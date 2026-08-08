Yoshimar Yotún y Diego Enríquez tuvieron fuerte discusión en Sporting Cristal vs Universitario: árbitro y compañeros los separaron

Yoshimar Yotún y Diego Enríquez discutieron luego del tanto de Gianluca Lapadula. Crédito: Futbto.pe.

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La noche de clásico entre Universitario y Sporting Cristal le hizo honor a su rótulo. El duelo disputado en el Estadio Monumental tuvo goles, polémicas, reclamos y varios episodios de tensión. Del lado ‘celeste’, los ánimos estuvieron especialmente caldeados por parte de Yoshimar Yotún, quien disputó el encuentro con gran intensidad y protagonizó más de un momento de fricción durante los 90 minutos.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió después del gol de Gianluca Lapadula, que puso en ventaja a Universitario. Desde la tribuna sur del recinto de Ate, un video captó el preciso instante en que Yotún se acercó a su compañero Diego Enríquez y terminó empujándolo. La discusión rápidamente subió de tono e incluso ambos jugadores estuvieron cerca de irse a las manos.

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La situación, sin embargo, no pasó a mayores. El árbitro Sebastián Lozano y otros futbolistas de Sporting Cristal intercedieron rápidamente para separar a Yotún y Enríquez. El momento quedó registrado por las cámaras presentes en el estadio y posteriormente se viralizó en redes sociales, generando numerosos comentarios entre los aficionados.

El capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, discutió con el portero Diego Enríquez en pleno partido ante Universitario en el estadio Monumental. Crédito: X Eduardo VG.

Una noche de clásico para Yotún

El capitán de Sporting Cristal vivió un partido de alta tensión, marcado por el juego físico y la intensidad en cada disputa. Antes del intercambio con Enríquez, Yotún ya había protagonizado otro episodio que elevó la temperatura del clásico.

A los 29 minutos, el mediocampista cometió una falta sobre Jairo Concha, quien quedó tendido sobre el césped y evidenció signos de dolor. La acción generó una reacción inmediata del futbolista ‘celeste’, quien se acercó al volante de Universitario y lo sujetó del cuello durante algunos segundos.

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Sebastián Lozano observó de cerca lo ocurrido y decidió amonestar al capitán de Sporting Cristal. Yotún terminó jugando condicionado durante buena parte del encuentro, aunque mantuvo su habitual intensidad en las disputas.

Ambos jugadores protagonizaron un tenso momento en el duelo entre Universitario y Sporting Cristal (L1 Max)

Tras el partido, el experimentado centrocampista se refirió al incidente con Concha y dejó claro que la relación entre ambos no se vio afectada por lo sucedido dentro del campo.

“Jairo es mi hermano, hemos compartido mucho en la selección. Obviamente cada uno defiende sus colores, pero nada, a Jairo yo lo quiero un montón, no pasa nada”, expresó Yotún.

Punto amargo en el Estadio Monumental

Universitario y Sporting Cristal terminaron igualando 1-1 en el Estadio Monumental por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado tuvo un sabor agridulce para ambos equipos, que llegaban con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a la parte más alta de la clasificación.

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Además, el empate llegó en una jornada especial para Universitario, que celebró su 102 aniversario como institución. Sin embargo, el conjunto dirigido por Héctor Cúper no pudo regalarle una victoria a su hinchada y apenas consiguió un punto, después de haber sufrido también una derrota en su presentación anterior.

'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

Gianluca Lapadula fue quien rompió el cero a los 72 minutos. El delantero aprovechó una gran anticipación ante Leonardo Díaz y conectó un cabezazo casi a ras del césped para superar a Diego Enríquez y poner el 1-0 a favor de los locales.

La ventaja de Universitario, no obstante, duró apenas diez minutos. A los 82’, Sporting Cristal encontró la igualdad desde el punto penal luego de que el VAR advirtiera una mano de Caín Fara dentro del área. Sebastián Lozano revisó la acción y sancionó la pena máxima, que Yoshimar Yotún se encargó de ejecutar con precisión para establecer el 1-1 definitivo.

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El resultado no terminó siendo beneficioso para ninguna de las dos escuadras, que necesitaban ganar para instalarse en lo más alto de la tabla. Ahora, tanto Universitario como Sporting Cristal quedan a la expectativa de los resultados de sus principales competidores en esta cuarta fecha del Torneo Clausura.