Mininter activa Plan Escudo ante ola de extorsiones contra empresas de transporte público

Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

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La noche del último viernes 7 de agosto, la empresa de transporte ETUPSA 73 volvió a ser blanco de la violencia en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

Dos sujetos armados llegaron en motocicleta hasta el patio de maniobras de la compañía y dispararon más de quince veces contra la fachada del local, según muestran las cámaras de seguridad del establecimiento. El ataque, ocurrido alrededor de las 9:25 p. m., no dejó heridos, pero generó alarma entre los trabajadores y la comunidad.

Las imágenes de los disparos y la posterior huida de los atacantes fueron entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de las investigaciones.

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Uno de los trabajadores relató que la empresa, ante la incertidumbre y la escalada de amenazas, decidió suspender temporalmente las salidas de sus buses. “Hasta ahora no había pasado dentro del patio de maniobras. Antes eran amenazas o incidentes en ruta”, explicó un empleado de ETUPSA 73.

Este atentado se suma a una serie de hechos violentos que desde 2025 vienen afectando a la empresa. En septiembre de ese año, el conductor Alfredo Ramón fue asesinado en San Juan de Miraflores (SJM) en medio de la ola de extorsiones que impacta en el sector transporte.

El 6 de junio pasado, el conductor Simón Gómez Rutte, de 62 años, perdió la vida tras recibir dos disparos mientras conducía una unidad por San Martín de Porres (SMP). La situación llevó a la empresa a suspender líneas y a recibir advertencias de posibles ataques con dinamita si no cumplía exigencias de grupos criminales.

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La Policía Nacional atribuyó varios de estos hechos a organizaciones criminales especializadas en la extorsión de transportistas. En junio, la PNP capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Occidentales”, señalados como responsables del asesinato de Gómez Rutte y de otros atentados.

Las investigaciones en la comisaría de José Carlos Mariátegui apuntan ahora a identificar a los responsables del nuevo ataque, analizando grabaciones y posibles vínculos con anteriores amenazas.

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon más de 15 veces contra el patio de maniobras de la empresa de transportes Etupsa 73. El ataque, captado por cámaras de seguridad, estaría motivado por el cobro de cupos. - Latina Noticias

Plan Escudo para frenar ataques extorsivos

Frente a la escalada de violencia, el Ministerio del Interior (Mininter) puso en marcha el Plan Escudo, una estrategia diseñada para reforzar la seguridad en los principales paraderos y patios de maniobras del transporte público de Lima Sur.

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El ministro César Astudillo supervisó el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), destacando la importancia de una acción coordinada para proteger a transportistas y usuarios.

“Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo, que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dentro de sus sectores de responsabilidad que ordena la Constitución. Acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todos van a ver presencia policial y del Ejército. Eso es lo que estamos haciendo, ya hemos tomado las acciones pertinentes”, señaló Astudillo durante la inspección en Villa María del Triunfo.

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El plan contempla la presencia activa de efectivos en los patios de maniobras, además de un trabajo integrado de inteligencia policial y militar. El objetivo es anticipar posibles ataques y garantizar la protección de trabajadores y pasajeros.

“La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo para anticiparnos a la delincuencia”, afirmó el titular del Mininter.

Como parte de la nueva estrategia, el ministro Astudillo, el comandante general de la PNP, General Óscar Arriola, y el jefe de la Región Policial Lima, General Jorge Castillo, visitaron diversos patios para verificar la implementación del Plan Escudo.

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