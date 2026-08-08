Perú 3-2 México: resumen del triunfazo ‘bicolor’ por la fecha 3 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La 'bicolor' se impuso en un intenso partido ante el combinado azteca y celebró su segunda victoria en el certamen. (Video: Volleyball World)

La selección peruana Sub 17 volvió a celebrar en el Mundial de Vóley 2026 tras protagonizar una gran remontada ante México. Este sábado 8 de agosto, la ‘bicolor’ se impuso por 3-2, con parciales de 19-25, 25-23, 25-23, 22-25 y 15-10, en un encuentro de alta intensidad que se definió en el ‘tie break’.

El conjunto nacional tuvo que reaccionar después de ceder el primer set con un rendimiento muy flojo, pero encontró respuestas para darle vuelta al marcador. Perú se quedó con los dos siguientes parciales y tomó ventaja, aunque México volvió a emparejar las acciones en el cuarto set y llevó la definición al quinto y definitivo episodio.

En el momento decisivo, las dirigidas por Marcello Bencardino mostraron carácter para imponerse por 15-10 y sellar una victoria que les permite sumar su segundo triunfo en el certamen. La ‘bicolor’ había debutado con una victoria ante Túnez y luego sufrió una ajustada derrota frente a Venezuela, por lo que este resultado representa un importante impulso para sus aspiraciones en el Grupo B.

Una de las grandes protagonistas del triunfo fue Fernanda Pinto, quien terminó como la máxima anotadora peruana con 18 puntos. La voleibolista volvió a ser una pieza importante para el equipo nacional y contribuyó a que Perú sacara adelante un partido que exigió máxima concentración hasta el último punto.