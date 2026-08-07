La tajante opinión de Luciano Nequecaur sobre la actualidad de Alianza Lima en Clausura 2026: “Se trata de ganar los duelos”

En la previa del Sport Boys vs Alianza Lima por la fecha cuatro del Clausura 2026, el atacante reconoció el nivel del campeón del Apertura y remarcó que la clave estará en imponerse en los mano a mano (Sport Boys)

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Sport Boys recibirá a Alianza Lima este sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional de Lima, por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. En la antesala de una nueva edición del clásico Lima-Callao, el delantero Luciano Nequecaur dejó una opinión tajante sobre el rival: aceptó el buen presente del vigente campeón del Torneo Apertura y subrayó que, para competirle, su equipo deberá sostener intensidad y máxima atención durante todo el partido.

La ‘Misilera’ afronta el cruce con el objetivo de hacerse fuerte ante su gente y afirmarse en el campeonato; los ‘blanquiazules’, en cambio, llegan con la presión de sumar para no ceder terreno entre los primeros. El encuentro se jugará desde las 20:00 horas (Perú, Colombia y Ecuador) y será transmitido por L1 Max, con opción de streaming en Liga 1 Play.

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La opinión de Nequecaur: respeto al rival y foco en los duelos

Luciano Nequecaur destacó el nivel de Alianza Lima antes del clásico Lima-Callao y aseguró que Sport Boys deberá imponerse en los duelos individuales para aspirar a quedarse con la victoria. (Sport Boys)

Nequecaur, atacante argentino de Sport Boys, habló con los medios en la previa del duelo y fue consultado por el momento de Alianza Lima. Lejos de restarle mérito, reconoció el nivel que viene mostrando el equipo victoriano, respaldado por un plantel con jerarquía y jugadores determinantes.

“Nos preparamos como todos los partidos, sabemos que el rival (Alianza Lima) juega y tiene grandes individualidades. Se trata de ganarles los duelos y tratar de hacer un mejor partido que ellos. Nos propusimos a principios de año ir partido a partido. Tenemos que seguir así”, señaló en conversación con ‘Portal Rosado’.

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En esa misma línea, el delantero remarcó que el trámite exigirá concentración constante. El mensaje, en el marco de un partido señalado como uno de los más atractivos de la fecha, apuntó a una idea concreta: competir a partir de la intensidad y del control de los enfrentamientos individuales para sostener el plan durante los 90 minutos.

Nequecaur, además, fue presentado como la principal referencia ofensiva de los rosados para este cruce, en un contexto en el que Sport Boys pretende “dar un golpe de autoridad” frente a un rival que parte como candidato en el Clausura.

Lo que está en juego en el Clausura y cómo llegan al clásico

La cuarta fecha del Clausura ofrecerá un choque clave entre Sport Boys y Alianza Lima, con ambos clubes obligados a sumar para fortalecer sus aspiraciones en la parte alta del torneo. (Alianza Lima)

El choque entre Sport Boys y Alianza Lima aparece como el plato fuerte de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. Para los chalacos, la cita representa la oportunidad de hacerse fuertes en condición de local y encadenar resultados que los mantengan en la pelea por sus objetivos de la temporada.

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Alianza Lima, por su parte, llega con la obligación de sumar para sostenerse entre los líderes. Según los datos consignados, el equipo victoriano acumula siete puntos en el arranque del torneo. En su recorrido reciente, venció a Alianza Atlético por tres a uno en Matute; antes había derrotado a Sport Huancayo y también igualó en su visita a Comerciantes Unidos en Cutervo.

Sport Boys arriba al partido luego de un triunfo por uno a cero ante Atlético Grau en condición de visitante. En las fechas previas, el conjunto rosado venció dos a cero a ADT y sufrió una derrota ajustada frente a Los Chankas, en una campaña descripta como irregular, aunque con señales de crecimiento.

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Con ese panorama, el encuentro del sábado se presenta como un duelo clave: Alianza Lima intentará afirmar su posición en la tabla, mientras Sport Boys buscará sostener su repunte y seguir escalando en el Clausura.

Estadio, horarios y transmisión del Sport Boys vs Alianza Lima

Sport Boys y Alianza Lima jugarán este sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional desde las 20:00 (hora peruana), con transmisión exclusiva por L1 Max y vía streaming por Liga 1 Play. (Alianza Lima)

El partido se disputará en el Estadio Nacional de Lima este sábado 8 de agosto. El horario de inicio será a las 20:00 en Perú, Colombia y Ecuador. Para otros países de Sudamérica, la organización informó los siguientes horarios: 21:00 en Chile, Venezuela y Bolivia; 22:00 en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La jornada del Torneo Clausura 2026 podrá verse a través de L1 Max como señal exclusiva. El acceso estará disponible mediante operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

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También habrá una alternativa digital a través de la aplicación oficial Liga 1 Play, que permite seguir los partidos en tiempo real desde dispositivos móviles o computadoras. En el plano de la cobertura, Infobae Perú seguirá a jornada con información previa, minuto a minuto, detalles de jugadas decisivas y reacciones de protagonistas.