela, pero las próximas dos jornadas serán las que terminarán de definir el futuro de la selección nacional en el Mundial Sub 17.