Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Perú 3-2 México: resumen del triunfazo ‘bicolor’ por la fecha 3 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ reaccionó a tiempo, remontó un partidazo y terminó imponiéndose en un vibrante ‘tie break’ para celebrar su segundo triunfo en el torneo con parciales de 19-25, 25-23, 25-23, 22-25 y 15-10

Guardar
La 'bicolor' se impuso en un intenso partido ante el combinado azteca y celebró su segunda victoria en el certamen. (Video: Volleyball World)

La selección peruana Sub 17 volvió a celebrar en el Mundial de Vóley 2026 tras protagonizar una gran remontada ante México. Este sábado 8 de agosto, la ‘bicolor’ se impuso por 3-2, con parciales de 19-25, 25-23, 25-23, 22-25 y 15-10, en un encuentro de alta intensidad que se definió en el ‘tie break’.

El conjunto nacional tuvo que reaccionar después de ceder el primer set con un rendimiento muy flojo, pero encontró respuestas para darle vuelta al marcador. Perú se quedó con los dos siguientes parciales y tomó ventaja, aunque México volvió a emparejar las acciones en el cuarto set y llevó la definición al quinto y definitivo episodio.

En el momento decisivo, las dirigidas por Marcello Bencardino mostraron carácter para imponerse por 15-10 y sellar una victoria que les permite sumar su segundo triunfo en el certamen. La ‘bicolor’ había debutado con una victoria ante Túnez y luego sufrió una ajustada derrota frente a Venezuela, por lo que este resultado representa un importante impulso para sus aspiraciones en el Grupo B.

Una de las grandes protagonistas del triunfo fue Fernanda Pinto, quien terminó como la máxima anotadora peruana con 18 puntos. La voleibolista volvió a ser una pieza importante para el equipo nacional y contribuyó a que Perú sacara adelante un partido que exigió máxima concentración hasta el último punto.

20:22 hsAyer

Quinto set: ¡TRIUNFO PERUANO! La ‘bicolor’ cerró 15-10 el último set con un puntazo de Nahir Cueva y logra su segunda victoria en el Mundial Sub 17

Perú derrotó 3-2 a México por la fecha 3 del Grupo B del Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Perú derrotó 3-2 a México por la fecha 3 del Grupo B del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: Volleyball World
20:20 hsAyer

Quinto set: Falla Pinto desde zaguero. México resiste. Tremendo rally. Perú 14-10 México

20:18 hsAyer

Quinto set: ¡MATCH POINT PARA PERÚ! Nahir Cueva y un puntazo para el 14-8. Múltiples oportunidades de la ‘bicolor’ para ganar el partido

20:16 hsAyer

Quinto set: Tremendo ataque de Dara Herrada. Perú 13-8 México. ¡A dos puntos de la victoria.

20:16 hsAyer

Quinto set: ¡Derechazo de Nahir Cueva! Perú 12-8 México

20:15 hsAyer

Quinto set: ¡Ahora son tres puntos de ventaja! Perú 11-8 México. La ‘bicolor’ se ilusiona con la victoria

20:14 hsAyer

Quinto set: ¡VAMOS PERÚ! La ‘bicolor’ mantiene su ventaja (10-8)

20:13 hsAyer

Quinto set: Mate punto de Nahir Cueva! Perú 9-7 México

20:11 hsAyer

Quinto set: ¡Gran diagonal de Tamara Galdós! Perú 8-6 México. Cambio de cancha

20:10 hsAyer

Quinto set: ¡Ataque efectivo de Fernanda Pinto! Perú 7-5 México

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleySelección peruana de vóley sub 17Mundial Sub 17 de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima y Sport Boys igualaron 1-1 en el Estadio Nacional, en un partido intenso por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, con goles de Jostin Alarcón y Federico Girotti, y dos tantos anulados para el equipo rosado

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

La cuarta jornada ya está en marcha y presenta duelos que pueden generar cambios importantes en la clasificación. Revisa cómo se mueven las ubicaciones con el desarrollo de cada encuentro

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El árbitro Bruno Pérez invalidó su tanto luego de revisar el VAR en el estadio Nacional de Lima. Pudo ser el 2-0 de los ‘rosados’

Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

La ‘Foquita’ ayudó a canterano ‘blanquiazul’ que viajaba todos los días de Pachacámac a La Victoria para poder entrenar en Matute

Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El volante amagó con pierna izquierda y definió con derecha para vencer al guardameta Alejandro Duarte y poner el 1-0 en el estadio Nacional de Lima

Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Escenario 2026-2027: crecimiento modesto, desinflación lenta y superávit comercial

Escenario 2026-2027: crecimiento modesto, desinflación lenta y superávit comercial

El desafío de comunicar entre la gestión y la campaña

Acuerdo UE-Mercosur: competir ya no depende solo de abrir mercados

Los ojos del futuro

¿Puede Trump perder la guerra con Irán?

INFOBAE AMÉRICA

Irán rompe las negociaciones con EEUU: exige cinco condiciones para abrir Ormuz que Trump no está dispuesto a aceptar

Irán rompe las negociaciones con EEUU: exige cinco condiciones para abrir Ormuz que Trump no está dispuesto a aceptar

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

Bolivia confirmó que cuatro hombres ligados a la muerte del agente de inteligencia en Santa Cruz fueron abatidos en Brasil

DEPORTES

El adiós a Jorge Messi: durante la madrugada los hinchas dejaron mensajes de apoyo en el cementerio y se espera una ceremonia íntima

El adiós a Jorge Messi: durante la madrugada los hinchas dejaron mensajes de apoyo en el cementerio y se espera una ceremonia íntima

La historia de amor detrás del beso “a lo Casillas y Sara Carbonero” en el festejo del campeón del fútbol femenino en Argentina 

Se mudó a Europa a los dos años por el corralito, fue una promesa del tenis y hoy es el arquero revelación de la Champions

Carles Rexach: “Jorge se desvivía por Leo Messi, estaba atento a todo y siempre le daba la ventaja de elegir”

Los detalles del lado menos conocido de Jorge Messi: su pasión por la gestión deportiva y cómo llevó a Lionel a la cúspide del fútbol